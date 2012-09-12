Veel inbraken in studentenhuizen

Er zijn vaak inbraken bij studentenhuizen en studentenflats. Dit komt omdat de beveiliging slecht is. Ook zijn er in weekenden en vakanties meestal weinig of geen mensen thuis. In een studentenhuis met bijvoorbeeld 8 studenten, zijn vaak ook 8 tv's, computers en telefoons. Er is dus veel te halen.

Zelf afsluiten of op de gezinspolis?

Ga je op jezelf wonen om te studeren? Check dan of je inboedel al standaard is meeverzekerd met de gezinspolis van je ouders/verzorgers. Meestal moet je zelf een inboedelverzekering afsluiten.

Bij sommige verzekeraars is de inboedel van studerende kinderen op kamers altijd meeverzekerd in de gezinspolis. Dat is zo bij:

Allianz

Allianz Direct

De Internationale

Nationale Nederlanden (Allrisk, alleen via intermediair)

Rhion

Vereniging Eigen Huis

Zevenwouden

ZLM

Bij a.s.r en Klaverblad kun je kiezen of je kinderen die op kamers wonen wilt meeverzekeren.

Let wel goed op wat de dekking is. En welke voorwaarden er gelden.

De inboedel is alleen verzekerd in je eigen kamer. Niet in gezamenlijke ruimtes. Je kamer moet op slot kunnen. Vaak geldt er ook een maximaal bedrag voor alles. Of alleen voor mobiele elektronica. Sieraden, geld en/of muziekinstrumenten zijn soms uitgesloten.

Als er wat uit je studentenkamer is gestolen, moeten er sporen van braak zijn.

Dekking bij brand in je studentenhuis

Een inboedelverzekering voor studenten dekt schade bij diefstal. Deze verzekering dekt ook waterschade, brandschade en rookschade aan de spullen in je studentenhuis.

Is een inboedelverzekering voor studentenkamers de moeite waard?

Als je schade hebt, betaalt je verzekeraar niet zomaar geld terug. Je moet dan aan voorwaarden voldoen. Als er wat uit je studentenkamer is gestolen, moeten er sporen van braak zijn. Dat is in een studentenhuis soms lastiger.

Zo ben je niet dubbel verzekerd

Vraag altijd eerst aan de huisbaas of hij een algemene inboedelverzekering heeft. Hier vallen namelijk alle huisgenoten onder. Zo voorkom je een dubbele verzekering.

Is er geen algemene inboedelverzekering? Bedenk dan of je waardevolle spullen hebt die je graag zou willen verzekeren. Je kunt er ook voor kiezen het risico te nemen.

Korting op inboedelverzekering voor studenten

Studenten krijgen vaak flinke korting op eeninboedelverzekering. Univé heeft bijvoorbeeld een speciaal merk voor jongeren en studenten: Zekur.nl. De speciale ING Studentenverzekering bestaat uit een inboedel-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.