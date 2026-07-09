Herken je dit?
Wij testen elke wasmachine in een professioneel testlab. Als een wasmachine de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Krijgt een wasmachine een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.
Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.
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We testen wasmachines op schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energiegebruik, waterverbruik en programmaduur. Daarnaast bekijken we gebruiksgemak en hoeveel lawaai de machine maakt. Lees meer over hoe wij wasmachines testen.
Het belangrijkste van een wasmachine is natuurlijk dat hij schoonwast. Wij testen hoe goed een wasmachine dat doet met het katoenprogramma op 40°C en het synthetisch programma op 30°C. De meeste wasmachines wassen goed schoon, maar een enkele scoort hierop onvoldoende.
Een zuinige wasmachine is goed voor het milieu en je portemonnee. Uit onze test blijkt dat het wassen met een zuinige wasmachine de helft kan schelen aan energie. Maar als een wasmachine heel weinig energie verbruikt, krijg je zelden een echt schone was.
Na een wasbeurt wil je op je wasgoed geen wasmiddel terugvinden, zeker niet als je een gevoelige huid hebt. Daarom meten we ook hoe goed de machine spoelt. We meten dan hoeveel wasmiddel er in het restwater zit. Veel machines scoren niet goed op dit onderdeel omdat er steeds minder water gebruikt wordt.
Nieuwsgierig naar de verschillen op deze en nog veel meer punten? Ontdek wat de best geteste wasmachine is. Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wasmachines en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.