Wat dekt je inboedelverzekering bij inbraak?

Inboedelverzekeringen dekken zowel schade door inbraak als door diefstal. Ook schade als gevolg van een poging tot diefstal of inbraak is verzekerd. Om fraude te voorkomen, eisen verzekeraars wel dat je aangifte doet bij de politie.

Diefstal en/of inbraak

Voor een verzekeraar is er sprake van diefstal als iets zonder toestemming van de eigenaar wordt weggenomen met de bedoeling het niet terug te geven. Diefstal van de inboedel gaat vaak samen met inbraak.

Beperkte dekking

Inboedelverzekeraars hanteren bij diefstal en inbraak flink wat uitsluitingen en/of beperkingen.

Elektronica

Diefstal van audiovisuele en computerapparatuur is standaard bijna altijd beperkt gedekt. Dit varieert van €2500 (United Insurance) tot €35.000 (Centraal Beheer en Interpolis). Meestal kun je tegen extra premie de bedragen verhogen. Alleen SNS hanteert hiervoor helemaal geen maximumvergoeding. Bij de nieuwe inboedelverzekeringen van ANWB (€125.000) en ABN Amro (€150.000) ligt dat maximum heel hoog.

Let op: veruit de meeste inboedelverzekeraars maken geen onderscheid tussen audiovisuele apparatuur en computerapparatuur. Alleen ABN Amro, Hema en ZLM doen dat wel.

Rekenvoorbeeld: audioapparatuur en computers Henri heeft voor €11.000 aan audioapparatuur in huis en voor €3000 aan computers.

Hij leest in de voorwaarden van zijn inboedelverzekering dat de maximale vergoeding voor alle appartuur €12.000 is.

Henri heeft een allrisk verzekering bij Aegon en denkt dat hij goed verzekerd is. Maar wordt bij een inbraak al zijn apparatuur gestolen, dan keert Aegon in totaal maximaal €12.000 uit. Als Henri meer premie betaalt, kan hij dit bedrag verhogen tot €25.000.

Sieraden

Ook diefstal van sieraden wordt standaard tot een bepaald maximumbedrag vergoed, uiteenlopend van €2000 (Klaverblad Budget) tot €15.000 (Interpolis en Nationale-Nederlanden Standaard All-in). Bij de meeste verzekeraars is dat maximum tegen een extra premie wel te verhogen, soms zelfs tot 'onbeperkt'. Diefstal van geld en 'geldwaardige papieren' (uit de woning) is gedekt van €250 tot €1500.

Diefstal uit een bijgebouw

Diefstal uit een afgesloten schuur of berging is bij alle verzekeraars gedekt, maar soms geldt ook hierbij een maximale schadevergoeding. Bij Nationale-Nederlanden (Standaard) en Reaal (Basis) bedraagt die bijvoorbeeld slechts €250 en dan nog alleen als er braaksporen zijn.

Diefstal uit een auto

Diefstal van spullen uit een auto is soms zelfs helemaal niet verzekerd. Dit is het geval bij Centraal Beheer en Interpolis. Bij alle andere inboedelverzekeraars geldt een maximale vergoeding van €250 tot €1000, míts de spullen buiten het zicht waren opgeborgen en kan worden aangetoond dat er sprake was van braak.

Studentenhuizen

Heb je een inboedelverzekering voor studenten en woon je in een studentenhuis? Dan maken inboedelverzekeraars vaak een voorbehoud, in de vorm van de zogenoemde binnenbraakclausule. Diefstal is dan alleen gedekt als er sporen van braak zijn aan de kamer. Heb je de deur van je kamer niet op slot gedaan en wordt er iets gestolen, dan is dit dus niet verzekerd.

Grote steden

ING, Klaverblad en Univé keren bij diefstal of inbraak 'in een grote stedengebied' een lager maximumbedrag uit dan daarbuiten. ING en Klaverblad hanteren daarnaast een afwijkend eigen risico van €225.

Schade door inbraak claimen

Heb je schade aan je inboedel door inbraak of diefstal? Dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Neem hiervoor telefonisch contact op met je verzekeraar of vul (online) het schadeformulier van je verzekering in en stuur het op. Doe in elk geval altijd aangifte bij diefstal en inbraak of een poging daartoe. De verzekeraar stelt bij een claim verplicht dat je een bewijs van aangifte kunt overleggen.

Tips om inbraak te voorkomen

Bekijk het inbraakrisico in jouw wijk op de InbraakBarometer (een initiatief van verzekeraar Interpolis)

Als je even weg bent (of boven), sluit dan ramen en draai de deuren op slot

Laat je sleutels niet aan de binnenkant van de deur zitten

Gebruik een tijdschakelaar om je huis te verlichten als je niet thuis bent

Zorg dat je huis er bewoond uitziet door bijvoorbeeld wat rondslingerende spullen.

Maak gebruik van WhatsApp buurtpreventie

