Smartphone reparatie: dit moet je weten

Je smartphone of tablet kan zomaar kapot gaan. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar het apparaat kan ook last hebben van een technisch gebrek. Met deze tips kies je de beste manier om je smartphone of tablet te repareren.

Wat zijn je rechten?

Defect buiten jouw schuld om

Wanneer je smartphone of tablet eerder dan verwacht en buiten jouw schuld stuk gaat heb je recht op kosteloze reparatie. Ga naar de winkel waar je het apparaat hebt gekocht. Je hebt namelijk wettelijk recht op een deugdelijk (goed) product. Daarnaast biedt de fabrikant vaak ook 1 of 2 jaar fabrieksgarantie. Die garantie is een soort ‘extraatje’ en kan nooit je wettelijke rechten aantasten.

Defect door eigen schuld

Gaat het om een reparatie van een gebrek dat door eigen schuld is veroorzaakt, dan heb je geen recht op kosteloos herstel door de verkoper. In de meeste gevallen zal de reparatie ook niet door de fabrieksgarantie gedekt worden, tenzij je een aanvullende verzekering hebt afgesloten bij de fabrikant of winkelier.

Heb je een inboedelverzekering, eventueel met buitenhuisdekking? Mogelijk dekt die verzekering (deels) de schade. Als iemand anders jouw apparaat heeft beschadigd, kun jij de kosten van het herstel terugvragen via diens aansprakelijkheidsverzekering.

Fabrikant of andere reparateur?

Als je telefoon of tablet stuk is door je eigen onhandigheid (een valpartij bijvoorbeeld) kun je naar een van de servicepunten van de fabrikant (in elk geval bij Apple en Samsung) of je klopt aan bij een onafhankelijke reparateur. Tussen beide keuzes zijn er grote verschillen. Bekijk de voor- en nadelen.

Fabrikant Andere reparateur Voordelen: Originele onderdelen

Behoud van je fabrieksgarantie Voordelen: Vaak reparatie op locatie Nadelen: Vaak niet de goedkoopste reparateur Nadelen: Soms originele onderdelen, soms niet

De fabrieksgarantie zal meestal vervallen

De wettelijke garantie vervalt in principe niet maar het wordt wel een lastig verhaal richting de winkel als de telefoon of tablet hapert na een reparatie door een ander reparatiebedrijf (dan de winkel aanwijst).

Bepaal aan de hand van de leeftijd, aanschafprijs en de prijs van de reparatie hoe belangrijk het is om je wettelijke garantie en/of fabrieksgarantie te behouden en wie je als reparateur kiest.

Waar moet je op letten bij reparateurs?

Origineel of niet

Wie zijn toestel niet bij de fabrikant laat repareren maar bij een onafhankelijke reparateur, doet er verstandig aan te vragen naar nieuwe originele onderdelen. Dat wil zeggen dat je exact dezelfde onderdelen krijgt als de oorspronkelijke in je telefoon of tablet. Dat is vooral belangrijk bij de schermen. Replicaschermen kunnen van een lagere kwaliteit zijn dan originele schermen, bijvoorbeeld omdat de kijkhoek of het contrast slechter is. De replicaschermen kunnen wel goedkoper zijn. In geval van een Samsung-apparaat lukt het in veel gevallen wel om originele onderdelen te krijgen bij een onafhankelijke reparateur, maar bij een Apple iPhone of iPad is dit lastiger. Vraag in elk geval altijd wat voor onderdelen de reparateur gebruikt.

Direct klaar-reparatie of opsturen

Veel reparatieshops kunnen bepaalde reparaties, zoals een gebroken scherm, ter plekke uitvoeren. Dan is hij dezelfde dag weer gemaakt, soms zo snel dat je er in de winkel op kunt wachten. Soms is een reparatie ingewikkelder of worden reparaties op andere locaties uitgevoerd, dan ben je je toestel enige tijd kwijt. Om bereikbaar te blijven krijg je soms een leentoestel. Dat kan bijvoorbeeld als je een iPhone via Apple laat repareren. Vraag de reparatieshop of je gebruik kunt maken van een leentoestel. Niet alle winkels zullen dit aanbieden, dus reken er niet op.

