Smartphone met 4G of 5G?

Wouter Rensink Expert ElektronicaBijgewerkt op:17 december 2024
In Nederland wordt 5G aangeboden door telecomaanbieders. Het staat voor ‘5e generatie’ en het is een verzameling technieken voor mobiel telefoneren en mobiel internet.
Met een 5G-smartphone kun je verbinden met alle antennes van je telecomaanbieder.
5G kan zorgen voor:
Sommige Nederlanders maken zich zorgen over de effecten van 5G op onze gezondheid. De Gezondheidsraad is nagegaan of blootstelling aan elektromagnetische velden potentie heeft om de gezondheid te schaden. Zoals die van 5G. De Gezondheidsraad concludeert onder meer:
De Gezondheidsraad ziet geen bezwaar om 5G te gebruiken op lage frequenties. Zoals 700 MHz en 3,5 GHz. Want lage frequenties zijn al jaren in gebruik voor telecom en wifi. Zonder dat het heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade.
Over effecten van 5G op de hoge frequentie 26 GHz (mmWave) is weinig bekend. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om deze niet te gebruiken tot er onderzoeksresultaten zijn. In Nederland wordt mmWave nog niet aangeboden. In andere landen al wel.
Kies je geen 5G-smartphone, neem dan op zijn minst een smartphone die 4G LTE-telecomnetwerken ondersteunt. Je hebt snel internet via 4G, een grotere dekking en soms een betere gesprekskwaliteit.
Er worden regelmatig delen van de oudere 2G- en 3G-netwerken omgezet naar 4G en 5G. Sommige providers stoppen volledig met 2G of 3G: