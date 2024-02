Microplastics en kleding wassen

Microplastics door wassen

Door wasgoed te wassen, laat het microvezels los. Deze zijn vergelijkbaar met het pluis dat in wasdrogerfilters achterblijft. Microvezels afkomstig van synthetisch textiel bestaan uit microplastics.

Vanuit de wasmachine worden ze weggespoeld naar het riool. De deeltjes zijn zo klein dat niet alles door de rioolwaterzuivering gefilterd kan worden. Hierdoor komen er microplastics in onze rivieren en oceanen terecht.

Lees ook:

Wat zijn microplastics en wat is het probleem ervan?

Wastips tegen microplastics

Was synthetisch wasgoed zo min mogelijk. Laat het wasgoed regelmatig luchten of eventueel stomen.

Was synthetisch wasgoed op een lage temperatuur. Hogere temperaturen geven meer vezels af.

Gebruik liever vloeibaar wasmiddel dan waspoeder. Waspoeder zorgt ervoor dat het wasgoed meer vezels afgeeft.

Kies parfumvrije wasmiddelen. Geurstoffen in wasmiddelen kunnen namelijk een omhulling hebben van kunststof. Dit gedraagt zich als microplastic.

Centrifugeer op een lager toerental. Hoe zachter je het wasgoed behandelt, hoe minder vezels het aflaat.

Het beste is om geen synthetische kleding te kopen. Kies voor natuurlijke, duurzame materialen.

Fleece geeft veruit de meeste vezels af. Het voorkomen of verminderen van het wassen van fleece levert al veel winst op.

Soorten textiel

Koop en was zo min mogelijk synthetisch textiel om microplastics te verminderen. Duurzamer textiel geeft geen microplastics af.

Voorbeelden van synthetisch textiel Voorbeelden van duurzamer textiel Polyester Tencel, Lyocell (Lenzing) Polyamide Ecovero, Lyocell (Lenzing) Acryl Bamboe Fleece Linnen Lycra Hennep Spandex Wol Elastaan Zijde Nylon (biologisch) katoen Travelstof

(NB: voor halfsynthetische stoffen als viscose, rayon of modal worden natuurlijke vezels gebruikt die daarna chemisch worden behandeld.)

Filters tegen microplastics

Wasmachinefilters tegen microplastics halen microvezels uit het water. Zo voorkomen de filters dat een deel van de microvezels in het afvalwater komt. Er zijn verschillende soorten filters:

Filters ín de wasmachine

Filters tussen de wasmachine en de afvoerleiding.

Vanaf januari 2025 zouden dergelijke filters verplicht moeten zijn in wasmachines in Frankrijk. Op dit moment staat de methode om de effectiviteit te meten nog onder discussie.

Hoe effectief zijn de filters?

Alle microplastics die níet in het afvalwater terechtkomen zijn winst. Een microplasticfilter draagt daaraan bij. De filters houden een deel van de microvezels tegen. Hoe groot dat aandeel is, hangt af van het soort filter en de meetmethode.

Deze filters kunnen niet 100% van de microvezels afvangen. Hiervoor zijn de deeltjes te klein. De wasmachine zou het water niet meer goed kunnen wegpompen. We vinden talloze claims over percentages van effectiviteit van 90% tot 98%.

De manier om de effectiviteit te bepalen staat niet vast, maar is wél erg bepalend voor het gemeten resultaat. Denk hierbij aan het gebruikte wasgoed, de wastemperatuur, eventueel wasmiddel en hoe je de hoeveelheid vezels meet.

Op de manier waarop wij getest hebben, vangt het meest effectieve filter op zijn hoogst 53% van de afgegeven microvezels op. Het kan zijn dat de ontbrekende vezels nog in de wasmachine zijn achtergebleven. Of ze zijn via de ruimtes langs het filter alsnog weggespoeld.

Zo testen wij microplasticfilters

We wassen 4 kg nieuw, synthetisch wasgoed, waaronder 4 shirts, 4 sportbroeken, 4 fleece jacks en 4 absorberende handdoeken. We wegen elk stuk wasgoed en het filter vooraf aan de wasbeurten.

Dan draaien we 5 wasbeurten achter elkaar met het Easy Care wasprogramma op 30°C en laten vervolgens het filter en het wasgoed volledig aan de lucht drogen. Om daarna elk stuk wasgoed én het filter opnieuw te wegen. Zo weten we welk percentage van het verloren gewicht uit het wasgoed, opgevangen is in het filter.

Tot slot herhalen we deze test met hetzelfde wasgoed nog 5 extra wasbeurten. Het wasgoed verliest het meeste aan gewicht in de eerste 5 wasbeurten. Maar volgens fabrikanten verliest nieuw textiel ook veel stoffen waarmee het textiel is voorbehandeld. Het percentage opgevangen vezels na de eerste wasbeurten is dan ook hoger.

Testresultaten microplasticfilters

Je kunt verschillende filters kopen om het microplastic uit je wasgoed tegen te houden. Hoe werkt het filter? Hoe installeer je het filter en hoe maak je het filter weer schoon? En uiteraard, hoe goed werkt het filter?