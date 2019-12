Inboedelverzekering kiezen: waar let je op?

Het is belangrijk dat je de juiste inboedelwaarde verzekert. Het bedrag dat je verzekert, is het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert. Als de kosten hoger zijn, dan is het meerdere naar rato voor eigen rekening. Hoe de verzekeraar de waarde van jouw inboedel vaststelt, verschilt per maatschappij.

Het maximaal te verzekeren bedrag varieert vaak van €100.000 tot €150.000. Ongeveer de helft van de inboedelverzekeraars hanteert geen maximum voor de te verzekeren inboedelwaarde.

Voorkom dat je onderverzekerd bent