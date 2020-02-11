Smartphones: goede merken

Het merk ... heeft de meest tevreden telefoongebruikers. En... heeft de minst tevreden klanten. Dat blijkt uit ons onderzoek onder Europese consumenten. Naast de tevredenheid blijkt hieruit ook de betrouwbaarheid per merk en hoe snel de mobieltjes stukgaan.

Hoogste waardering

Gebruikers van ... zijn het meest tevreden over hun smartphone. Dit was niet alleen zo in ons onderzoek van 2024, gehouden onder ongeveer 24.000 Europeanen. Het was ook al in onze onderzoeken onder Nederlanders uit 2021, 2019, 2017 en 2015. Dus ... houdt de koppositie al bijna 10 jaar vast. Het merk ... staat ook in de toplijstjes als het gaat om betrouwbaarheid, levensduur en stukgaan.