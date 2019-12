Huissleutel kwijt? Meld het bij je verzekeraar

Grijs gebied

Sommige verzekeraars kennen geen dekking bij verlies van je huissleutel, maar geven aan dat er sprake is van een grijs gebied. ‘De grens tussen diefstal en verlies is lastig’, laat ASR bijvoorbeeld weten. ‘Beste is in alle gevallen aangifte te doen van vermissing/diefstal van de sleutels en even contact op te nemen met de verzekeraar om te overleggen wat je het beste kunt doen.’

Sloten snel vervangen

De dekking is doorgaans tot een bepaald maximumbedrag, variërend van €250 tot €750. Met deze bedragen moet de slotenmaker uit de voeten kunnen. Aegon en ZLM vergoeden de kosten als gevolg van het vervangen van sloten door diefstal van sleutels zonder maximum. Aegon doet dat ook in geval van verlies.

Diverse verzekeraars eisen dat je de sloten binnen 24 uur vervangt als de vinder van je sleutels je adres kan achterhalen. Dit om de kans op inbraak/insluiping zo klein mogelijk te maken, uiteraard ook in hun eigen belang.

Bespaartip

Bij klassieke cilindersloten kun je vaak de cilinders (laten) vervangen. Hierdoor hoef je alleen nieuwe sleutels aan te schaffen en dat scheelt behoorlijk in de kosten, zéker als er meerdere gelijksluitende cilindersloten zijn geplaatst.

Verzekerd op de opstalverzekering

Een aantal verzekeraars dekt de kosten van een nieuw slot ook, al dan niet gedeeltelijk, op de opstalverzekering. Vanzelfsprekend wordt er maar 1 keer uitgekeerd. Bij Hema, ING en Klaverblad (Budget) zijn deze kosten op geen enkele woonverzekering gedekt.

Lees ook: