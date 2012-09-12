Onderverzekering voorkomen: zo doe je dat

De juiste inboedelwaarde

Als je schade hebt, vergoedt de inboedelverzekering de schade. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de waarde die jouw spullen hebben. Heb je de spullen voor minder geld verzekerd dan ze waard zijn? Dan ben je onderverzekerd. Je moet dan bij schade een deel van de kosten zelf betalen.

Rekenvoorbeeld: ben je onderverzekerd?

Stel: je hebt je inboedel verzekerd voor een bedrag van €30.000. Na een binnenbrandje heb je voor €10.000 schade aan je spullen. Maar je verzekeraar vindt dat de totale waarde van je spullen €40.000 is. Dan krijg je maar 75% van de €10.000 aan schade terug. Dat is dus €7500. De overige €2500 moet je zelf betalen.

Inventarislijst

Als je de waarde van je inboedel precies wilt weten, is een inventarislijst (pdf) handig. Hierop zet je de nieuwwaarde van al je spullen. Dit is een tijdrovend klusje, dat je eigenlijk elke 5 jaar moet doen, ook na een verhuizing.

Is de waarde van je spullen lager dan het bedrag waar je inboedelverzekeraar mee rekent? Dan kan je premie flink lager zijn. Inboedelverzekeraars die met inventarislijsten werken, zijn AnsvarIdéa, Klaverblad en ZLM.

Inboedelwaardemeter

Een andere manier om de waarde van je spullen bepalen, is de inboedelwaardemeter. Dit is een lijst waarop je een paar eenvoudige vragen beantwoordt. Daarna bepaalt de verzekeraar hoeveel jouw spullen waard zijn. De verzekeraar kijkt dus niet naar de échte waarde van je spullen. Dit zie je terug in je premie.

Inboedelwaardemeter goed ingevuld is goed verzekerd

De inboedelwaardemeter is minder precies dan een inventarislijst. Zo'n meter gebruiken is wel makkelijker en dus ook populair. Gebruikt de verzekeraar zo'n inboedelwaardemeter en vul je die goed in? Dan ben je goed verzekerd.

Je kunt de inboedelwaardemeter gebruiken als de hoofdkostwinner een netto maandinkomen heeft tot €4.850. Of als het woonoppervlak van jouw huis maximaal 300 vierkante meter is. Verdien je meer of is je huis groter? Dan moet je zelf de waarde van de inboedel schatten.

Vast bedrag voor iedereen

De meeste verzekeraars gebruiken geen inventarislijsten of inboedelwaardemeters meer. Ze hebben vaak een maximaal bedrag dat voor iedereen gelijk is. Dat vaste bedragen liggen tussen €100.000 tot onbeperkt. Zo ben je nooit onderverzekerd.

Kostbare spullen

Heb je kostbare spullen zoals sieraden of bijzondere bezittingen, zoals kunst en antiek? Dan gelden andere regels voor de vergoeding die je krijgt bij schade. Ook moet je je hiervoor meestal extra verzekeren.