Huissleutel kwijt? Meld het bij je verzekeraar

Huissleutel kwijt: wat moet je doen?

Er zijn een aantal stappen die je moet zetten als je je huissleutel kwijt bent. Controleer ook of je verzekeraar de schade dekt. Dat verschilt per situatie en per verzekeraar.

Doe aangifte bij de politie

Doe altijd aangifte bij de politie. Ook als je niet zeker weet of je sleutels zijn gestolen. Sommige verzekeraars dekken verlies van je huissleutel niet. De grens tussen diefstal en verlies is soms lastig te bepalen.

Meld het bij je verzekeraar

Neem contact op met je verzekeraar als je sleutels kwijt of gestolen zijn. Overleg wat je het beste kunt doen. Sommige verzekeraars willen dat je de sloten binnen 24 uur vervangt, zoals bij verzekeraar a.s.r. Bewaar de bon van je nieuwe sloten en sleutels.

Het slot vervangen

Vervang zo snel mogelijk het slot. Ook als de verzekeraar de schade niet dekt. Soms kan de vinder van je sleutels je adres achterhalen. De dekking voor het vervangen van sloten geldt vaak alleen als de sleutel gestolen is. De vergoeding varieert bij de meeste verzekeraars van €500 tot €1250. Bij Lemonade geldt die grens niet. Ook ANWB en Unigarant hebben geen maximale vergoeding, maar daar krijg je maar 50% van de kosten terug.

Je kunt de vergoeding gebruiken om je sloten te laten vervangen. FBTO (Basis) vergoedt de kosten voor het vervangen van sloten niet, ook niet bij diefstal. Dit valt bij FBTO ook niet onder de opstalverzekering.

Wat kost een nieuw slot?

Een vergoeding van €500 zal lang niet altijd de kosten dekken. Dit hangt in de eerste plaats af van het slot dat je hebt. Een enkel cilinderslot vervangen kan soms al voor €150. Bij meerdere sloten loopt dat bedrag wel snel op. Er kunnen ook nog extra kosten bijkomen als het slot met spoed moet worden vervangen.

Sleutel verloren of afgebroken

Met uitzondering van de FBTO Basis inboedelverzekering wordt diefstal door alle verzekeraars gedekt. Breekt je sleutel af in het slot zonder duidelijke oorzaak van buitenaf? Dit kan gezien worden als slijtage en wordt dan niet gedekt. Had het wel een andere oorzaak? Neem dan altijd contact op met je verzekeraar.

Ben je je sleutel verloren? Maar een paar verzekeraars betalen dan voor nieuwe sleutels en een nieuw slot: a.s.r, ANWB (50% van kosten vergoed), Klaverblad en Unigarant (50% van kosten vergoed).