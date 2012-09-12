icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Inboedelverzekering voor studentenkamers

Een inboedelverzekering voor studenten is een van de belangrijkste verzekeringen als je op kamers gaat. In studentenhuizen en studentenflats zijn vaak inbraken. 
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:20 januari 2026

student-op-kamer-inboedel

Veel inbraken in studentenhuizen

Er zijn vaak inbraken bij studentenhuizen en studentenflats. Dit komt omdat de beveiliging slecht is. Ook zijn er in weekenden en vakanties meestal weinig of geen mensen thuis. In een studentenhuis met bijvoorbeeld 8 studenten, zijn vaak ook 8 tv's, computers en telefoons. Er is dus veel te halen.

Zelf afsluiten of op de gezinspolis?

Ga je op jezelf wonen om te studeren? Check dan of je inboedel al standaard is meeverzekerd met de gezinspolis van je ouders/verzorgers. Meestal moet je zelf een inboedelverzekering afsluiten. 

Bij sommige verzekeraars is de inboedel van studerende kinderen op kamers altijd meeverzekerd in de gezinspolis. Dat is zo bij:

  • Allianz
  • Allianz Direct
  • De Internationale
  • Nationale Nederlanden (Allrisk, alleen via intermediair)
  • Rhion
  • Vereniging Eigen Huis
  • Zevenwouden
  • ZLM 

Bij a.s.r en Klaverblad kun je kiezen of je kinderen die op kamers wonen wilt meeverzekeren. 

Let wel goed op wat de dekking is. En welke voorwaarden er gelden.

De inboedel is alleen verzekerd in je eigen kamer. Niet in gezamenlijke ruimtes. Je kamer moet op slot kunnen. Vaak geldt er ook een maximaal bedrag voor alles. Of alleen voor mobiele elektronica. Sieraden, geld en/of muziekinstrumenten zijn soms uitgesloten. 

Als er wat uit je studentenkamer is gestolen, moeten er sporen van braak zijn. 

Dekking bij brand in je studentenhuis

Een inboedelverzekering voor studenten dekt schade bij diefstal. Deze verzekering dekt ook waterschade, brandschade en rookschade aan de spullen in je studentenhuis.

Is een inboedelverzekering voor studentenkamers de moeite waard?

Als je schade hebt, betaalt je verzekeraar niet zomaar geld terug. Je moet dan aan voorwaarden voldoen. Als er wat uit je studentenkamer is gestolen, moeten er sporen van braak zijn. Dat is in een studentenhuis soms lastiger. 

Zo ben je niet dubbel verzekerd

Vraag altijd eerst aan de huisbaas of hij een algemene inboedelverzekering heeft. Hier vallen namelijk alle huisgenoten onder. Zo voorkom je een dubbele verzekering.

Is er geen algemene inboedelverzekering? Bedenk dan of je waardevolle spullen hebt die je graag zou willen verzekeren. Je kunt er ook voor kiezen het risico te nemen.

Korting op inboedelverzekering voor studenten

Studenten krijgen vaak flinke korting op eeninboedelverzekering. Univé heeft bijvoorbeeld een speciaal merk voor jongeren en studenten: Zekur.nl. De speciale ING Studentenverzekering bestaat uit een inboedel-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.
Artikelen binnen Keuzeadvies

Test inboedelverzekeringen

Bekijk ook