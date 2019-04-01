Smartphone met 4G of 5G?

5G

In Nederland wordt 5G aangeboden door telecomaanbieders. Het staat voor ‘5e generatie’ en het is een verzameling technieken voor mobiel telefoneren en mobiel internet.

Met een 5G-smartphone kun je verbinden met alle antennes van je telecomaanbieder.

Wat heb je aan 5G?

5G kan zorgen voor:

Sneller mobiel internet.

Snellere reactiesnelheid.

Betere dekking en bereik.

Minder overbelasting van het netwerk.

Wat heb je nodig voor 5G?

Een geschikt abonnement. Alle Nederlandse telecomnetwerken hebben 5G, maar het verschilt per aanbieder en per abonnement of je toegang krijgt tot 5G.

Een smartphone met 5G-ondersteuning. 5G kan niet op elke telefoon.

5G en gezondheidsrisico's

Sommige Nederlanders maken zich zorgen over de effecten van 5G op onze gezondheid. De Gezondheidsraad is nagegaan of blootstelling aan elektromagnetische velden potentie heeft om de gezondheid te schaden. Zoals die van 5G. De Gezondheidsraad concludeert onder meer:

Dat er mogelijk samenhang is tussen blootstelling en het optreden van kanker, mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Voor deze en andere onderzochte aandoeningen is de samenhang echter niet aangetoond en niet waarschijnlijk.

Dat er mogelijk samenhang is tussen blootstelling en veranderingen in biologische processen: De samenhang met veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen is waarschijnlijk. Maar het is onbekend of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid. Er is geen samenhang gevonden voor veranderingen in het afweersysteem en hormoonspiegels. Samenhang met de meeste andere biologische processen, zoals slaap en cognitie, is mogelijk, maar niet aangetoond en niet waarschijnlijk.



De Gezondheidsraad ziet geen bezwaar om 5G te gebruiken op lage frequenties. Zoals 700 MHz en 3,5 GHz. Want lage frequenties zijn al jaren in gebruik voor telecom en wifi. Zonder dat het heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade.

Over effecten van 5G op de hoge frequentie 26 GHz (mmWave) is weinig bekend. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om deze niet te gebruiken tot er onderzoeksresultaten zijn. In Nederland wordt mmWave nog niet aangeboden. In andere landen al wel.

4G en 4G+

Kies je geen 5G-smartphone, neem dan op zijn minst een smartphone die 4G LTE-telecomnetwerken ondersteunt. Je hebt snel internet via 4G, een grotere dekking en soms een betere gesprekskwaliteit.

2G en 3G

Er worden regelmatig delen van de oudere 2G- en 3G-netwerken omgezet naar 4G en 5G. Sommige providers stoppen volledig met 2G of 3G: