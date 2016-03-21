Gebruikstips voor je smartphone

Je smartphone optimaal gebruiken, daar helpen we je mee. Van opslagruimte vrijmaken en batterijduur verlengen tot updaten en reservekopieën maken. We helpen je ook bij het vinden van een reparateur voor je kapotte smartphone en een nieuwe bestemming voor je oude telefoon.
Expert Elektronica
Met een reservekopie voorkom je dat je gegevens verliest. Erg handig als je telefoon kapotgaat, kwijtraakt of wordt gestolen.
Tik in de app 'Instellingen' op 'Systeem' en vervolgens op 'Back-up'. Bij Samsung vind je dit in de app ‘Instellingen’ onder ‘Accounts en back-up’.
Bekijk de Android-helppagina voor details.
Van een iPhone maak je een reservekopie op iCloud of op een computer. Welke gegevens wel of niet in de reservekopie zitten, verschilt of je gebruik maakt van een computer of van iCloud. In de reservekopie zit dus niet alles.
Bekijk de Apple-helppagina voor instructies
Installeer software-updates. Ze kunnen:
Tik achtereenvolgens op:
Lees meer in het Android Helpcentrum.
Tik achtereenvolgens op:
Lees meer op de website van Samsung.
Tik achtereenvolgens op:
Lees meer in de iPhone-handleiding.
Tik in de app 'Instellingen' van je Android-smartphone of iPhone op ‘Batterij’ om te zien welke apps verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik.
Je kunt de gebruiksduur ook verlengen door:
Lees meer over:
Tips als de batterij van je telefoon snel leeg is
Te weinig opslagruimte om een app te kunnen downloaden? Of zelfs te weinig om een foto te maken? Dan is het tijd om opslagruimte vrij te maken op je telefoon.
Je kunt zowel in Android als in iOS zien wát er allemaal op je smartphone staat. Daarbij krijg je persoonlijke aanbevelingen om ruimte vrij te maken.
Mocht dat niet baten, dan geven we je ook nog tips over hoe je ruimte kunt besparen met je apps, foto’s, video’s en berichten.
Lees meer over:
Ruimte vrijmaken op je smartphone
Vergrendel je smartphone om te voorkomen dat iedereen je berichten, foto’s, apps en andere gegevens kan bekijken.
Ontgrendelen kan met:
Lees meer over:
Wachtwoord maken en onthouden
Het is vervelend als je smartphone kapot is of problemen vertoont. Gelukkig kun je hem laten repareren.
Goed om te weten:
Lees meer over:
Je smartphone laten repareren
Veel oude mobieltjes blijven thuis liggen. Bijvoorbeeld in een la. Maar je kunt ze ook:
Voordat je dit doet, bewaar je de gegevens die je wilt houden. Wis dan alles van de smartphone en haal (als deze er in zitten) de simkaart en microSD-kaart eruit.
Overleg met je arts of de fabrikant van je medische apparaat voordat je een smartphone gebruikt. Mogelijk adviseren zij om de telefoon niet te gebruiken of om een veilige afstand (bijvoorbeeld 15 cm) aan te houden tot het apparaat.
Magneten, radiofrequentie en elektromagnetische velden kunnen de werking beïnvloeden of storingen veroorzaken bij elektro-medische apparaten op of in je lijf. Zoals pacemakers, defibrillatoren, en insulinepompen.