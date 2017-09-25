Je spullen verzekeren

Als je op kamers gaat, moet je zeker nadenken over een inboedelverzekering. Daarmee zijn je spullen verzekerd tegen onder andere brand en diefstal. Kijk eerst eens kritisch naar de waarde van je spullen. Verzekeraars keren bij schade namelijk alleen de dagwaarde uit. Is je kamer ingericht met vooral tweedehands meubilair, dan loont het meestal niet om dat te verzekeren. De waarde van de inboedel is daarvoor te laag.

Diefstal

Houd er rekening mee dat diefstal uit een studentenkamer vaak niet gedekt is. Verzekeraars zien studentenhuizen als risicovol (veel jongeren die in- en uitlopen). Ze stellen als voorwaarde dat de kamerdeur aan beide kanten op slot kan. Bij diefstal moeten er sprake zijn van braaksporen. Zijn die er niet, dan keert de verzekeraar niet uit. Tip: zet de premie die je zonder inboedelverzekering bespaart op een spaarrekening.

Je smartphone en laptop verzekeren

Is de waarde van je telefoon en je laptop hoog genoeg dat je ze moet verzekeren? Zo ja, dan zijn dit je opties:

Een studentenpakket (of studentenverzekering) afsluiten. Dit is meestal een combinatie van een aansprakelijkheids-, ongevallen- en inboedelverzekering. Al is niet iedere dekking even noodzakelijk, toch is een studentenverzekering vaak een voordelige keuze. Nadeel van deze pakketten is dat ze meestal geen buitenhuisdekking hebben. Terwijl dat is juist erg handig in geval van een telefoon op laptop. Alleen Centraal Beheer biedt een buitenshuisdekking aan in aanvulling op het studentenpakket.

Een losse inboedelverzekering is vaak duurder dan een studentenpakket. Zeker met een buitenhuisdekking erbij. Maar met die laatste dekking zijn de telefoon en laptop ook onderweg en op school verzekerd.

Er zijn ook speciale verzekeringen voor telefoon, laptop en tablet. Wij zijn hier geen fan van, omdat deze verzekeringen een matige dekking koppelen aan een hoge premie. Laptops en telefoons worden snel afgeschreven. Na 2 jaar is de dagwaarde meestal zo laag dat een verzekering weinig zin meer heeft.

Check eerst of:

Bij schade de nieuwwaarde wordt uitgekeerd.

Er werelddekking is.

Het eigen risico niet te hoog is.

Andere schadeverzekeringen regelen

Ga je voor studie op kamers? Je blijf tot je 27e of 28e verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering van je ouders. Een doorlopende reisverzekering moet je soms wel zelf afsluiten. Afhankelijk van de verzekeraar zijn uitwonende studenten:

Óf niet meeverzekerd.

Óf tot een bepaalde leeftijd.

Óf onbeperkt verzekerd.

Vraag bij je ouders na wat voor jou geldt.

Zorgverzekering regelen

Vanaf je 18e jaar ben je verplicht een eigen zorgverzekering af te sluiten. Het maakt niet uit of je nog thuis woont of niet. De ingangsdatum is de eerste dag van de maand na je 18e verjaardag. Je mag op de polis van je ouders blijven staan. Maar een nieuwe, eigen zorgverzekering is meestal goedkoper.

Als jongere heb je vaak weinig zorgkosten. En vaak geen behoefte aan het (uitgebreide) aanvullende pakket van je ouders. Er zijn ook zorgverzekeringen voor studenten. Raadpleeg voor het kiezen van een passende zorgverzekering de zorgvergelijker.

Studentenrekening openen

Het kan ook handig zijn om een studentenrekening te openen. Deze is gratis. Rood staan mag, maar kijk hiermee uit want de rente varieert. De praktijk leert dat veel studenten permanent rood staan en dat is een dure grap.

Voor het eerst op jezelf wonen? Houd zicht op je uitgaven en inkomsten door dit bij te houden.

Toeslagen aanvragen

Vraag een toeslag altijd alleen aan op de officiële website van de Dienst Toeslagen. Download ook de officiële app Toeslagen. Daarmee geef je makkelijk en veilig wijzigingen door aan Dienst Toeslagen.

Zorgtoeslag

Als jongere heb je recht op zorgtoeslag. Ook als de ouders de premie van de zorgverzekering voor je betalen. Net als bij het aanvragen van studiefinanciering, heb je wel een DigiD nodig. Om recht te houden op zorgtoeslag is er een maxium aan het inkomen dat je jaarlijks mag verdienen.

Lees meer over: Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag kun je alleen aanvragen als je een zelfstandige woning hebt. Je hebt dan een eigen voordeur en een eigen keuken en badkamer. De hoogte van de toeslag hangt af van:

inkomen

huurprijs

leeftijd

samenstelling van het huishouden

Met een proefberekening zie je of je recht hebt op huurtoeslag.

Lees meer over: Huurtoeslag

Spullen kopen

De meeste studentenhuizen zijn al voorzien van keukenapparatuur. Soms ook een wasmachine zodat je niet elk weekend naar je ouders hoeft. Maar ga je in een appartement wonen, dan moet je veel spullen kopen. Denk aan een koelkast, stofzuiger en wasmachine.

Wij testen allerlei keukenapparaten en ook bijvoorbeeld televisies. We bekijken niet alleen welke de beste is, maar ook welke de beste prijskwaliteitverhouding heeft.

In plaats van kopen kun je ook veel keukenapparaten en electronica huren. Dit blijkt vaak wel erg duur te zijn.