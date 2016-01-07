Inboedelverzekering kiezen: waar let je op?

Bij het kiezen van een goede inboedelverzekering komt veel kijken. Waar moet je allemaal op letten en welke dekking heb je nodig?
Wil je schade verzekeren voor iets dat niet vastzit aan je huis? Zoals een losse koelkast? Dit verzeker je met een inboedelverzekering.
Schade aan iets dat wel vastzit aan je woning? Zoals een inbouwkoelkast? Doe dan een beroep op je opstalverzekering.
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Wat dekt een inboedelverzekering?
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Dekking bij brandschade
Inboedelverzekeringen dekken schade door inbraak en diefstal, vaak ook uit je schuur. Om fraude te voorkomen, eisen verzekeraars dat je aangifte doet bij de politie.
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Dekking bij diefstal en inbraak
Waterschade komt vaak voor. Denk aan kromgetrokken vloeren of schimmel op de muur. Of waterschade verzekerd is, ligt aan je inboedelverzekeraar.
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Dekking bij waterschade
Bij een inboedelverzekering kun je kiezen uit 2 soorten dekking:
De meeste inboedelverzekeraars bieden beide polissen aan.
Ben je allrisk verzekerd? Dan vergoedt je verzekering ook schade als je zelf iets laat vallen. Zogenaamde val- en stootschade. Je betaalt voor meer dekking ook meer premie.
In de Woonverzekering Vergelijker kies je zelf de dekking(en) die je wilt.
Het bedrag dat je verzekert, is het maximale bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Als de kosten hoger zijn, betaal je dat zelf. Daarom is het is belangrijk dat je de juiste inboedelwaarde verzekert.
Het verschilt per verzekeraar hoe die bepaalt wat jouw inboedel waard is.
Het maximaal te verzekeren bedrag ligt tussen de €100.000 en €250.000. Er zijn ook inboedelverzekeraars die geen maximum hebben.
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Onderverzekering voorkomen
Wil je je elektronica in huis en buitenshuis goed verzekeren? Ook als je deze per ongeluk zelf laat vallen? Dan kan een aanvullende verzekering voor mobiele apparatuur nodig zijn.
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Je apparatuur goed verzekeren
Neem je vaak waardevolle spullen mee naar buiten? Bijvoorbeeld sieraden of een camera. Dan kan een extra dekking interessant zijn. Let wel altijd op het maximaal verzekerde bedrag.
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Dekking buitenshuis
Heb je spullen in tijdelijke opslag? Controleer of dit gedekt wordt door je inboedelverzekering. Er zitten ook grote verschillen in het bedrag dat je bij schade terugkrijgt.
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Dekkingsverschillen tijdelijke opslag
De Consumentenbond vergelijkt inboedelverzekeringen. In onze vergelijker staan de inboedelverzekeringen met de beste voorwaarden en de premies op een rij.
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Alle inboedelverzekeringen
Veel inboedelverzekeraars gebruiken een eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je schade hebt. Hoe hoger het bedrag, hoe minder premie je betaalt.
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Woonverzekeringen en het eigen risico
Eén verzekeringspakket is vaak goedkoper dan losse verzekeringen. In zo'n pakket zitten vaak de aansprakelijkheid-, inboedel-, en opstalverzekering.
Met maatregelen tegen inbraak krijg je soms premiekorting tot 15%. Daarvoor moet je huis voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
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Korting door inbraakpreventie