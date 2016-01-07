Inboedelverzekering kiezen: waar let je op?

Wil je schade verzekeren voor iets dat niet vastzit aan je huis? Zoals een losse koelkast? Dit verzeker je met een inboedelverzekering.

Schade aan iets dat wel vastzit aan je woning? Zoals een inbouwkoelkast? Doe dan een beroep op je opstalverzekering.

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Wat dekt een inboedelverzekering?