Sim only en mobiele abonnementen vergelijken

Sim only vergelijken

Bij ons vergelijk je makkelijk sim only-abonnementen van alle aanbieders in Nederland. Vul in hoeveel belminuten, MB's en sms'jes je wilt en wij zoeken het juiste abonnement voor jou. De optie die voor jou het goedkoopste is, komt bovenaan.

We voegen er zelf onze testresultaten aan toe, zodat je een goed beeld krijgt van de prijs-kwaliteitverhouding van een abonnement.

Bij een specifiek abonnement kun je doorklikken naar de website van de provider of winkel. Daar sluit je het abonnement vervolgens zelf af.

Sim only en abonnementen vergelijken bij de Consumentenbond

Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om bij ons je sim only of een telefoon met abonnement te vergelijken. Bij een aantal providers zie je een testoordeel staan. Die zijn beoordeeld door onze 8000 panelleden op kwaliteit van het netwerk en de service. Zo helpen wij je met het juiste abonnement kiezen.

6856 consumenten beoordelen vergelijkers van de Consumentenbond met gemiddeld een 8,1.