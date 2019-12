Gebruikstips voor je smartphone

Afdrukken vanaf een smartphone of tablet is met de meeste printers erg gemakkelijk. Het maakt niet uit of je Google Android of Apple iOS gebruikt.

Op een smartphone of tablet met Android kun je op 3 manieren printen:

met de standaardafdrukservice; met een Print Service plugin; via Google Cloudprinter.

Met elke iPhone, iPad of iPod kun je eenvoudig afdrukken zonder iets in te stellen.

Zo print je vanuit Android of Apple iOS.