Smartphone reparatie: dit moet je weten

Andre van Zwet Expert ElektronicaBijgewerkt op:28 mei 2025
Wanneer je smartphone eerder dan verwacht en buiten jouw schuld stuk gaat heb je recht op kosteloze reparatie. Ga naar de winkel waar je het apparaat hebt gekocht. Je hebt namelijk recht op een goed product. Daarnaast biedt de fabrikant vaak ook 1 of 2 jaar fabrieksgarantie. Die garantie is een soort ‘extraatje’ en kan nooit je wettelijke rechten aantasten.
Wat moet je doen als je product kapot gaat? Hoe zit het met garantie, je rechten én hoe gebruik je die? Lees ons advies over garantie.
Gaat het om een reparatie van een gebrek dat door eigen schuld is veroorzaakt? Dan heb je geen recht op kosteloos herstel door de verkoper. Meestal dekt fabrieksgarantie de reparatie niet, tenzij je een aanvullende verzekering hebt afgesloten bij de fabrikant of winkelier.
Heb je een inboedelverzekering, eventueel met buitenhuisdekking? Mogelijk dekt die verzekering (deels) de schade. Als iemand anders jouw apparaat heeft beschadigd, kun je de kosten van het herstel terugvragen via zijn aansprakelijkheidsverzekering.
Voordat je besluit om je smartphone te laten repareren, is het belangrijk om af te wegen of de kosten opwegen tegen de voordelen. Hou rekening met de leeftijd van je toestel, de reparatiekosten en of je toestel nog software-updates ontvangt.
Als je telefoon stuk is door je eigen onhandigheid kun je meestal naar een van de servicepunten van de fabrikant. Of je klopt aan bij een onafhankelijke reparateur. Tussen beide keuzes zijn er grote verschillen. Bekijk de voor- en nadelen.
|Fabrikant
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Bepaal aan de hand van de leeftijd, aanschafprijs en de prijs van de reparatie hoe belangrijk het is om je wettelijke garantie en/of fabrieksgarantie te behouden en wie je als reparateur kiest.
Als je jouw toestel laat repareren bij een onafhankelijke reparateur, vraag dan naar nieuwe originele onderdelen. Dat wil zeggen dat je precies dezelfde onderdelen krijgt als de oorspronkelijke in je telefoon. Dat is vooral belangrijk bij batterijen en schermen.
Batterijen van een ander merk kunnen minder veilig zijn. Uit een studie (Engels, pdf) bleek dat niet-originele batterijen niet voldoen aan de veiligheidsregels die in de VS, Europa en China gelden. De studie is wel gedaan door een bedrijf dat zijn geld verdient met certificeringstesten, en het onderzoek werd deels betaald door Apple. Zij hadden allebei in zekere zin belang bij de uitkomst van het onderzoek.
Replicaschermen kunnen van een lagere kwaliteit zijn dan originele schermen, bijvoorbeeld omdat de kijkhoek of het contrast slechter is. De replicaschermen kunnen wel goedkoper zijn.
Om bereikbaar te blijven krijg je soms een leentoestel. Vraag de reparatieshop of een leentoestel kunt gebruiken. Niet alle winkels zullen dit aanbieden, dus reken er niet op.
Als de reparateur oordeelt dat de reparatie niet onder garantie valt, krijg je een rekening of offerte. Ook door onverwachte gebreken kan de rekening hoger uitvallen. Als je niet akkoord gaat met een offerte en het apparaat terug wilt, moet je mogelijk onderzoekskosten betalen. Laat je daarom goed informeren over onderzoekskosten voordat je een toestel afgeeft of opstuurt.
De reparateur geeft soms garantie op het gerepareerde onderdeel zelf. Die garantieperiode verschilt per reparateur, variërend van 3 tot 12 maanden op een reparatie. Bespreek of je garantie krijgt op het gerepareerde onderdeel en hoe lang deze geldig is.
Een reparatie binnen de garantie kun je het beste regelen via de winkel waar je de telefoon hebt gekocht. Valt de reparatie buiten de garantie, neem dan contact op met de klantenservice van dat merk.
In de zomer van 2024 vergeleken we de reparatieprijzen van vele aanbieders. Reparatieprijzen variëren sterk tussen reparateurs. Apple vraagt €339 voor een origineel iPhone 12-scherm, terwijl imitatieschermen bij MediaMarkt en GSM Reparatie Centrum €79 kosten.
Originele schermen zijn goedkoper bij Phoneworld, namelijk €150. Voor Samsung-schermreparaties is de fabrikant vaak het goedkoopst. Over het algemeen zijn reparaties bij MediaMarkt vaak scherp geprijsd, terwijl Coolblue vaak vrij duur is.
Omdat het per model en onderdeel kan verschillen wat de beste aanbieder is, is het verstandig om tarieven te vergelijken. Je kunt op internet bijvoorbeeld zoeken naar 'smartphonereparatie' samen met je woonplaats of een stad in de buurt.
Heb je eenmaal een reparateur gekozen, dan zorgt een kleine voorbereiding voor een soepele reparatie. Want ga je direct naar een reparatiebalie in een winkel dan is de kans groot dat je niet meteen aan de beurt bent. En misschien hebben ze ook niet het juiste onderdeel op voorraad. Volg ons stappenplan om zulke teleurstellingen te voorkomen.
Maak een afspraak
Plan vooraf een reparatie-afspraak, meestal kun je dat doen via de website van de reparateur. Zo wordt er tijd voor je gereserveerd en kunnen onderdelen die misschien nodig zijn op tijd worden besteld.
Maak een reservekopie van je smartphone
Zorg altijd dat je een back-up maakt vlak voordat je je toestel afgeeft of opstuurt.
Bescherm je privacy
Vraag of de reparateur toegang nodig heeft tot je telefoon. Zo ja, dan kun je kiezen om al je gegevens te wissen na het maken van een back-up. Bij veel Samsung-toestellen kun je in plaats daarvan de 'Onderhoudsstand' activeren (Zoek op 'Onderhoudsstand' bij de instellingen). Dan worden je gegevens beschermd zonder ze te wissen.
Voorbereiding bij opsturen
Als je je telefoon opstuurt, wordt deze vaak gewist. Bij iPhones wordt doorgaans gevraagd om de 'Zoek mijn iPhone'-functie uit te schakelen (Instellingen > [jouw naam] > Zoek mijn).
Verwijder simkaart en geheugenkaart
Vergeet niet de simkaart en eventuele geheugenkaart uit je telefoon te halen voordat je deze afgeeft of opstuurt.
Houd wachtwoorden bij de hand
Bij een bezoek aan de winkel kan het nodig zijn om het wachtwoord van je Apple- of Google-account en de ontgrendelingscode van je telefoon in te voeren. Geef deze gegevens nooit aan de reparateur. Voer ze zelf in en blijf in de buurt tijdens de reparatie.