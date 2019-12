Beste smartphones voor €300 of minder

Van de ruim 100 geteste smartphones selecteren we de beste telefoons voor €300 of minder. Veel toestellen zijn duurder, maar voor €300 of minder zijn er al toestellen verkrijgbaar die veel waar voor hun geld bieden. De goedkoopste modellen uit de selectie staan bovenaan.

Al deze smartphones hebben een zogenaamde ‘notch’. Dit is een inkeping in de bovenkant van het scherm waardoor er 'meer scherm' op het toestel past. Ze hebben ook meerdere lenzen op de achterkant van het toestel. Met die extra lens creëer je een mooi scherptediepte effect. En bij het in- en uitzoomen verlies je ook niet al teveel fotokwaliteit.

Waarom zou ik meer dan €300 uitgeven?

De beste smartphones kosten meer dan €300. Ze zijn sneller, hebben een betere camera en zijn vaak stof- en waterbestendig. Op sommige vlakken doen budgetsmartphones niet onder voor duurdere modellen. Bellen met goede spraakkwaliteit kan vaak net zo goed met een goedkoop model. Ook de batterijduur is vaak vergelijkbaar met duurdere smartphones.

Hoe selecteren we deze smartphones?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300 en hebben minimaal Android 9. Het Android 9 besturingssysteem kwam in augustus 2018 op de markt. Ook het Android beveiligingsniveau moet in de afgelopen 5 maanden zijn bijgewerkt.

Android 10 is sinds september 2019 verkrijgbaar voor een groeiend aantal smartphones, maar er zijn nog geen budgetmodellen met dit besturingssysteem.

Koop liever geen smartphone met oude software. Wij vinden dat fabrikanten hun producten sneller en langer van updates moeten voorzien. Lees meer over onze actie Updaten!

