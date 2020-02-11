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Smartphones: goede merken

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Duizenden consumenten deelden met ons hun ervaringen met een smartphone. Lees per merk hoe betrouwbaar het is, hoe tevreden consumenten erover zijn en hoe snel de telefoons stukgaan.
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert smartphonesBijgewerkt op:23 juni 2025

Smartphones goede merken 1200x800

Wat opvalt in het merkenonderzoek

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    Weer op nummer 1?

    Eén merk houdt al bijna 10 jaar de koppositie vast in onze onderzoeken naar smartphone-tevredenheid. Blijft dit merk in het nieuwste onderzoek opnieuw ver voor op de rest? Lees ook welke merken de grootste uitdagers zijn, en welke juist tegenvallen.

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    Trouwe klanten, of juist niet

    Het is een veelzeggend signaal: mensen die hierna zeker weer een telefoon van hetzelfde merk willen. Ons onderzoek laat zien welke merken de meest trouwe klanten hebben.

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    Veel sneller kapot

    Klanten van 1 merk moesten al binnen 3 jaar een nieuwe smartphone kopen. Dat kwam omdat hun telefoon niet meer (goed) werkte. Bij 4 merken gebeurde dat pas na ruim 5 jaar. Lees om welke merken het gaat. Zo voorkom je een miskoop.

Welke merken hebben we vergeleken?

  • Apple
  • ASUS
  • Fairphone
  • Google
  • HONOR
  • HUAWEI
  • LG
  • motorola
  • Nokia
  • OnePlus
  • OPPO
  • POCO
  • realme
  • Redmi
  • Samsung
  • Sony
  • TCL
  • vivo
  • Xiaomi

Conclusie

Het merk ... heeft de meest tevreden telefoongebruikers. En... heeft de minst tevreden klanten. Dat blijkt uit ons onderzoek onder Europese consumenten. Naast de tevredenheid blijkt hieruit ook de betrouwbaarheid per merk en hoe snel de mobieltjes stukgaan.

Hoogste waardering

Gebruikers van ... zijn het meest tevreden over hun smartphone. Dit was niet alleen zo in ons onderzoek van 2024, gehouden onder ongeveer 24.000 Europeanen. Het was ook al in onze onderzoeken onder Nederlanders uit 2021, 2019, 2017 en 2015. Dus ... houdt de koppositie al bijna 10 jaar vast. Het merk ... staat ook in de toplijstjes als het gaat om betrouwbaarheid, levensduur en stukgaan.

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