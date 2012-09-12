voorkom inbraak tijdens vakantie

Zet ook je krantenabonnement tijdelijk stop tijdens je vakantie. Denk ook aan bezorgdiensten. Bijvoorbeeld van maaltijdboxen.
Vraag of iemand de gordijnen open en dicht doet.
Het veiligst is een huisoppas. Laat iemand in je huis wonen zo lang je weg bent. Dat kan een bekende zijn. Of een vreemde via een speciale oppascentrale.
Laat je buren weten dat je op vakantie gaat. Zij kunnen een oogje in het zeil houden.
Wees ook online alert
Vertel niet op Facebook, Instagram of andere social media wanneer je op vakantie gaat. Plaats ook geen foto's of berichten vanaf je vakantiebestemming.
Andere tips
Staat je huisadres op het kofferlabel? Dan kan een oplettende inbreker op Schiphol adressen verzamelen waar wat te halen valt. Zet daarom bij vertrek alleen de naam van het hotel op het label. Of gebruik een label waarbij het adres niet zichtbaar is van buitenaf.
Schrijf belangrijke nummers op voor thuisblijvers. Bijvoorbeeld polisnummers van verzekeringen. Of nummers van je paspoort of bankpas.
Laat het adres en telefoonnummer van je vakantieadres achter bij familieleden of buren. Geef ook het mobiele nummer waarop je bereikbaar bent. En het vlucht- of treinnummer met vertrek- en aankomsttijden. Reis je met de auto? Geef dan het merk, de kleur en het kenteken van je auto.
Heb je een alarmsysteem of een slimme camera in huis? Zet dan de meldingen daarvan aan op je telefoon.