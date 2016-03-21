Gebruikstips voor je wasmachine

Je kunt heel wat besparen op je waskosten door zuinig te wassen.

Was minder vaak

Het is een beetje een open deur. Maar minder wassen bespaart het meest. Dat is beter voor je kleding, het milieu én je portemonnee.

Was met een volle trommel

Met een goed gevulde wastrommel was je niet alleen het zuinigst, maar ook het beste schoon. Als je de trommel minder vol doet, dan wordt het verbruik wel aangepast, maar niet altijd nauwkeurig.

Was op lagere temperatuur

Hoe lager de wastemperatuur, hoe meer energie je bespaart. Daarbij zijn er wel wat aandachtspunten.

Was met een zuinig programma

Kies voor een ecoprogramma om het minste energie en water te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de wasbeurt dan langer duurt. Ook wordt de ingestelde temperatuur meestal niet bereikt.

Goed wasmiddel doseren

Volg het doseeradvies op de verpakking en gebruik een doseerhulp. Als je te veel gebruikt, maakt het de was juist minder schoon. Wasmiddelen belasten het milieu. Je betaalt meer en het resultaat is slechter.

Slijtage wasgoed voorkomen

Je kunt best wat doen om slijtage van je wasgoed te voorkomen. Lees onze tips om je kleding zo lang mogelijk mooi te houden.

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Zuinig wassen: 5 tips om geld te besparen