Beste smartphones voor €350 of minder

Met een budget van €350 of minder kun je een prima smartphone uitzoeken. Met deze smartphones kun je bellen, berichten versturen en internetten. Hoe dichter je naar de prijs van €350 gaat, hoe meer functies op de smartphone. Ook kom je dan zelfs al redelijke camera's tegen. En bij sommige duurdere telefoons zakt de prijs na een tijdje ook onder de €350.

Goedkoop of toch duurder?

Veel goedkopere smartphones hebben een prima scherm, geluid en batterijduur. Je kunt ze vaak ontgrendelen met vingerafdruk en/of je gezicht. Wel is bij veel van deze goedkopere telefoons de gezichtsherkenning te misleiden door een foto van jezelf voor de camera te houden. Dat is dan onveilig.

Een duurder model is waarschijnlijk een betere keuze als je:

Snelheid erg belangrijk vindt.

Goede camera's belangrijk vindt.

Een smartphone wilt die optimaal beschermd is tegen stof en water.

Met of zonder abonnement

Soms is een smartphone goedkoper met een mobiel abonnement, maar in andere gevallen is een goedkope telefoon zonder abonnement voordeliger. Twijfel je nog? Lees het artikel Sim only of mobiel abonnement.

Refurbished kan goedkoper zijn

Soms kan een refurbished smartphone goedkoper zijn. Refurbished telefoons zijn gebruikt, maar opgeknapt. Daarbij zijn versleten onderdelen zoals het scherm en de batterij mogelijk vervangen. Meer weten? Lees het artikel Refurbished kopen, waar let je op?