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Smartphone kopen: waar let je op?

Een nieuwe smartphone kopen, betekent dat je een aantal keuzes moet maken. Welke functies vind je belangrijk, hoeveel wil je uitgeven, en wil je een Androidtelefoon of een iPhone? Lees ons advies.

Snel naar:

  1. Welke smartphone past bij jou?
  2. Bepaal hoeveel je wilt uitgeven
  3. Kies tussen Android en iPhone
  4. Kies een goede camera
  5. Smartphone kopen of leasen?
  6. Maak een duurzamere keuze
  7. Smartphone verzekeren: wel of niet doen?

1

Welke smartphone past bij jou?

Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een smartphone die goed bij je past.

Help mij kiezen

Video: tips om de juiste smartphone te vinden

2

Bepaal hoeveel je wilt uitgeven

Kleinbudget - Columns

Klein budget

Met een budget van €350 of minder kun je een prima smartphone uitzoeken. Met deze smartphones kun je bellen, berichten versturen en internetten. Wordt een smartphone duurder, dan zitten er meer functies op en kom je zelfs al redelijke camera’s tegen.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones tot €350

Gemiddeld Budget - Columns

Gemiddeld budget

Met een budget tussen €350 en €800 krijg je veel waar voor je geld. Deze prijsklasse heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Je vindt ook uitgeklede varianten van topsmartphones, en outlet-modellen van de afgelopen jaren.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones tot €800

Grootbudget - Columns

Groot budget

Voor het beste van het beste betaal je meer dan €800. Telefoons waar alles op en aan zit. Met de nieuwste technische snufjes en de beste accessoires. Voor topmodellen trekken fabrikanten alles uit de kast.

Bekijk en vergelijk:
De beste smartphones (alleen voor leden)

3

Kies tussen Android en iPhone

Android- Columns

Google Android

Met Android kun je kiezen uit veel merken. Zoals Samsung, Google, motorola, Redmi, OPPO, en OnePlus. Je hebt veel vrijheid om je telefoon naar eigen smaak in te stellen.

Bekijk en vergelijk:
Android-telefoons

IOS- Columns

Apple iOS

Een iPhone is de enige smartphone met iOS. De mogelijkheden voor gebruikers en app-makers zijn beperkter dan op Android. Al komen er steeds meer bij onder druk van overheden.

Bekijk en vergelijk:
Alle iPhones

mobile-other-Colums

Andere besturingssystemen

Voor de meeste mensen is er geen serieus alternatief voor Android en iOS. Alternatieven zijn schaars, hebben een kleiner app-aanbod en je hebt vaak technische kennis nodig.

4

Kies een goede camera

Mobile Foto - Columns

Fotograferen

Een goede camera is lastig te herkennen, daarom testen we ze uitvoerig. Houd altijd rekening met de volgende stelregels:

  • Megapixels zeggen niets over de fotokwaliteit.
  • Voor zoomfoto’s is een extra lens wenselijk.
  • Optische beeldstabilisatie voorkomt bewogen foto’s.
  • Verwacht niet teveel van smartphones tot €350.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones met een goede fotocamera (alleen voor leden)

Mobile Filmen - Columns

Filmen

Om te filmen heb je meer dan een goede camera nodig. Goede microfoons en een krachtige processor zijn ook belangrijk. Let verder op:

  • Optische beeldstabilisatie tegen schokkerige video’s.
  • Of je kunt filmen in Full HD en 4K Ultra HD.
  • Met hoeveel beelden per seconde je kunt filmen.
  • Dat de camera aan de voorkant andere mogelijkheden heeft.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones die goed kunnen filmen (alleen voor leden)

Mobile Selfie - Columns

Selfies

Voor selfies gebruik je de camera aan de voorkant. Bij smartphones is hier steeds meer aandacht voor, al geven we veel onvoldoendes. Dit moet je weten:

  • Autofocus is niet vanzelfsprekend.
  • Megapixels zeggen niets over de fotokwaliteit.
  • Meer cameralenzen is niet per se beter.
  • Hoeveel er in beeld past, loopt sterk uiteen.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones voor goede selfies (alleen voor leden)

Video: hier kun je op letten bij het kiezen van een camera

Maak je graag een foto of video en wil je daar zoveel mogelijk kwaliteit uit halen? Bekijk de checklist in onze video waar je op kunt letten.

