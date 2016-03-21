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gebruikstips

Gebruikstips voor je wasmachine

Als je een wasmachine op de juiste manier gebruikt, wordt je was het beste schoon. Ook zorg je dat de machine langer meegaat en je gebruikt minder energie. Dat is fijn voor jou, je portemonnee en het milieu.

Snel naar:

  1. Wasmachine verplaatsen en aansluiten
  2. Wastips
  3. Het juiste wasmiddel
  4. Zuinig wassen
  5. Wasmachine schoonmaken en onderhouden
  6. Problemen met je wasmachine
  7. Wasmachine kapot; wat nu?!

1

Wasmachine verplaatsen en aansluiten

Als je een wasmachine wilt installeren, let dan op een aantal dingen:

  • Geschikte plek: kies een ruimte waar de temperatuur niet onder de 0°C komt.
  • Ondergrond: zorg voor een vlakke, stabiele en stevige ondergrond.
  • Transportbeveiliging: verwijder de beveiliging voor gebruik.
  • Watertoevoer en -afvoer: sluit de waterslang aan en bevestig de afvoerslang.
  • Geaard stopcontact: sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact.
  • Waterpas: zet de machine waterpas met de stelvoetjes.

Lees meer: 
Verplaatsen en aansluiten van de wasmachine

Wasmachine plaatsen

2

Wastips

Goed wassen is niet moeilijk. Let wel op een paar dingen. Zo krijg je je was stralend schoon.

  • Bekijk het waslabel van het wasgoed: daar staat advies over hoe je het wasgoed het best behandelt. 
  • Kies het juiste wasprogramma: stel de juiste opties in, zoals een lager toerental. 
  • Kies de juiste temperatuur: afhankelijk van hoe vuil het wasgoed is en het soort textiel. 
  • Kies het juiste toerental: afhankelijk van het type wasgoed dat je wilt centrifugeren. 
  • Kies het juiste wasmiddel: kies een middel dat past bij het soort was.
  • Gebruik de goede hoeveelheid wasmiddel: niet te veel en niet te weinig. En in het juiste vakje van je wasmiddellade. 
  • Was met een volle trommel: zo was je het beste en het zuinigst schoon. 
  • Spoel extra wanneer nodig: als er wasmiddel achterblijft in het wasgoed.
  • Stoom de kleding: soms mag je een kledingstuk niet wassen, maar alleen stomen. Let dan op de wassymbolen. 

Lees meer: 
Zo was je het beste schoon: tips voor een stralend schone was 

Wastips nieuw

3

Het juiste wasmiddel

In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen. Welk wasmiddel gebruik je waarvoor?

Witwasmiddel
Voor witte was en eventueel voor kleurechte bonte was. 

Bontwasmiddel
Bevat kleurbeschermers en voorkomt dat kleuren op andere kleding afgeven. Speciale wasmiddelen voor zwarte was zijn niet per se nodig.

Fijnwas- en/of wolwasmiddel
Deze zijn milder dan de bovenstaande middelen. Ze zijn geschikt voor kwetsbare synthetische stoffen, zijde en wol. Let op: niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol.

Poeder of vloeibaar
Poeder wast hardnekkige vlekken beter schoon, maar kan kleuren laten vervagen. Vloeibaar wasmiddel houdt kleuren langer mooi en voorkomt strepen op je wasgoed. 

Duurzaam wassen
Het gebruik van wasmiddel heeft een behoorlijke invloed op het milieu. Wil je zo duurzaam mogelijk wassen? Let dan bijvoorbeeld op keurmerken. Kies liever voor vloeibaar wasmiddel. En doseer vooral precies genoeg. 

Lees meer: 
Verschillende soorten wasmiddelen
Test bontwasmiddelen (test 2023)
Test witwasmiddelen (test 2022)

Juiste wasmiddel

4

Zuinig wassen

Je kunt heel wat besparen op je waskosten door zuinig te wassen. 

Was minder vaak
Het is een beetje een open deur. Maar minder wassen bespaart het meest. Dat is beter voor je kleding, het milieu én je portemonnee.

Was met een volle trommel
Met een goed gevulde wastrommel was je niet alleen het zuinigst, maar ook het beste schoon. Als je de trommel minder vol doet, dan wordt het verbruik wel aangepast, maar niet altijd nauwkeurig.

Was op lagere temperatuur
Hoe lager de wastemperatuur, hoe meer energie je bespaart. Daarbij zijn er wel wat aandachtspunten.

Was met een zuinig programma
Kies voor een ecoprogramma om het minste energie en water te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de wasbeurt dan langer duurt. Ook wordt de ingestelde temperatuur meestal niet bereikt. 

Goed wasmiddel doseren
Volg het doseeradvies op de verpakking en gebruik een doseerhulp. Als je te veel gebruikt, maakt het de was juist minder schoon. Wasmiddelen belasten het milieu. Je betaalt meer en het resultaat is slechter. 

Slijtage wasgoed voorkomen
Je kunt best wat doen om slijtage van je wasgoed te voorkomen. Lees onze tips om je kleding zo lang mogelijk mooi te houden. 

Lees meer: 
Zuinig wassen: 5 tips om geld te besparen

Video: zo werkt een zuinig wasprogramma

5

Wasmachine schoonmaken en onderhouden

Een wasmachine die je goed onderhoudt gaat langer mee. Anders kun je last krijgen van kalkaanslag of een verstopping. Of je wasmachine gaat stinken.

Een paar belangrijke tips zijn:

  • Draai regelmatig een voldoende heet wasprogramma.
  • Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel.
  • Laat de deur en wasmiddellade open staan na de wasbeurt.
  • Maak het deurrubber, filter en wasmiddellade regelmatig schoon.
  • Check regelmatig het zeefje in de watertoevoer en het pluizenfilter.

Lees meer:
Zo gaat je wasmachine langer mee: schoonmaken en onderhouden

6

Problemen met je wasmachine

Een probleem met je wasmachine is heel vervelend. Maar je kunt gelukkig wel wat dingen zelf oplossen. 

De meest voorkomende problemen die je zelf kunt verhelpen:

  • De wasmachine stinkt.
  • Er blijft water in de machine staan.
  • Storingsmelding.
  • Wasmachine maakt lawaai.

Heb je een flink mankement met je wasmachine? Check altijd eerst of je nog recht op garantie hebt voordat je zelf gaat sleutelen. 

Lees meer: 
Het oplossen van problemen met je wasmachine

Problemen met wasmachine oplossen

7

Wasmachine kapot; wat nu?!

Heb je een probleem met je wasmachine, dan kun je verschillende stappen doorlopen om te kijken wat de beste oplossing is in jouw situatie.

  1. Hoe groot is het probleem? Misschien is het eenvoudiger op te lossen dan je denkt. 
  2. Heb je nog garantie op je wasmachine? Je hebt recht op een deugdelijk product. De wettelijke garantie is vaak langer dan de 2 jaar die vaak wordt gedacht. 
  3. Geen garantie meer? Bepaal of je de wasmachine wilt repareren of vervangen.
  4. Zou je het mankement zelf kunnen repareren? Met behulp van instructies online en de juiste reserveonderdelen?
  5. Zo niet, schakel dan de juiste monteur in. 
  6. Overweeg de kosten van de reparatie en hoe lang de reparatie duurt. 
  7. Bereid de reparatie goed voor.
  8. Kan de wasmachine niet meer gerepareerd, lever hem dan in voor recycling. 

Lees meer:
Wasmachine kapot: wat nu?

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