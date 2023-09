Vooraf duidelijkheid over updates van smartphones

Waarom je smartphone updaten?

Updaten is belangrijk. Het kan per software-update verschillen wat er gewijzigd wordt aan je smartphone.

Essentiële updates

Essentiële updates zijn:

Veiligheidsproblemen oplossen.

Dingen repareren die niet goed werken, ook wel ‘bugs’ genoemd.

Niet-essentiële updates

Een software-update kan ook leuke, maar niet noodzakelijke wijzigingen met zich meebrengen. Niet-essentiële updates zijn bijvoorbeeld:

Het toevoegen van nieuwe apps en functies.

Het aanpassen van het uiterlijk van bijvoorbeeld knoppen of menu’s.

Het verbeteren van de prestaties.

Vraag om duidelijkheid vooraf

Vroeg of laat stoppen fabrikanten met updaten voor een bepaald model smartphone. Ze vinden dan dat jouw smartphonemodel te oud is om nog te ondersteunen. En dus ben je vanaf dat moment kwetsbaar voor veiligheidsproblemen die aan het licht komen. Voor een veilige, up-to-date telefoon, zit er dan niets anders op dan een nieuwe smartphone te kopen.

Tenminste Houdbaar Tot-datum

In feite heeft je smartphone een Tenminste Houdbaar Tot-datum. Maar die staat niet op de verpakking. Daarom is het verstandig om, voordat je een smartphone koopt, deze vragen te stellen aan je verkoper of de fabrikant:

Hoe lang krijg ik noodzakelijke (beveiligings)updates?

Hoe lang krijg ik niet-noodzakelijke updates?

Wanneer krijg je updates?

De meeste smartphones gebruiken Google Android als basis. Google brengt dan updates uit. Telefoonfabrikanten moeten die overnemen en aan hun gebruikers aanbieden. Daar doen ze soms ontzettend lang over.

Een fabrikant kan wel zeggen dat ze 5 jaar lang updates uitbrengen. Maar als ze een kwetsbaarheid pas na 8 maanden oplossen, gebruik je in de tussentijd alsnog een onveilige smartphone. Vraag daarom aan je verkoper of de fabrikant:

Hoe snel nadat updates uitkomen, ontvang ik deze?

Merken die het relatief goed doen

Heb je een ander merk op het oog? Mogelijk doen zij ook concrete update-beloften. Vraag ernaar bij de fabrikant of de verkoper.

Google

Google is het meest duidelijk. Ze publiceren voor elk model tot welke datum het beveiligingsupdates krijgt. Ook zeggen ze tot welke datum je de Android-versie-updates krijgt, en dat updates meestal binnen 2 weken komen.

Apple

Apple gaf elke iPhone jarenlang updates, en alle modellen direct op hetzelfde moment. Maar ze doen geen beloftes. In de softwarelicentieovereenkomst staat: ‘Apple levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige Apple softwarewijzigingen.'

Fairphone

Fairphone doet per model een belofte over de ondersteuningsperiode. Belooft niets over hoe snel je updates krijgt, en was in het verleden zelfs heel traag met uitbrengen van updates.

Alleen duidelijk bij bepaalde modellen

De volgende merken doen beloften, maar de belofte kan verschillen per model. In de regel worden de nieuwste en duurste smartphones het langst en snelst ondersteunt. Goedkopere en oudere smartphones krijgen korter en minder frequent updates.

Samsung

Samsung doet per model een belofte over hoeveel Android-versie-updates je krijgt, en hoe lang je beveiligingsupdates krijgt. Belooft niets over hoe snel je updates krijgt.

Nokia

Nokia doet per model een belofte over hoeveel Android-versie-updates je krijgt, en hoe lang je beveiligingsupdates krijgt. Belooft niets over hoe snel je updates krijgt.

OPPO

OPPO doet beloften voor enkele modellen.

OnePlus

OnePlus doet beloften voor enkele modellen.

De meeste recente updates per model

Wij weten niet van elke telefoon wat de fabrikant belooft. Maar wel controleren we elke 2 maanden, op alle door ons geteste smartphones, wat de fabrikant tot nu toe aan updates heeft uitgebracht.

Bekijk in onze smartphonevergelijker per model de ‘systeemversie na updates’ en het ‘beveiligingsniveau na updates’. Je vindt dit in de specificaties. Deze unieke informatie is alleen zichtbaar voor leden van de Consumentenbond.