Gebruikstips voor je smartphone

Met een reservekopie voorkom je dat je gegevens verliest. Erg handig als je telefoon kapotgaat, kwijtraakt of wordt gestolen.

Android

Tik in de app 'Instellingen' op 'Systeem' en vervolgens op 'Back-up'. Bij Samsung vind je dit in de app ‘Instellingen’ onder ‘Accounts en back-up’.

Bekijk de Android-helppagina voor details.

iOS

Van een iPhone maak je een reservekopie op iCloud of op een computer. Welke gegevens wel of niet in de reservekopie zitten, verschilt of je gebruik maakt van een computer of van iCloud. In de reservekopie zit dus niet alles.

Bekijk de Apple-helppagina voor instructies