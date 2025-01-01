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OPPO smartphone

Welke OPPO smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van OPPO smartphones en vergelijk de OPPO smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • OPPO A6 5G - Sapphire Black
    OPPOA6 5G - Sapphire Black
    6,7 inch|Blauw

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  • OPPO Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
    OPPOReno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
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  • OPPO Reno15 Pro 5G - Dusk Black
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    6,3 inch|Bruin

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  • OPPO A6 Pro 5G - Lunar Titanium
    OPPOA6 Pro 5G - Lunar Titanium
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  • OPPO Find X9 - Space Black
    OPPOFind X9 - Space Black
    6,6 inch|Zwart

    € 895,-

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  • OPPO Find X9 Pro - Titanium Charcoal
    OPPOFind X9 Pro - Titanium Charcoal
    6,8 inch|Zwart

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  • OPPO Reno14 F 5G - Luminous Green
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    6,6 inch|Groen

    € 299,-

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  • OPPO Reno14 5G (256 GB) - Opal White
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    6,6 inch|Wit

    € 450,-

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  • OPPO A5 Pro 5G - Black Brown
    OPPOA5 Pro 5G - Black Brown
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  • OPPO Reno13 5G - Luminous Blue
    OPPOReno13 5G - Luminous Blue
    6,6 inch|Grijs
    Expert review

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  • OPPO Reno13 Pro 5G - Graphite Grey
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  • OPPO Reno13 F 5G - Graphite Grey
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  • OPPO A60 5G (128 + 4 GB) - Black Red
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    6,7 inch|Paars

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  • OPPO Reno12 F 5G - Black Green
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  • OPPO A40 - Sparkle Black
    OPPOA40 - Sparkle Black
    6,7 inch|Zwart

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  • OPPO A40m - Sparkle Black
    OPPOA40m - Sparkle Black
    6,7 inch|Zwart

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  • OPPO A80 5G - Starry Black
    OPPOA80 5G - Starry Black
    6,7 inch|Zwart

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