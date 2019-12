Een inboedelverzekering is niet verplicht. Maar we raden hem wel aan. Als er bijvoorbeeld word ingebroken in je huis heb je iets om op terug te vallen. Welke schade kun je claimen op je inboedelverzekering?

Wat dekt een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet 'aard- en nagelvast' zitten. Dus je meubels, gordijnen, zwevende parketvloer, maar ook waardevolle spullen zoals sieraden, audio- en videoapparatuur. Ook huisdieren vallen in dit rijtje 'spullen' en dus onder de dekking van je inboedelverzekering.

Veel inboedelverzekeringen dekken niet alleen schade binnenshuis, maar bijvoorbeeld ook diefstal van tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin of op het balkon. Een barbecue valt daar bijvoorbeeld in de regel níet onder.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt schade door:

brand

wateroverlast

blikseminslag

ontploffing

inbraak

gewelddadige beroving

storm (minimaal windkracht 7)

schroeien en smelten

Wat dekt een inboedelverzekering niet?

Schade die je zelf veroorzaakt doordat je iets omstoot of laat vallen, is alleen gedekt met een zogeheten allriskpolis. Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is in principe nooit gedekt.

Niet verplicht, wel nodig

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar voor bijna iedereen erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt, of er wordt ingebroken bij je thuis, heb je iets om op terug te vallen.

Nieuwwaarde of dagwaarde

Dat een schadegeval gedekt is, wil niet zeggen dat je van de vergoeding al je verloren spullen opnieuw kunt aanschaffen. De meeste inboedelverzekeraars hanteren de regel dat de nieuwwaarde van een product wordt vergoed, tenzij de dagwaarde door de gehanteerde afschrijvingen op dat moment lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Vanaf dat moment wordt de (lagere) dagwaarde uitgekeerd. Die dagwaarde kan per verzekeraar flink verschillen. Gunstige uitzonderingen zijn ING en Nationale-Nederlanden, die 10 jaar lang de nieuwwaarde vergoeden. ABN Amro doet dat 3 jaar.

Liefst bij één verzekeraar

De inboedel- en opstalverzekeringen (soms samen met de aansprakelijkheidsverzekering) worden ook wel 'woonverzekeringen' genoemd. Heb je een eigen huis? Dan adviseren we deze verzekeringen onder te brengen bij dezelfde verzekeraar. Als er dan schade ontstaat aan je huis én je inboedel, bijvoorbeeld door brand, voorkom je gedoe over wie welke schade vergoedt. Ook krijg je maar met één schade-afwikkelaar te maken en voorkom je dat je ergens dubbel of, erger nog, helemaal níet voor verzekerd bent.