5

Smartphone kopen of leasen?

Smartphone kopen

Kopen

Als je een smartphone koopt, is en blijft deze van jou. Op onze website zie je bij alle telefoons de winkels en de prijzen.

Ook telecomproviders verkopen telefoons, met of zonder abonnement. Ook dan blijft de telefoon jouw eigendom. Soms is de telefoon goedkoper dan wanneer je hem los koopt. En je kunt in termijnen betalen.

Bekijk en vergelijk:
Losse telefoons
Abonnementen

Smartphone leasen

Leasen

Als je een smartphone leaset, geef je deze na de afgesproken periode weer terug. Je betaalt een vast bedrag per maand. In je leaseperiode profiteer je mogelijk van extra voordelen, zoals gratis reparaties en een verzekering.

Er zijn onafhankelijke lease-aanbieders, en 1 merk met een eigen lease-aanbod:

Lees meer over:
Lease een Samsung

6

Maak een duurzamere keuze

Conflictmineralen

Elke smartphone bevat metalen zoals goud, tantaal, tin en wolfraam. Deze metalen zitten in mineralen die uit mijnen komen. In de mijnbouw is er een hoog risico op het financieren van gewapende groepen en het schenden van mensenrechten.

Fabrikanten moeten deze risico's beperken. In 2020 onderzochten we dit. Toen deden de merken Apple, Fairphone, Google, motorola, Samsung en Sony dit relatief goed.

Bekijk en vergelijk:
Smartphones van deze merken

Lang blijven gebruiken

Kies een smartphone waarvoor je lang updates krijgt. Anders is je telefoon over een tijdje kwetsbaar voor bekende beveiligingsproblemen. Soms werken apps en diensten ook niet op oude softwareversies.

Doordat fabrikanten vroeg of laat stoppen met updaten, heeft elke smartphone eigenlijk een houdbaarheidsdatum. Je zult de smartphone daardoor misschien eerder moeten vervangen dan je zelf van plan was.

Een nieuwe smartphone?

Heb je wel écht een nieuwe smartphone nodig? Als je minder vaak een nieuwe telefoon koopt, belast je het milieu minder. En je voorkomt andere problemen die ontstaan bij de productie.

Laat je huidige smartphone repareren. Of kies een refurbised of tweedehands smartphone.

Lees meer over:
Je smartphone laten repareren
Refurbished kopen, waar let je op?
Tweedehands spullen: wat zijn mijn rechten?

Video: duurzaamheid en smartphones

Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van een smartphone? Bekijk onze video: Duurzaamheid en smartphones.

7

Smartphone verzekeren: wel of niet doen?

Schade, verlies en diefstal zijn risico's van een smartphone. Als zoiets gebeurt, kost een reparatie of een nieuwe telefoon geld. Wie betaalt dat?

  • Jijzelf: zonder verzekering draai je zelf op voor de kosten. Als je het risico wilt dragen, spaar dan voor een buffer om de kosten te betalen.
  • Iemand anders: als je smartphone stuk is gegaan door iemand anders, dan kun je de kosten op die persoon verhalen. Veel mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering waarop ze de kosten kunnen claimen.
  • Aankoopverzekering: als je smartphone is gekocht met een creditcard.
  • Reisverzekering: voor schade of diefstal op reis.
  • Inboedelverzekering: bijvoorbeeld met all-risk of met buitenhuisdekking. Soms is een aanvullende dekking nodig. Let wel op de kleine lettertjes.
  • Smartphoneverzekering: specifieke verzekering voor je smartphone, soms met extra diensten, zoals het ophalen en terugbrengen van je smartphone en een leentelefoon tijdens de reparatie.

Let bij verzekeringen op dekking, maximumvergoedingen, het eigen risico en de maximumhoeveelheid declaraties.

Smartphone-verzekeren

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke smartphones goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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