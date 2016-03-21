Smartphone kopen: waar let je op?

Een nieuwe smartphone kopen, betekent dat je een aantal keuzes moet maken. Welke functies vind je belangrijk, hoeveel wil je uitgeven, en wil je een Androidtelefoon of een iPhone? Lees ons advies.
Expert Elektronica
Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een smartphone die goed bij je past.
Met een budget van €350 of minder kun je een prima smartphone uitzoeken. Met deze smartphones kun je bellen, berichten versturen en internetten. Wordt een smartphone duurder, dan zitten er meer functies op en kom je zelfs al redelijke camera’s tegen.
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Smartphones tot €350
Met een budget tussen €350 en €800 krijg je veel waar voor je geld. Deze prijsklasse heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Je vindt ook uitgeklede varianten van topsmartphones, en outlet-modellen van de afgelopen jaren.
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Smartphones tot €800
Voor het beste van het beste betaal je meer dan €800. Telefoons waar alles op en aan zit. Met de nieuwste technische snufjes en de beste accessoires. Voor topmodellen trekken fabrikanten alles uit de kast.
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De beste smartphones (alleen voor leden)
Een iPhone is de enige smartphone met iOS. De mogelijkheden voor gebruikers en app-makers zijn beperkter dan op Android. Al komen er steeds meer bij onder druk van overheden.
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Alle iPhones
Voor de meeste mensen is er geen serieus alternatief voor Android en iOS. Alternatieven zijn schaars, hebben een kleiner app-aanbod en je hebt vaak technische kennis nodig.
Een goede camera is lastig te herkennen, daarom testen we ze uitvoerig. Houd altijd rekening met de volgende stelregels:
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Smartphones met een goede fotocamera (alleen voor leden)
Om te filmen heb je meer dan een goede camera nodig. Goede microfoons en een krachtige processor zijn ook belangrijk. Let verder op:
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Smartphones die goed kunnen filmen (alleen voor leden)
Voor selfies gebruik je de camera aan de voorkant. Bij smartphones is hier steeds meer aandacht voor, al geven we veel onvoldoendes. Dit moet je weten:
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Smartphones voor goede selfies (alleen voor leden)
Maak je graag een foto of video en wil je daar zoveel mogelijk kwaliteit uit halen? Bekijk de checklist in onze video waar je op kunt letten.
Als je een smartphone koopt, is en blijft deze van jou. Op onze website zie je bij alle telefoons de winkels en de prijzen.
Ook telecomproviders verkopen telefoons, met of zonder abonnement. Ook dan blijft de telefoon jouw eigendom. Soms is de telefoon goedkoper dan wanneer je hem los koopt. En je kunt in termijnen betalen.
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Losse telefoons
Abonnementen
Als je een smartphone leaset, geef je deze na de afgesproken periode weer terug. Je betaalt een vast bedrag per maand. In je leaseperiode profiteer je mogelijk van extra voordelen, zoals gratis reparaties en een verzekering.
Er zijn onafhankelijke lease-aanbieders, en 1 merk met een eigen lease-aanbod:
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Lease een Samsung
Elke smartphone bevat metalen zoals goud, tantaal, tin en wolfraam. Deze metalen zitten in mineralen die uit mijnen komen. In de mijnbouw is er een hoog risico op het financieren van gewapende groepen en het schenden van mensenrechten.
Fabrikanten moeten deze risico's beperken. In 2020 onderzochten we dit. Toen deden de merken Apple, Fairphone, Google, motorola, Samsung en Sony dit relatief goed.
Bekijk en vergelijk:
Smartphones van deze merken
Kies een smartphone waarvoor je lang updates krijgt. Anders is je telefoon over een tijdje kwetsbaar voor bekende beveiligingsproblemen. Soms werken apps en diensten ook niet op oude softwareversies.
Doordat fabrikanten vroeg of laat stoppen met updaten, heeft elke smartphone eigenlijk een houdbaarheidsdatum. Je zult de smartphone daardoor misschien eerder moeten vervangen dan je zelf van plan was.
Heb je wel écht een nieuwe smartphone nodig? Als je minder vaak een nieuwe telefoon koopt, belast je het milieu minder. En je voorkomt andere problemen die ontstaan bij de productie.
Laat je huidige smartphone repareren. Of kies een refurbised of tweedehands smartphone.
Lees meer over:
Je smartphone laten repareren
Refurbished kopen, waar let je op?
Tweedehands spullen: wat zijn mijn rechten?
Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van een smartphone? Bekijk onze video: Duurzaamheid en smartphones.
Schade, verlies en diefstal zijn risico's van een smartphone. Als zoiets gebeurt, kost een reparatie of een nieuwe telefoon geld. Wie betaalt dat?
Let bij verzekeringen op dekking, maximumvergoedingen, het eigen risico en de maximumhoeveelheid declaraties.
Met onze test zie je meteen welke smartphones goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.