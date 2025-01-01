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Motorola smartphone

Welke motorola smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van motorola smartphones en vergelijk de motorola smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • motorola moto g87 - PANTONE Overture
    motorolamoto g87 - PANTONE Overture
    6,8 inch|Grijs

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  • motorola moto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
    motorolamoto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
    6,8 inch|Zwart

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  • motorola edge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
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  • motorola edge 70 - Gadget Grey
    motorolaedge 70 - Gadget Grey
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  • motorola moto g86 5G - PANTONE Spellbound
    motorolamoto g86 5G - PANTONE Spellbound
    6,7 inch|Zwart

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  • motorola moto g56 5G - PANTONE Black Oyster
    motorolamoto g56 5G - PANTONE Black Oyster
    6,7 inch|Zwart

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  • motorola edge 60 fusion - PANTONE Slipstream
    motorolaedge 60 fusion - PANTONE Slipstream
    6,7 inch|Blauw

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  • motorola edge 60 pro - PANTONE Sparkling Grape
    motorolaedge 60 pro - PANTONE Sparkling Grape
    6,7 inch|Paars

    € 495,-

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  • motorola razr 60 ultra - PANTONE Mountain Trail
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    7 inch|Bruin

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  • motorola moto g15 power - Gravity Grey
    motorolamoto g15 power - Gravity Grey
    6,7 inch|Grijs

    € 180,-

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  • motorola edge 50 neo (512 + 12 GB) - PANTONE Grisaille
    motorolaedge 50 neo (512 + 12 GB) - PANTONE Grisaille
    6,3 inch|Grijs
    Expert review

    € 300,-

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  • motorola moto g05 - Plum Red
    motorolamoto g05 - Plum Red
    6,7 inch|Rood

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  • motorola moto g15 - Gravity Grey
    motorolamoto g15 - Gravity Grey
    6,7 inch|Grijs

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  • motorola moto e15 - Misty Blue
    motorolamoto e15 - Misty Blue
    6,7 inch|Blauw

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  • motorola moto g75 5G - Midnight Black
    motorolamoto g75 5G - Midnight Black
    6,8 inch|Zwart

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  • motorola moto e14 - Graphite Gray
    motorolamoto e14 - Graphite Gray
    6,6 inch|Zwart

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  • motorola moto g35 5G - Midnight Black
    motorolamoto g35 5G - Midnight Black
    6,7 inch|Zwart

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  • motorola moto g55 5G - Forest Grey
    motorolamoto g55 5G - Forest Grey
    6,5 inch|Zwart

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