Wat dekt je inboedelverzekering bij inbraak?

Wat zijn diefstal en inbraak?

Diefstal van de spullen in huis gaat vaak samen met inbraak. Je spreekt van diefstal als iemand je spullen steelt. Inbraak betekent dat iemand je huis openbreekt. Stel dat je op de stoep met iemand staat te praten en ondertussen loopt iemand je huis in en neemt dingen mee. Dan is er sprake van diefstal, maar niet van inbraak.

Wat betaalt je inboedelverzekeraar bij diefstal en inbraak?

Voor diefstal uit je huis hoeven er geen sporen van braak te zijn. Dit geldt wel als iemand iets steelt uit je schuur of auto. Je inboedel in huis is ook verzekerd tegen diefstal zonder sporen van braak.

Er is 1 uitzondering: de FBTO Basis-inboedelverzekering. Bij deze verzekering moeten er bij diefstal uit je woning sporen van braak zijn.

De vergoedingen bij diefstal en inbraak zijn niet onbeperkt. Voor sommige spullen in huis hebben verzekeraars een maximumbedrag. Ze noemen dit 'diefstalgevoelige' inboedel.

Elektronica

Voor diefstal van audio-, video- en computerapparatuur hebben verzekeraars vaak een beperkte dekking. Dit betekent dat je niet al je geld terugkrijgt. Bij ANWB en Unigarant is mobiele elektronica niet standaard meeverzekerd. Denk aan je smartphone of tablet. Je kunt dit wel verzekeren met een extra dekking.

Andere verzekeraars hebben een maximumbedrag voor alle elektronica samen. Dat loopt van €3000 (Klaverblad Budget) tot €200.000 (Lemonade). Let wel op: voor smartphones kan een lager bedrag gelden. Bij de FBTO Basis-inboedelverzekering krijg je maximaal €2500 terug bij diefstal van smartphones uit je huis.

Soms kun je het verzekerde bedrag verhogen tegen extra premie.

De meeste inboedelverzekeraars maken geen verschil tussen audio-, video- en computerapparatuur. Alleen ABN AMRO, ANWB, FBTO Basis, Unigarant en ZLM doen dat wel. Zij betalen een bedrag terug voor audio- en videoapparatuur. Daarnaast betalen zij een bedrag terug voor computers.

Sieraden

Voor diefstal van sieraden krijg je altijd geld terug tot een maximumbedrag. Dit bedrag ligt tussen de €2000 (Klaverblad Budget) tot €30.000 (Zevenwouden). Bij de meeste verzekeraars kun je dat maximumbedrag verhogen. Soms kan dat onbeperkt. Je betaalt hiervoor dan wel extra premie.

Wil je je sieraden ook buitenshuis verzekeren? Dat kan bij veel verzekeraars met de buitenshuisdekking. Let wel goed op. Niet elke verzekeraar dekt dit. Ook is het maximale bedrag buitenshuis vaak lager.

Taxatie

Heb je sieraden die veel waard zijn? Dan wil je bij een inbraak de waarde goed kunnen aantonen. Je kunt je sieraden laten taxeren. Bijvoorbeeld bij een juwelier.

Geld

Verzekeraars ASN, ING, Klaverblad Budget en Nationale-Nederlanden Bank betalen je €250 terug bij diefstal van geld uit je huis. De dekking van Klaverblad Royaal is het ruimst met €2000. Maar die geldt niet voor de 3 grote steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is maar €500 verzekerd.

Woon je in 1 van deze 3 steden? Dan is je dekking het ruimst bij De Goudse, Nationale-Nederlanden (allrisk), OHRA of Vereniging Eigen Huis. Je krijgt dan €1500 terug bij diefstal van geld uit je huis.

Alleen de basispolis van FBTO dekt geen geld of 'geldwaardig papier'. Dit zijn bijvoorbeeld loten of kadobonnen.

Diefstal uit je schuur, berging of kelderbox

Bij diefstal uit je schuur, berging of kelderbox betalen alle inboedelverzekeraars je geld terug. Je schuur, berging of kelderbox moest dan wel op slot zitten. Ook moeten er sporen van inbraak zijn.

Soms geldt een maximale vergoeding. Bij diefstal uit een kelderbox vergoeden ASN, ING en Nationale-Nederlanden Bank bijvoorbeeld maximaal €2500.

Diefstal uit je auto

Soms betalen verzekeraars niets bij diefstal van spullen uit je auto. Dit is het geval bij de extra uitgebreid-polis van Zevenwouden. Bij ANWB, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Unigarant moet je hiervoor de extra buitenshuisdekking afsluiten. Dat geldt ook voor de allrisk-polis van Zevenwouden.

Andere inboedelverzekeraars betalen maximaal €250 tot €1000. Dit geldt alleen als je spullen van buitenaf niet te zien waren. Je moet ook bewijzen dat iemand in je auto heeft ingebroken. Er moeten dus zichtbare sporen van inbraak zijn.

Studentenhuizen

Heb je een inboedelverzekering voor studenten. En woon je in een studentenhuis? Dan zijn je spullen verzekerd in je eigen kamer. Je spullen zijn niet verzekerd in gezamenlijke ruimtes.

Inboedelverzekeraars hebben vaak ook een binnenbraakclausule. Dat betekent dat zij diefstal alleen dekken bij sporen van inbraak in je kamer. Was je kamerdeur niet op slot en is er iets gestolen? Dan krijg je geen geld van je inboedelverzekeraar.

Heb je veel apparatuur? Dan kun je een aparte dekking voor mobiele elektronica afsluiten. Vaak is je mobiele apparatuur ook meteen buitenshuis verzekerd.

Grote stad

Een paar verzekeraars hebben strengere voorwaarden als je in een grote stad woont. Zo sluit Klaverblad in sommige stadsdelen diefstal uit kelderboxen en auto’s uit. Het gaat hierbij om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Hoe claim je de schade na diefstal of inbraak?

Heb je schade aan je inboedel door een inbraak of diefstal? Meld dit dan zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Dit kan via de telefoon. Je kunt ook een online schadeformulier invullen.

Gestolen inboedel en hun waarde

Maak een lijst van de gestolen spullen. Probeer zoveel mogelijk aankoopnota's te verzamelen. Zo toon je de waarde van de gestolen inboedel aan.

Kun je de aankoopfactuur niet meer vinden? Kijk dan of je op internet een soortgelijk product vindt met een verkoopprijs. Vraag de verzekeraar of je dat kan meesturen als voorbeeld. Vermeld ook duidelijk de aankoopmaand en het aankoopjaar waarin jij het product zelf hebt gekocht.

Afschrijving

Verzekeraars werken met afschrijvingspercentages. Wil je zelf meerekenen met de waarde van je spullen. Vraag dan de afschrijvingslijst op bij je verzekeraar. Verzekeraars moeten deze lijst ook goed vindbaar op hun website zetten.

Aangifte

Doe altijd aangifte bij diefstal en inbraak. Doe dit ook als je ziet dat iemand dit heeft geprobeerd. De politie wil graag weten of er inbrekers actief zijn in je wijk. Voor je inboedelverzekering is dit ook belangrijk. Je moet de verzekeraar een bewijs van je aangifte kunnen laten zien.