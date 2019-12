Smartphone met 4G of 5G?

Koop een smartphone met minimaal 4G-ondersteuning. Sommige providers stoppen in 2020 met 2G en 3G. Vanaf 2020 hebben we naast 4G ook 5G in Nederland.

4G en 4G+

Kies een smartphone die 4G LTE-telecomnetwerken ondersteunt. 4G staat voor ‘4e generatie’ en is een verzameling technologieën voor mobiel telefoneren en mobiel internet. Je hebt sneller internet via 4G, een grotere dekking en soms een betere gesprekskwaliteit.

Alle Nederlandse telecomnetwerken bieden ook 4G+ LTE Advanced. Dat is een verbeterde versie van 4G. Smartphones die wel geschikt zijn voor 4G, maar niet voor 4G+, kunnen maar een beperkte snelheid halen via het mobiele netwerk.

Providers in Nederland bieden 4G aan op meerdere radiofrequenties: 800, 900, 1800, 2100 en 2600 MHz. Hoe meer frequenties je smartphone ondersteunt. Hoe beter de dekking en snelheid kan zijn. Wij testen dit en vermelden het in de telefoonspecificaties als je smartphones vergelijkt.

5G

In 2020 krijgen we 5G in Nederland. T-Mobile belooft een landelijk dekkend 5G-netwerk in 2020, als eerste in Den Haag. De provider wil 5G-netwerken inschakelen zodra de benodigde frequentie (700 MHz) is geveild. Dit staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. KPN zegt óók in het tweede kwartaal te starten met 5G. Vodafone is naar eigen zeggen 'ook klaar voor 5G'.

5G kan zorgen voor:

Sneller mobiel internet

Snellere reactiesnelheid

Betere dekking en bereik

Minder overbelasting van het netwerk

Smartphones die 5G ondersteunen, zijn nog niet veel te koop. Dat verandert waarschijnlijk in 2020. Controleer of een 5G-smartphone werkt in Nederland. De eerste 5G-smartphones hebben een modem dat 5G maar deels ondersteunt. We verwachten dat het in Nederland niet, of beperkt werkt.

2G en 3G

Er worden regelmatig delen van de oudere 2G- en 3G-netwerken omgezet naar 4G. Sommige providers stoppen volledig met 2G of 3G: