Wat dekt een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet vastzitten aan je huis. Dit zijn bijvoorbeeld je meubels en gordijnen. Ook waardevolle spullen vallen hieronder. Denk aan sieraden, tv's of camera's.

Veel inboedelverzekeringen dekken diefstal binnen, maar ook (deels) buiten. Bijvoorbeeld van tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin of op het balkon. Een barbecue valt daar meestal niet onder. Ook de spullen in je schuur zijn verzekerd. Wel moet de schuur afgesloten zijn en moeten er bij diefstal sporen van braak zijn.

Bij de meeste verzekeraars is diefstal van spullen uit je auto ook meeverzekerd. Er moeten wel sporen van braak zijn en er geldt een maximumbedrag. Bij ANWB, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Lemonade, Unigarant en Zevenwouden (Allrisk) is dit niet standaard meeverzekerd. Je kunt je hier wel aanvullend voor verzekeren.

Welk soort schade dekt een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is niet alleen een brandverzekering of een diefstalverzekering. Onder de dekking van een inboedelverzekering valt schade door:

Brand

Water

Blikseminslag

Ontploffing

Inbraak

Gewelddadige beroving

Storm (minimaal windkracht 7)

Schroeien en smelten

Wat dekt een inboedelverzekering niet?

Heb je een allrisk-polis? Dan krijg je ook geld terug bij schade die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat je iets omstoot of laat vallen.

Kies je voor een polis met een extra uitgebreide dekking, dan krijg je niets bij eigen schuld. De premie van zo'n extra uitgebreide inboedelverzekering is lager dan die van een allrisk-polis bij dezelfde verzekeraar. Schade door opzet, eigen schuld, of achterstallig onderhoud valt niet onder de dekking.

Schade aan glas in je woonverzekering

Heb je een eigen huis? Dan kun je bij de meeste inboedelverzekeraars kiezen of je glas wilt meeverzekeren. Bij een aantal inboedelverzekeraars kan dat niet. Dat komt omdat je daar glas kunt meeverzekeren bij de opstalverzekering.

Huurders hebben meestal geen opstalverzekering nodig. Die loopt via de verhuurder of een Vereniging van Eigenaren. Huurders moeten wel zelf een inboedelverzekering afsluiten. Daar kunnen ze glas ook meeverzekeren. Dit kan bij alle inboedelverzekeraars, behalve bij de FBTO Basis inboedelverzekering.

Bewoners van een appartement hebben via de Vereniging van Eigenaren vaak al een opstalverzekering. Glas hoort daar in de meeste gevallen gewoon bij. Controleer dit goed. Wil je glas meeverzekeren op je inboedelverzekering? Dan kun je bij de meeste verzekeraars een aanvullende glasverzekering afsluiten. Bij ANWB, Unigarant en Zevenwouden is dit standaard meeverzekerd.

Geld gestolen bij inbraak

Heb je cash geld in huis. Houd er dan rekening mee dat verzekeraars dit tot een maximum bedrag verzekeren. Bij de meeste verzekeraars ligt dat tussen de €250 en €1500. Klaverblad Royaal heeft de meest ruime dekking van €2000, maar dat geldt niet in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar is de dekking €500. De enige verzekering die geen dekking heeft voor geld is de FBTO Basis inboedelverzekering.

Schade aan je huisdier

Ook huisdieren vallen meestal onder de dekking van je inboedelverzekering. Bij veel verzekeraars is de vergoeding voor schade aan huisdieren maximaal €2.500. Let op, het gaat dan alleen om schade door een plotselinge, van buiten komende gebeurtenis. Bijvoorbeeld als een kat of hond gewond raakt bij een brand. Medische kosten door ziekte of een afwijking vallen hier niet onder. Schade aan je inboedel dóór je huisdier wordt vrijwel nooit vergoed. Alleen bij Zevenwouden en ZLM is dit wél verzekerd.

Nieuwwaarde of dagwaarde

De meeste inboedelverzekeraars vergoeden de eerste jaren na aanschaf de nieuwwaarde van een product. Ze kijken wel naar de dagwaarde, maar hanteren de grens van 40%. Zolang de dagwaarde meer is dan 40% van de nieuwwaarde, krijg je de nieuwwaarde terug. Zodra de dagwaarde lager is dan 40%, krijg je de dagwaarde terug. Ze rekenen hiervoor ieder jaar uit hoeveel jouw spullen waard zijn. Hoe ze dat doen, verschilt per verzekeraar.

Uitzonderingen

Verzekeraar Lemonade is hierop een uitzondering. Deze verzekeraar betaalt na schade altijd de nieuwwaarde van je spullen. Meestal tot €5.000 per stuk. Duurdere spullen moet je apart aanmelden. Lemonade betaalt ook voor herstel of vervanging.

Rhion vergoedt ook altijd de nieuwwaarde. Je moet bij deze verzekeraar dan wel kiezen voor de keuzedekking 'onbeperkte nieuwwaarde'. Zonder deze dekking krijg je bij schade de dagwaarde voor spullen die ouder zijn dan 6 jaar. Bij sommige bezittingen geldt bij Rhion altíjd de dagwaarde. Denk aan mobiele apparaten, sportuitrusting en (elektrische) fietsen. Lancyr biedt ook een keuzedekking 'verlengde nieuwwaarde' aan. Daar krijg je ook altijd nieuwwaarde. Wel worden daar ook bezittingen uitgesloten.

ANWB, ING, Unigarant en Zevenwouden vergoeden 10 jaar lang de nieuwwaarde. ASN, a.s.r. en Nationale-Nederlanden (Bank) en Univé doen dat 5 jaar.

Bij bijzondere bezittingen zoals sieraden en antiek wordt de waarde vaak op een andere manier bepaald.

Liefst bij 1 verzekeraar

Inboedel- en opstalverzekeringen zijn hetzelfde als 'woonverzekeringen'. Soms hoort daar ook een aansprakelijkheidsverzekering bij.

Heb je een eigen huis? Verzeker dan je opstal- en inboedelverzekering bij 1 verzekeraar. Zo voorkom je gedoe over wie de schade betaalt na bijvoorbeeld brand. Ook krijg je maar met 1 schadeafwikkelaar te maken. Je voorkomt ook dat je ergens dubbel of helemaal niet voor verzekerd bent.

Kies zelf de beste inboedelverzekering

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