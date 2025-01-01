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REDMI smartphone

Welke REDMI smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van REDMI smartphones en vergelijk de REDMI smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • REDMI A7 Pro (64 GB) - Black
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  • REDMI 15C (128 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 (128 + 6 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 Pro (256 + 8 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown
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  • REDMI 15 5G - Midnight Black
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  • REDMI Note 14 5G - Midnight Black
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  • REDMI Note 14 Pro+ 5G - Midnight Black
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  • REDMI Note 14 Pro 5G - Midnight Black
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  • REDMI 14C (128 + 4 GB) - Midnight Black
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  • REDMI 13 (128 + 6 GB) - Midnight Black
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  • REDMI A3 (64 + 3 GB) - Midnight Black
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  • REDMI Note 13 Pro+ 5G (512 + 12 GB) - Midnight Black
    REDMINote 13 Pro+ 5G (512 + 12 GB) - Midnight Black
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  • REDMI Note 13 Pro+ 5G (256 + 8 GB) MZB0FFZEU - Midnight Black
    REDMINote 13 Pro+ 5G (256 + 8 GB) MZB0FFZEU - Midnight Black
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