Onderzoekskosten

Als de reparateur oordeelt dat de reparatie niet onder garantie valt, volgt een rekening of offerte. Ook door onverwachte gebreken kan de rekening hoger uitvallen. Als je niet akkoord gaat met een offerte en het apparaat terug wilt, moet je mogelijk onderzoekskosten betalen. Laat je daarom goed informeren over onderzoekskosten voordat je een toestel afgeeft of opstuurt.

Garantie op reparatie

De reparateur geeft soms garantie op het gerepareerde onderdeel zelf. Die garantieperiode verschilt per reparateur, variërend van 3 tot 12 maanden op een reparatie. Bespreek of je garantie krijgt op het gerepareerde onderdeel en hoe lang deze geldig is.

Hoe vind je een reparateur?

Een reparatie binnen de garantie kun je het beste regelen via de winkel waar je de telefoon of tablet hebt gekocht. Valt de reparatie buiten de garantie, maar wil je toch dat de fabrikant deze uitvoert, neem dan contact op met de klantenservice van dat merk. Met een defecte iPhone kun je ook bij een van de 3 Apple Stores terecht voor veel reparaties (wel eerst een afspraak maken). Samsung heeft inmiddels een vergelijkbare direct-klaar-reparatieservice in 10 Samsungwinkels.

Naast de reparatiebalies van de fabrikant heb je de onafhankelijke reparatieshops die direct in de winkel je smartphone of tablet kunnen repareren. Voor de Consumentengids van april 2019 vergeleken wij de reparatieprijzen van populaire smartphones bij 10 onafhankelijke reparateurs:

Conclusie: de prijzen lopen behoorlijk uiteen en zijn vaak (iets) lager dan bij de fabrikant, maar welke reparateur de goedkoopste is hangt echt af van het model telefoon. Het is een goed idee om de tarieven op de bovenstaande websites te vergelijken. Je kunt op internet natuurlijk ook zoeken naar 'smartphone reparatie' samen met een regio of stad in de buurt.

Soepele reparatie in 5 stappen

Heb je eenmaal een reparateur gekozen, dan zorgt een kleine voorbereiding voor een soepele reparatie. Want ga je direct naar een reparatiebalie in een winkel dan is de kans groot dat je niet meteen aan de beurt bent. En misschien hebben ze ook niet het juiste onderdeel op voorraad. Volg ons stappenplan om zulke teleurstellingen te voorkomen.

Maak vooraf een reparatie-afspraak. Dat kan bij alle reparateurs, meestal via de website. Er wordt dan tijd voor je gereserveerd en het verkort de reparatieduur vaak tot een uur, of zelfs korter. Vraag de winkel of het juiste onderdeel op voorraad is. Zo niet dan kan het onderdeel voor je besteld worden. Houd er rekening mee dat sommige onderdelen in verschillende kleuren beschikbaar zijn, passend bij de rest van de smartphone. Maak vóór het inleveren een reservekopie van je telefoon. Back-up maken van je tablet

Maak een reservekopie van je smartphone Een groot voordeel van een reparatie in de winkel is dat meestal de gegevens op het toestel niet worden gewist. En dat je het toestel dus direct weer kunt gebruiken. Een nadeel is dat de reparateur tijdens de reparatie bij al je gegevens op de telefoon kan. Ben je op je privacy gesteld, wis dan vóór het inleveren alle data op de telefoon, uiteraard nadat je een back-up hebt gemaakt. Vergeet niet de geheugenkaart uit de telefoon te halen als die erin zit. Zo wis je je smartphone of tablet Zorg dat je het wachtwoord van je Apple- of Google-account paraat hebt, want soms is dit nodig bij de reparatie. Ook je beveiligingscode van het vergrendelscherm kan nodig zijn. Geef al dit soort inloggegevens niet aan de reparateur. Vul je wachtwoorden en pincodes zelf in op de telefoon. Daarom is het verstandig om in de buurt van de reparatiebalie te blijven.

