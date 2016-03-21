Smartphone kopen: waar let je op?

Een goede camera is lastig te herkennen, daarom testen we ze uitvoerig. Houd altijd rekening met de volgende stelregels:

Megapixels zeggen niets over de fotokwaliteit.

zeggen niets over de fotokwaliteit. Voor zoomfoto’s is een extra lens wenselijk.

wenselijk. Optische beeldstabilisatie voorkomt bewogen foto’s.

voorkomt bewogen foto’s. Verwacht niet teveel van smartphones tot €350.

Bekijk en vergelijk:

Smartphones met een goede fotocamera (alleen voor leden)