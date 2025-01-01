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HONOR smartphone

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Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • HONOR 70 Lite - Midnight Black
    HONOR70 Lite - Midnight Black
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  • HONOR 70 5G - Midnight Black
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  • HONOR 50 Lite - Midnight Black
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  • HONOR 50 (128 + 6 GB) - Midnight Black
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  • HONOR 50 (256 + 8 GB) - Midnight Black
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  • HONOR 9X - Midnight Black
    HONOR9X - Midnight Black
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