Smartphone reparatie: dit moet je weten

Wat zijn je rechten?

Kapot buiten jouw schuld om

Wanneer je smartphone eerder dan verwacht en buiten jouw schuld stuk gaat heb je recht op kosteloze reparatie. Ga naar de winkel waar je het apparaat hebt gekocht. Je hebt namelijk recht op een goed product. Daarnaast biedt de fabrikant vaak ook 1 of 2 jaar fabrieksgarantie. Die garantie is een soort ‘extraatje’ en kan nooit je wettelijke rechten aantasten.

Wat moet je doen als je product kapot gaat? Hoe zit het met garantie, je rechten én hoe gebruik je die? Lees ons advies over garantie.

Kapot door eigen schuld

Gaat het om een reparatie van een gebrek dat door eigen schuld is veroorzaakt? Dan heb je geen recht op kosteloos herstel door de verkoper. Meestal dekt fabrieksgarantie de reparatie niet, tenzij je een aanvullende verzekering hebt afgesloten bij de fabrikant of winkelier.

Heb je een inboedelverzekering, eventueel met buitenhuisdekking? Mogelijk dekt die verzekering (deels) de schade. Als iemand anders jouw apparaat heeft beschadigd, kun je de kosten van het herstel terugvragen via zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Is reparatie zinvol?

Voordat je besluit om je smartphone te laten repareren, is het belangrijk om af te wegen of de kosten opwegen tegen de voordelen. Hou rekening met de leeftijd van je toestel, de reparatiekosten en of je toestel nog software-updates ontvangt.

Fabrikant of andere reparateur?

Als je telefoon stuk is door je eigen onhandigheid kun je meestal naar een van de servicepunten van de fabrikant. Of je klopt aan bij een onafhankelijke reparateur. Tussen beide keuzes zijn er grote verschillen. Bekijk de voor- en nadelen.

Fabrikant Andere reparateur Voordelen: Originele onderdelen

Behoud van je fabrieksgarantie Voordelen: Vaak reparatie op locatie Nadelen: Vaak niet de goedkoopste reparateur Nadelen: Soms originele onderdelen, soms niet

De fabrieksgarantie zal meestal vervallen

De wettelijke garantie vervalt in principe niet maar het wordt wel een lastig verhaal richting de winkel als de telefoon hapert na een reparatie door een ander reparatiebedrijf (dan de winkel aanwijst).

Bepaal aan de hand van de leeftijd, aanschafprijs en de prijs van de reparatie hoe belangrijk het is om je wettelijke garantie en/of fabrieksgarantie te behouden en wie je als reparateur kiest.

Waar moet je op letten bij reparateurs?

Origineel of niet

Als je jouw toestel laat repareren bij een onafhankelijke reparateur, vraag dan naar nieuwe originele onderdelen. Dat wil zeggen dat je precies dezelfde onderdelen krijgt als de oorspronkelijke in je telefoon. Dat is vooral belangrijk bij batterijen en schermen.

Batterijen van een ander merk kunnen minder veilig zijn. Uit een studie (Engels, pdf) bleek dat niet-originele batterijen niet voldoen aan de veiligheidsregels die in de VS, Europa en China gelden. De studie is wel gedaan door een bedrijf dat zijn geld verdient met certificeringstesten, en het onderzoek werd deels betaald door Apple. Zij hadden allebei in zekere zin belang bij de uitkomst van het onderzoek.

Replicaschermen kunnen van een lagere kwaliteit zijn dan originele schermen, bijvoorbeeld omdat de kijkhoek of het contrast slechter is. De replicaschermen kunnen wel goedkoper zijn.

Direct klaar-reparatie of opsturen

Veel reparatieshops kunnen bepaalde reparaties, zoals een gebroken scherm, ter plekke uitvoeren. Dan is hij dezelfde dag weer gemaakt, soms zo snel dat je er in de winkel op kunt wachten.

Soms is een reparatie ingewikkelder of worden reparaties op andere locaties uitgevoerd. Dan ben je je toestel enige tijd kwijt.

Om bereikbaar te blijven krijg je soms een leentoestel. Vraag de reparatieshop of een leentoestel kunt gebruiken. Niet alle winkels zullen dit aanbieden, dus reken er niet op.

Onderzoekskosten

Als de reparateur oordeelt dat de reparatie niet onder garantie valt, krijg je een rekening of offerte. Ook door onverwachte gebreken kan de rekening hoger uitvallen. Als je niet akkoord gaat met een offerte en het apparaat terug wilt, moet je mogelijk onderzoekskosten betalen. Laat je daarom goed informeren over onderzoekskosten voordat je een toestel afgeeft of opstuurt.

Garantie op reparatie

De reparateur geeft soms garantie op het gerepareerde onderdeel zelf. Die garantieperiode verschilt per reparateur, variërend van 3 tot 12 maanden op een reparatie. Bespreek of je garantie krijgt op het gerepareerde onderdeel en hoe lang deze geldig is.

Hoe vind je een reparateur?

Een reparatie binnen de garantie kun je het beste regelen via de winkel waar je de telefoon hebt gekocht. Valt de reparatie buiten de garantie, neem dan contact op met de klantenservice van dat merk.

Met een defecte iPhone kun je ook bij een van de 3 Apple Stores terecht voor veel reparaties (wel eerst een afspraak maken), of via de Apple Support website een erkend reparatiepunt bij jou in de buurt vinden.

Samsung heeft inmiddels een vergelijkbare direct-klaar-reparatieservice bij 'Samsung Service Centers'.

In de zomer van 2024 vergeleken we de reparatieprijzen van vele aanbieders. Reparatieprijzen variëren sterk tussen reparateurs. Apple vraagt €339 voor een origineel iPhone 12-scherm, terwijl imitatieschermen bij MediaMarkt en GSM Reparatie Centrum €79 kosten.

Originele schermen zijn goedkoper bij Phoneworld, namelijk €150. Voor Samsung-schermreparaties is de fabrikant vaak het goedkoopst. Over het algemeen zijn reparaties bij MediaMarkt vaak scherp geprijsd, terwijl Coolblue vaak vrij duur is.

Omdat het per model en onderdeel kan verschillen wat de beste aanbieder is, is het verstandig om tarieven te vergelijken. Je kunt op internet bijvoorbeeld zoeken naar 'smartphonereparatie' samen met je woonplaats of een stad in de buurt.

Soepele reparatie in 5 stappen

Heb je eenmaal een reparateur gekozen, dan zorgt een kleine voorbereiding voor een soepele reparatie. Want ga je direct naar een reparatiebalie in een winkel dan is de kans groot dat je niet meteen aan de beurt bent. En misschien hebben ze ook niet het juiste onderdeel op voorraad. Volg ons stappenplan om zulke teleurstellingen te voorkomen.