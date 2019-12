Spullen aanschaffen

De meeste studentenhuizen zijn al voorzien van keukenapparatuur. En als je geluk hebt is er ook een wasmachine zodat je niet elk weekend naar je ouders hoeft. Maar ga je in een appartement wonen, dan zul je veel spullen moeten aanschaffen, zoals een koelkast, stofzuiger en wasmachine.

De Consumentenbond test doorlopend allerlei keukenapparaten, en ook bijvoorbeeld televisies en laptops. We bekijken niet alleen welke de beste is, maar ook welke de beste prijskwaliteitverhouding heeft.

In plaats van kopen kun je ook veel keukenapparaten en electronica huren. Dit blijkt vaak wel erg duur te zijn.

Je spullen verzekeren

Als je op kamers gaat, moet je zeker nadenken over de noodzaak van een inboedelverzekering. Daarmee zijn je spullen verzekerd tegen onder andere brand en diefstal. Kijk eerst eens kritisch naar de waarde van je spullen. Verzekeraars keren bij schade namelijk alleen de dagwaarde uit. Is je kamer ingericht met vooral tweedehands meubilair, dan loont het meestal niet om dat te verzekeren. De waarde van de inboedel is daarvoor te laag.

Diefstal

Houd er rekening mee dat diefstal uit een studentenkamer vaak niet gedekt is. Verzekeraars zien studentenhuizen als risicovol (veel jongeren die in- en uitlopen) en stellen als voorwaarde dat de kamerdeur aan beide kanten op slot kan. Bij diefstal moeten er sprake zijn van braaksporen. Zijn die er niet, dan keert de verzekeraar niet uit. Misschien is het een goed idee om de premie die je bespaart door geen inboedelverzekering te nemen, op een spaarrekening te zetten.

Smartphone en laptop

De waardevolste en belangrijkste spullen om te verzekeren voor jongeren zijn meestal de telefoon en de laptop. Ook hierbij kun je jezelf steeds afvragen of de waarde hoog genoeg is om deze te moeten verzekeren.

In dat geval zijn er een paar mogelijkheden:

Een studentenpakket (of studentenverzekering) afsluiten. Dit is meestal een combinatie van een aansprakelijkheids-, ongevallen- en inboedelverzekering. Al is niet iedere dekking even noodzakelijk, toch is een studentenverzekering vaak een voordelige keuze. Nadeel van deze pakketten is dat ze meestal geen buitenhuisdekking hebben en dat is juist erg handig in geval van een telefoon op laptop. Alleen Centraal Beheer biedt een buitenshuisdekking aan in aanvulling op het studentenpakket.

Een losse inboedelverzekering is vaak duurder dan een studentenpakket. Zeker met een buitenhuisdekking erbij. Maar met die laatste dekking zijn de telefoon en laptop ook onderweg en op school verzekerd.

Er zijn ook speciale verzekeringen voor telefoon, laptop en tablet. Wij zijn hier geen fan van, omdat deze verzekeringen een matige dekking koppelen aan een hoge premie. Laptops en telefoons worden snel afgeschreven. Na 2 jaar is de dagwaarde meestal zo laag dat een verzekering weinig zin meer heeft.

Wie kostbare spullen zoals een laptop wil verzekeren, doet er verstandig aan eerst te checken of bij schade de nieuwwaarde wordt uitgekeerd, of er werelddekking is en of het eigen risico niet te hoog is.

Andere schadeverzekeringen

Ook als je voor studie op kamers gaat, blijf je tot je 27e of 28e verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering van je ouders. Een doorlopende reisverzekering moet je soms wel zelf afsluiten. Afhankelijk van de verzekeraar zijn uitwonende studenten óf niet meeverzekerd óf tot een bepaalde leeftijd óf onbeperkt. Vraag dit na bij je ouders.

Zorgverzekering

Vanaf je 18e jaar ben je verplicht een eigen zorgverzekering af te sluiten, ongeacht of je nog thuis woont of niet. De ingangsdatum is de eerste dag van de maand na de 18e verjaardag. Je mag op de polis van je ouders blijven staan, maar een nieuwe, eigen zorgverzekering is meestal goedkoper. Als jongere heb je vaak weinig zorgkosten en geen behoefte aan het (uitgebreide) aanvullende pakket van je ouders. Er zijn ook zorgverzekeringen voor studenten. Raadpleeg voor het kiezen van een passende zorgverzekering de zorgvergelijker.

Toeslagen

Een goede tip is om zorgtoeslag aan te vragen. Als jongere heb je daar recht op, ook als de ouders de premie van de zorgverzekering voor je betalen. Net als bij het aanvragen van studiefinanciering, heb je wel een DigiD nodig. Om recht te houden op je zorgtoeslag mag je jaarlijks niet meer dan €29.562 verdienen. Voor de huurtoeslag ligt die grens op €22.700 per jaar.

Studentenrekening

Het kan ook handig zijn om een studentenrekening te openen. In tegenstelling tot een gewone betaalrekening, is een studentenrekening gratis. Rood staan mag, maar kijk hiermee uit: de rente varieert van 7% tot 8,3% (peildatum: februari 2019). De praktijk leert dat veel studenten permanent rood staan en dat is een dure grap.

Grip op je geld houden

Voor het eerst op jezelf wonen? Houd zicht op de uitgaven en inkomsten door een huishoudboekje bij te houden. Dat kan eenvoudig online. Bekijk het overzicht van digitale huishoudboekjes en apps.

