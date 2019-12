Veel inbraak bij studentenhuizen

Dat er veel wordt ingebroken bij studentenhuizen en studentenflats heeft een aantal oorzaken:

Slechte beveiliging: er blijven vaak deuren of ramen openstaan en er is bijna nooit een alarminstallatie ingeschakeld.

In weekenden en vakanties zijn er over het algemeen weinig of geen mensen thuis.

Er valt relatief veel te halen. In een studentenhuis met bijvoorbeeld 8 studenten zijn vaak ook 8 tv's, computers en telefoons te vinden.

Tip: let erop dat je ook buitenshuisdekking hebt, voor het geval bijvoorbeeld je laptop of smartphone in de trein wordt gestolen.

Dekking

Een inboedelverzekering voor studenten dekt de schade als er iets gestolen wordt, maar ook als er waterschade is of brand- of rookschade in je studentenhuis ontstaat. Daarbij is het juist in studentenhuizen vaak niet goed gesteld met de brandveiligheid.

Uitkering bij schade/inbraak

Er is wel een aantal eisen waaraan moet worden voldaan, voordat je verzekering uitkeert. Zo moet er bij diefstal altijd sprake zijn van braaksporen, wat in een studentenhuis soms lastiger is. Een huisgenoot kan ook even vergeten zijn de deur goed af te sluiten na een avondje stappen. Maak voor jezelf de afweging: heb ik voldoende waardevolle spullen om een inboedelverzekering voor studenten te rechtvaardigen, of neem ik het risico?

Korting op inboedelverzekering

Studenten kunnen vaak flinke korting krijgen op een inboedelverzekering. Univé bijvoorbeeld, heeft een speciaal label voor jongeren/studenten: Zekur.nl. Informeer altijd eerst bij de huisbaas of die een algemene (of gezamenlijke) inboedelverzekering heeft afgesloten, waar alle studenten onder vallen. Zo voorkom je dat je eventueel dubbel verzekerd bent.

Aansprakelijkheidsverzekering

Zorg dat naast je inboedelverzkering ook een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Ongehuwde studenten, thuis wonend of op kamers, zijn standaard meeverzekerd op de AVP (met gezinsdekking) van hun ouder(s). Bij ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO, Hema, ING, Interpolis, Univé en ZLM geldt dit ook voor gehúwde studenten.

