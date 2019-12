Repareren of vervangen en afdanken

Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Dat is soms heel makkelijk, maar valt ook wel eens tegen. Dan heb je hulp nodig of kun je het apparaat beter vervangen. Maar check wel even deze pagina voor je een nieuw apparaat aanschaft.

Repareren

Controleer eerst of de reparatie nog binnen de garantie valt. Als dat niet het geval is, heb je een aantal mogelijkheden.

Garantie? Check het met de Garantiechecker Ben je benieuwd of je nog garantie hebt op een product dat kapot is gegaan? Je komt er in een paar stappen achter met de Garantiechecker. Check je garantie!

Zelf repareren

Zelf repareren is meestal het goedkoopst. Bekijk of je eenvoudig wasmachineproblemen, wasdrogerproblemen of vaatwasserproblemen kunt oplossen. Onderdelen van apparaten zijn vaak te koop bij speciale onderdelenwinkels, op internet en bij fabrikanten. Verder stikt het internet van de instructievideo's. Of neem eens een kijkje op websites als iFixit.

Goedkoper laten repareren

Er komen steeds meer goedkope alternatieven voor de dure professionele witgoedreparateur. Enkele voorbeelden:

Op websites zoals www.werkspot.nl kun je gratis een klus aanbieden. Professionele klussers kunnen dan 'bieden' en je kiest zelf iemand uit die je kan helpen.

Studenteninitiatieven zoals www.studentenkarwei.nl. Je stuurt een klus op en de website draagt een student voor die de klus wil klaren. Je kunt ook googelen op 'studentenklus' of een soortgelijke term.

Met www.monteuropafstand.nl leg je via Skype contact met een monteur-op-afstand. Deze professionals zijn aangesloten bij Techniek Nederland (voormalig UNETO-VNI). De monteur kijkt via Skype met je mee en vraagt je bepaalde handelingen te verrichten om een diagnose te stellen.

Je kunt het probleem dan zelf herstellen met hulp van de monteur, óf de monteur komt alsnog ter plaatse. Hij is dan al op de hoogte van de diagnose en kan meteen de onderdelen meenemen. Dat scheelt tijd en dus geld. Kijk voor de kosten op de website.

Vraag aan vrienden of bekenden of zij goede ervaringen hebben met een klusjesman. Bekijk meer tips hoe je een goede klusjesman vindt.

Professionele monteur

Een professionele monteur inschakelen is meestal de duurste optie. Dus zoek eerst uit of je nog garantie hebt. Controleer ook of in de handleiding van het apparaat instructies of voorwaarden staan voor reparaties door derden.

Vraag altijd een prijsopgave en informeer naar de voorrijkosten voor je iemand laat komen. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag. Tenzij de monteur je hier tijdig over inlicht en je de keus biedt om af te zien van de reparatie.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Repareren of vervangen?

Eenvoudige problemen kun je soms zelf oplossen. Lukt dat niet? Laat het probleem dan eerst onderzoeken en - indien mogelijk - repareren. Dit is vaak goedkoper dan een nieuw apparaat aanschaffen.

Soms staan de reparatiekosten niet in verhouding tot de kosten van nieuw witgoed, of de te verwachten levensduur. Dan kun je beter een nieuw apparaat kopen. Whirlpool heeft als leidraad dat een reparatie niet meer dan 70% van de nieuwwaarde mag kosten.

Witgoed is de afgelopen jaren zuiniger geworden. Alleen oudere typen met energielabel B, C of D kun je bij een serieus defect vanuit milieuoogpunt beter vervangen door een nieuw, energiezuinig apparaat.

Afdanken

Gooi witgoed niet zelf weg, maar lever het in bij een bedrijf dat het op een goede manier afdankt. Recyclen is beter voor het milieu. Elektrische apparaten bevatten vaak schadelijke stoffen, zoals zware metalen. Door ze op de juiste manier af te danken worden ze milieuvriendelijk verwerkt en worden onderdelen gerecycled.

Alle apparaten die op stroom of batterijen werken, kun je beter apart inleveren.

Het inleveren is gratis. Je hebt hiervoor al betaald via de verwijderingsbijdrage.

Er zijn diverse inleverpunten:

De winkel waar je een nieuw apparaat koopt. Als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht de oude in te nemen. Deze oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

De gemeentelijke milieustraat. Zelf brengen is altijd gratis. Sommige gemeenten halen afgedankte apparaten zelfs thuis op. Check bij je gemeente hoe het bij jou geregeld is.

Op wecycle.nl kun je een inleverpunt opzoeken.

Verwijderingsbijdrage

Bij de aankoop van elektrische apparaten (en energiezuinige lampen) betaal je een verwijderingsbijdrage. Deze is bij de prijs inbegrepen. Met dit geld worden gebruikte apparaten gerecycled.

Weggeven of verkopen

Een oud apparaat weggeven of verkopen is uit milieuoogpunt niet verstandig als deze label B, C of lager heeft.

Wil je witgoed weggeven of verkopen? Dan kun je terecht bij:

(Sport)verenigingen

Kringloopwinkels

Goede-doelenwinkels

Verkoop- en veilingwebsites zoals Marktplaats en eBay

Familie, vrienden en kennissen

