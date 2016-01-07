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Inboedelverzekering kiezen: waar let je op?

Bij het kiezen van een goede inboedelverzekering komt veel kijken. Waar moet je allemaal op letten en welke dekking heb je nodig?

Snel naar:

  1. Inboedel- of opstalverzekering?
  2. Wat dekt een inboedelverzekering bij:
  3. Allrisk-dekking of extra uitgebreid?
  4. Voor welk bedrag ben ik verzekerd?
  5. Welke (extra) dekking heb ik nodig?
  6. Hoe kan ik besparen op de premie?

1

Inboedel- of opstalverzekering?

Wil je schade verzekeren voor iets dat niet vastzit aan je huis? Zoals een losse koelkast? Dit verzeker je met een inboedelverzekering. 

Schade aan iets dat wel vastzit aan je woning? Zoals een inbouwkoelkast? Doe dan een beroep op je opstalverzekering.

Lees meer:
Wat dekt een inboedelverzekering?

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Wat dekt een inboedelverzekering bij:

Artikel_woningbrandenwaterschade

Woningbrand

Let goed op welke vergoeding je krijgt bij brand in huis. De verschillen tussen de verzekeraars zijn namelijk groot. Lees ook wat je moet doen na een brand bij je buren. 

Lees meer over:
Dekking bij brandschade

inbraak inboedelverzekering

Inbraak

Inboedelverzekeringen dekken schade door inbraak en diefstal, vaak ook uit je schuur. Om fraude te voorkomen, eisen verzekeraars dat je aangifte doet bij de politie.

Lees meer over:
Dekking bij diefstal en inbraak

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Waterschade

Waterschade komt vaak voor. Denk aan kromgetrokken vloeren of schimmel op de muur. Of waterschade verzekerd is, ligt aan je inboedelverzekeraar. 

Lees meer over:
Dekking bij waterschade

3

Allrisk-dekking of extra uitgebreid?

Bij een inboedelverzekering kun je kiezen uit 2 soorten dekking:

  • Extra uitgebreid (EUG): dekt alleen zaken die in de polisvoorwaarden staan.
  • Allrisk (AR): dekt alle schade, behalve als vermeld wordt dat een bepaalde schade is uitgesloten. Denk hierbij ook aan (huis)ongelukjes. 

De meeste inboedelverzekeraars bieden beide polissen aan.

Ben je allrisk verzekerd? Dan vergoedt je verzekering ook schade als je zelf iets laat vallen. Zogenaamde val- en stootschade. Je betaalt voor meer dekking ook meer premie. 

In de Woonverzekering Vergelijker kies je zelf de dekking(en) die je wilt.

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Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Het bedrag dat je verzekert, is het maximale bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Als de kosten hoger zijn, betaal je dat zelf. Daarom is het is belangrijk dat je de juiste inboedelwaarde verzekert.

Het verschilt per verzekeraar hoe die bepaalt wat jouw inboedel waard is.

Het maximaal te verzekeren bedrag ligt tussen de €100.000 en €250.000. Er zijn ook inboedelverzekeraars die geen maximum hebben.

Lees meer over:
Onderverzekering voorkomen

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5

Welke (extra) dekking heb ik nodig?

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Elektronica

Wil je je elektronica in huis en buitenshuis goed verzekeren? Ook als je deze per ongeluk zelf laat vallen? Dan kan een aanvullende verzekering voor mobiele apparatuur nodig zijn.

Lees meer over:
Je apparatuur goed verzekeren

Voorkom gehoorschade

Buitenshuis

Neem je vaak waardevolle spullen mee naar buiten? Bijvoorbeeld sieraden of een camera. Dan kan een extra dekking interessant zijn. Let wel altijd op het maximaal verzekerde bedrag.

Lees meer over:
Dekking buitenshuis

schade op vakantie

Kostbaarheden

Heb je kostbare spullen zoals kunst, computers en sieraden? Dan zijn die vaak voor een laag bedrag verzekerd. Let dus goed op welke dekking je nodig hebt.

Lees meer over:
 Waardevolle spullen verzekeren 

Inboedel-opslagbedrijven

Tijdelijke opslag

Heb je spullen in tijdelijke opslag? Controleer of dit gedekt wordt door je inboedelverzekering. Er zitten ook grote verschillen in het bedrag dat je bij schade terugkrijgt.

Lees meer over:
Dekkingsverschillen tijdelijke opslag

6

Hoe kan ik besparen op de premie?

inboedelverzekering

Vergelijk premies

De Consumentenbond vergelijkt inboedelverzekeringen. In onze vergelijker staan de inboedelverzekeringen met de beste voorwaarden en de premies op een rij.

Bekijk en vergelijk:
Alle inboedelverzekeringen

alleenstaande-verzekering

Vrijwillig eigen risico

Veel inboedelverzekeraars gebruiken een eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je schade hebt. Hoe hoger het bedrag, hoe minder premie je betaalt. 

Lees meer over:
Woonverzekeringen en het eigen risico

 

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Meer polissen onder 1 dak

Eén verzekeringspakket is vaak goedkoper dan losse verzekeringen. In zo'n pakket zitten vaak de aansprakelijkheid-, inboedel-, en opstalverzekering.

 

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Korting bij inbraakpreventie

Met maatregelen tegen inbraak krijg je soms premiekorting tot 15%. Daarvoor moet je huis voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Lees meer over:
Korting door inbraakpreventie

 

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