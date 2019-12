Onderverzekering voorkomen: zo doe je dat

De juiste inboedelwaarde

Je krijgt meestal alleen uitgekeerd naar rato van het bedrag dat je hebt verzekerd, de inboedelwaarde. Is deze waarde te laag, dan ben je onderverzekerd en draai je in geval van schade deels zelf op voor de kosten.

Rekenvoorbeeld

Stel: je hebt je inboedel verzekerd voor een bedrag van €30.000 en hebt na een binnenbrandje voor €10.000 schade. De expert van de verzekeraar raamt de totale inboedelwaarde echter op €40.000. Bijzonder vervelend, want je krijgt dan slechts 3/4 van de schade vergoed. Voor de resterende €2500 draai je zelf op.

Inventarislijst

Je kunt je op diverse manieren indekken tegen onderverzekering. De meest nauwkeurige is de inventarislijst (pdf). In de lijst vul je van alle bezittingen de nieuwwaarde in. Een tijdrovend klusje, dat je eigenlijk elke 5 jaar (en bij een verhuizing) moet herhalen. Maar het kan soms flink schelen in de premie. Verzekeraars die deze mogelijkheid bieden zijn Klaverblad en ZLM.

Inboedelwaardemeter

Minder nauwkeurig, maar wel een stuk makkelijker en dus populairder, zijn inboedelwaardemeters. Daarbij wordt nauwelijks gekeken naar de werkelijke waarde van de inboedel, maar moet je alleen een aantal relatief eenvoudige vragen beantwoorden. Aan de hand daarvan wordt een gemiddelde verzekerde som bepaald, waarop de premie wordt gebaseerd.

Een waardemeter kun je gebruiken als de hoofdkostwinner een netto maandinkomen heeft tot €4850 en/of een woonoppervlak van maximaal 300 vierkante meter.

Premier risque

Steeds meer verzekeraars werken niet meer met inventarislijsten of waardemeters. In plaats van per klant een verzekerde som te bepalen, hanteren zij maximum verzekerde bedragen voor álle inboedelverzekeringen. Dit heet 'premier risque'. Deze vaste bedragen variëren van €100.000 tot onbeperkt. Zo ben je in principe nooit onderverzekerd.

