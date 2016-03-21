Gebruikstips voor je wasmachine

Als je een wasmachine op de juiste manier gebruikt, wordt je was het beste schoon. Ook zorg je dat de machine langer meegaat en je gebruikt minder energie. Dat is fijn voor jou, je portemonnee en het milieu.
Expert wasmachines
Als je een wasmachine wilt installeren, let dan op een aantal dingen:
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Verplaatsen en aansluiten van de wasmachine
Goed wassen is niet moeilijk. Let wel op een paar dingen. Zo krijg je je was stralend schoon.
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Zo was je het beste schoon: tips voor een stralend schone was
In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen. Welk wasmiddel gebruik je waarvoor?
Witwasmiddel
Voor witte was en eventueel voor kleurechte bonte was.
Bontwasmiddel
Bevat kleurbeschermers en voorkomt dat kleuren op andere kleding afgeven. Speciale wasmiddelen voor zwarte was zijn niet per se nodig.
Fijnwas- en/of wolwasmiddel
Deze zijn milder dan de bovenstaande middelen. Ze zijn geschikt voor kwetsbare synthetische stoffen, zijde en wol. Let op: niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol.
Poeder of vloeibaar
Poeder wast hardnekkige vlekken beter schoon, maar kan kleuren laten vervagen. Vloeibaar wasmiddel houdt kleuren langer mooi en voorkomt strepen op je wasgoed.
Duurzaam wassen
Het gebruik van wasmiddel heeft een behoorlijke invloed op het milieu. Wil je zo duurzaam mogelijk wassen? Let dan bijvoorbeeld op keurmerken. Kies liever voor vloeibaar wasmiddel. En doseer vooral precies genoeg.
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Verschillende soorten wasmiddelen
Test bontwasmiddelen (test 2023)
Test witwasmiddelen (test 2022)
Je kunt heel wat besparen op je waskosten door zuinig te wassen.
Was minder vaak
Het is een beetje een open deur. Maar minder wassen bespaart het meest. Dat is beter voor je kleding, het milieu én je portemonnee.
Was met een volle trommel
Met een goed gevulde wastrommel was je niet alleen het zuinigst, maar ook het beste schoon. Als je de trommel minder vol doet, dan wordt het verbruik wel aangepast, maar niet altijd nauwkeurig.
Was op lagere temperatuur
Hoe lager de wastemperatuur, hoe meer energie je bespaart. Daarbij zijn er wel wat aandachtspunten.
Was met een zuinig programma
Kies voor een ecoprogramma om het minste energie en water te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de wasbeurt dan langer duurt. Ook wordt de ingestelde temperatuur meestal niet bereikt.
Goed wasmiddel doseren
Volg het doseeradvies op de verpakking en gebruik een doseerhulp. Als je te veel gebruikt, maakt het de was juist minder schoon. Wasmiddelen belasten het milieu. Je betaalt meer en het resultaat is slechter.
Slijtage wasgoed voorkomen
Je kunt best wat doen om slijtage van je wasgoed te voorkomen. Lees onze tips om je kleding zo lang mogelijk mooi te houden.
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Zuinig wassen: 5 tips om geld te besparen
Een wasmachine die je goed onderhoudt gaat langer mee. Anders kun je last krijgen van kalkaanslag of een verstopping. Of je wasmachine gaat stinken.
Een paar belangrijke tips zijn:
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Zo gaat je wasmachine langer mee: schoonmaken en onderhouden
Een probleem met je wasmachine is heel vervelend. Maar je kunt gelukkig wel wat dingen zelf oplossen.
De meest voorkomende problemen die je zelf kunt verhelpen:
Heb je een flink mankement met je wasmachine? Check altijd eerst of je nog recht op garantie hebt voordat je zelf gaat sleutelen.
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Het oplossen van problemen met je wasmachine
Heb je een probleem met je wasmachine, dan kun je verschillende stappen doorlopen om te kijken wat de beste oplossing is in jouw situatie.
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Wasmachine kapot: wat nu?