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gebruikstips

Gebruikstips voor je smartphone

Je smartphone optimaal gebruiken, daar helpen we je mee. Van opslagruimte vrijmaken en batterijduur verlengen tot updaten en reservekopieën maken. We helpen je ook bij het vinden van een reparateur voor je kapotte smartphone en een nieuwe bestemming voor je oude telefoon.

Snel naar:

  1. Maak een reservekopie
  2. Update je smartphone
  3. Verleng de batterijduur
  4. Genoeg opslagruimte vrijhouden
  5. Beveilig je smartphone
  6. Kapotte smartphone repareren
  7. Gooi je (oude) smartphone niet weg
  8. Overleg met je arts

1

Maak een reservekopie

Met een reservekopie voorkom je dat je gegevens verliest. Erg handig als je telefoon kapotgaat, kwijtraakt of wordt gestolen.

Android

Tik in de app 'Instellingen' op 'Systeem' en vervolgens op 'Back-up'. Bij Samsung vind je dit in de app ‘Instellingen’ onder ‘Accounts en back-up’.

Bekijk de Android-helppagina voor details.

iOS

Van een iPhone maak je een reservekopie op iCloud of op een computer. Welke gegevens wel of niet in de reservekopie zitten, verschilt of je gebruik maakt van een computer of van iCloud. In de reservekopie zit dus niet alles.

Bekijk de Apple-helppagina voor instructies

Backup smartphone 1200x800

2

Update je smartphone

Updaten is belangrijk

Installeer software-updates. Ze kunnen:

  • Veiligheidsproblemen verhelpen.
  • Fouten in de software oplossen.
  • Apps en functies toevoegen.
  • Designelementen aanpassen.
  • De prestaties verbeteren.

Android

Tik achtereenvolgens op:

  1. Instellingen
  2. Systeem
  3. Software-updates
  4. Systeemupdate

Lees meer in het Android Helpcentrum.

Samsung

Tik achtereenvolgens op:

  1. Instellingen
  2. Softwareupdate
  3. Downloaden en installeren

Lees meer op de website van Samsung.

Apple iPhone

Tik achtereenvolgens op:

  1. Instellingen
  2. Algemeen
  3. Software-update

Lees meer in de iPhone-handleiding.

3

Verleng de batterijduur

Tik in de app 'Instellingen' van je Android-smartphone of iPhone op ‘Batterij’ om te zien welke apps verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik.

Je kunt de gebruiksduur ook verlengen door:

  • je instellingen te optimaliseren.
  • je smartphone te beschermen tegen te lage en te hoge temperaturen.
  • je smartphone beter op te laden.

Lees meer over:
Tips als de batterij van je telefoon snel leeg is

Video: tips zodat je batterij zo lang mogelijk meegaat

4

Genoeg opslagruimte vrijhouden

Te weinig opslagruimte om een app te kunnen downloaden? Of zelfs te weinig om een foto te maken? Dan is het tijd om opslagruimte vrij te maken op je telefoon.

Gebruik de aanbevelingen

Je kunt zowel in Android als in iOS zien wát er allemaal op je smartphone staat. Daarbij krijg je persoonlijke aanbevelingen om ruimte vrij te maken.

Extra tips

Mocht dat niet baten, dan geven we je ook nog tips over hoe je ruimte kunt besparen met je apps, foto’s, video’s en berichten.

Lees meer over:
Ruimte vrijmaken  op je smartphone

Video: wat zegt de opslagruimte?

5

Beveilig je smartphone

Vergrendel je smartphone om te voorkomen dat iedereen je berichten, foto’s, apps en andere gegevens kan bekijken.

Ontgrendelen kan met:

  • Je vingerafdruk (als je smartphone dit ondersteunt).
  • Je gezicht (als je smartphone dit ondersteunt).
  • Een pincode (tip: kies niet 4, maar 6 cijfers).
  • Een wachtwoord.
  • Een veegpatroon (alleen op Android-smartphones).

Lees meer over:
Wachtwoord maken en onthouden

Beveilig je smartphone 1200x800

6

Kapotte smartphone repareren

Het is vervelend als je smartphone kapot is of problemen vertoont. Gelukkig kun je hem laten repareren.

Goed om te weten:

  • Je hebt rechten, ook als de garantie is verlopen.
  • Reparatie is niet altijd zinvol.
  • Je kunt kiezen uit verschillende reparateurs.

Lees meer over:
Je smartphone laten repareren

smartphone-reparatie

7

Gooi je (oude) smartphone niet weg

Veel oude mobieltjes blijven thuis liggen. Bijvoorbeeld in een la. Maar je kunt ze ook:

Voordat je dit doet, bewaar je de gegevens die je wilt houden. Wis dan alles van de smartphone en haal (als deze er in zitten) de simkaart en microSD-kaart eruit.

Gooi je oude smartphone niet weg

8

Overleg met je arts

Als je medische apparaten gebruikt

Overleg met je arts of de fabrikant van je medische apparaat voordat je een smartphone gebruikt. Mogelijk adviseren zij om de telefoon niet te gebruiken of om een veilige afstand (bijvoorbeeld 15 cm) aan te houden tot het apparaat.

Magneten, radiofrequentie en elektromagnetische velden kunnen de werking beïnvloeden of storingen veroorzaken bij elektro-medische apparaten op of in je lijf. Zoals pacemakers, defibrillatoren, en insulinepompen.

Overleg met je arts gebruik smartphone 1200x800
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