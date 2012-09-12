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Zo voorkom je inbraak tijdens je vakantie

Hoe laat je je huis veilig achter als je op vakantie gaat? Er zijn tal van slimme maatregelen om inbraak tijdens je vakantie te voorkomen. We zetten ze voor je op een rij. 
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:23 juni 2026

voorkom inbraak tijdens vakantie

Bescherm je huis tegen inbraak

  • Plaats buitenverlichting met bewegingsensors. Dit schrikt inbrekers af. 
  • Sluit verlichting aan op tijdschakelaars. Gebruik er 1 in de woonkamer. En 1 op de 1e verdieping. Als er af en toe lampen aangaan, lijkt het alsof er iemand thuis is. 
  • Check de voor- en achtertuin, oprit en balkon op spullen die een inbreker kan gebruiken. Denk aan ladders of kliko’s. Zorg dat ze buiten bereik van een inbreker staan.
  • Geef je huis een bewoonde indruk. Laat wat kopjes op het aanrecht staan. En leg de krant op tafel. 
  • Heb je een oprit? Laat de buren er soms hun auto parkeren. Dan lijkt het of er iemand thuis is.

Tref maatregelen voor je inboedel

  • Leg geen kostbare spullen in het zicht.
  • Maak een overzicht van je kostbare spullen. De politie heeft registratiekaarten (pdf). Daarop omschrijf je je kostbare spullen. Deze kaarten helpen bij het zoeken naar gestolen spullen. Er zijn ook apps waarmee je je spullen registreert.
  • Geef waardevolle spullen een uniek merkteken. Bijvoorbeeld je postcode en huisnummer. De politie vindt bij diefstal dan makkelijker de eigenaar.

Vraag om hulp

  • Vraag een bekende om de brievenbus elke dag te legen. Laat die persoon de post op een plek leggen die je van buiten niet ziet. Ga je langer op vakantie? Vraag PostNL dan je post tijdelijk door te sturen naar een ander adres.
  • Zet ook je krantenabonnement tijdelijk stop tijdens je vakantie. Denk ook aan bezorgdiensten. Bijvoorbeeld van maaltijdboxen.
  • Vraag of iemand de gordijnen open en dicht doet. 
  • Het veiligst is een huisoppas. Laat iemand in je huis wonen zo lang je weg bent. Dat kan een bekende zijn. Of een vreemde via een speciale oppascentrale. 
  • Laat je buren weten dat je op vakantie gaat. Zij kunnen een oogje in het zeil houden. 

Wees ook online alert

Vertel niet op Facebook, Instagram of andere social media wanneer je op vakantie gaat. Plaats ook geen foto's of berichten vanaf je vakantiebestemming.

Andere tips

  • Staat je huisadres op het kofferlabel? Dan kan een oplettende inbreker op Schiphol adressen verzamelen waar wat te halen valt. Zet daarom bij vertrek alleen de naam van het hotel op het label. Of gebruik een label waarbij het adres niet zichtbaar is van buitenaf. 
  • Schrijf belangrijke nummers op voor thuisblijvers. Bijvoorbeeld polisnummers van verzekeringen. Of nummers van je paspoort of bankpas.
  • Laat het adres en telefoonnummer van je vakantieadres achter bij familieleden of buren. Geef ook het mobiele nummer waarop je bereikbaar bent. En het vlucht- of treinnummer met vertrek- en aankomsttijden. Reis je met de auto? Geef dan het merk, de kleur en het kenteken van je auto.
  • Heb je een alarmsysteem of een slimme camera in huis? Zet dan de meldingen daarvan aan op je telefoon. 

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