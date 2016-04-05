Wasmachine schoonmaken en onderhouden

Houd je wasmachine fris

Met onderstaande tips houd je je wasmachine fris en schoon.

1. Heet wasprogramma

Draai minstens 1 of 2 keer per maand een was op 60°C. Zo beperk je de bacteriegroei. Kies niet voor het 60°C ecoprogramma of het nieuwe eco 40-60 programma. Deze programma's wassen niet lang genoeg op hoge temperatuur.

2. kookwas

Was je met een vloeibaar wasmiddel en gebruik je vaak wasverzachter? Dan kan het een goed idee zijn om af en toe ook een kookwas op 90 of 95 °C te draaien.

3. Juiste dosering wasmiddel

Te veel wasmiddel zorgt voor vetluis. Te weinig wasmiddel maakt de was niet goed schoon. Let dus op de juiste dosering van het wasmiddel. Kijk op de verpakking voor een goed advies. Lees meer over wasmiddel doseren.

4. Deur open laten

Als je de deur na de wasbeurt open laat, droogt de trommel goed. Zo voorkom je dat de wasmachine muf gaat ruiken.

5. Wasmiddellade

Zet het doseerbakje open zodat het ook kan drogen. Maak de lade en de ruimte eromheen regelmatig schoon.

6. Deurrubber

Het rubber rondom de ingang van de trommel (ook wel het manchet genoemd) is een plek waar vuil ophoopt. Maak daarom regelmatig het manchet van binnen en buiten rondom schoon. Neem dan ook gelijk de deur en het deurscharnier mee.

7. Filter

Viezigheid kan ophopen in het filter van de wasmachine. Check regelmatig of er iets in het filter zit en maak het schoon.

8. Extra spoelen

Met deze optie gebruikt de wasmachine extra water aan het einde van de wasbeurt. Daarmee spoel je vuil en wasmiddel weg.

Voorkom kalkaanslag

Kalkaanslag ontstaat doordat hitte, water en kalkdeeltjes bij elkaar komen. Bij een wasmachine is dat op het verwarmingselement. Door een verkalkt verwarmingselement duurt het opwarmen van water langer. Dit kost meer energie. Kalkaanslag ontstaat op plaatsen met hard kraanwater. Gelukkig is het water op veel plekken in Nederland niet erg hard. Bekijk de waterhardheid in je woonplaats.

1. Wasmiddel doseren

In wasmiddel zitten ingrediënten tegen kalk. Bij hard kraanwater heb je meer wasmiddel nodig. Kijk voor de juiste hoeveelheid wasmiddel op de verpakking. Het doseeradvies verschilt per waterhardheid. Zo heb je laag (tot 8,4°dH), gemiddeld (tot 14°dH) en hoog. Lees meer over wasmiddel doseren.

2. Lage temperatuur

Kalkaanslag ontstaat door verhitting. Was daarom vaker op lage temperaturen (30°C en 40°C) dan op hoge temperaturen (60°C en 90°C).

3. Wasmachine ontkalken?

Antikalkmiddelen, zoals Calgon, zijn niet nodig als je bovenstaande tips volgt. Of als je geen hard water hebt. Kosten voor het wekelijks gebruiken van antikalkmiddel lopen aardig op.

Ontkalkingsmiddel is handig als je wel erg hard water hebt en met een waspoeder wast. Je kunt je wasmachine ontkalken met schoonmaakazijn, soda of een vaatwastablet. Wasmachinefabrikanten raden speciale ontkalkingsmiddelen voor wasmachines aan. Volgens hen tasten azijn, soda of een vaatwastablet wasmachineonderdelen aan, zoals de rubbers.

Gebruik ontkalkingsmiddelen hooguit 1 keer per maand. Volg het doseeradvies voor zacht water. Voeg het alleen toe wanneer je op 60°C of hoger wast.

Voorkom verstopping

Controleer je wasmachine om verstopping of beschadiging te voorkomen.

1. Zeefje in de watertoevoer

Controleer en reinig elk half jaar het zeefje in de watertoevoer. Dit zeefje zit bij de aansluiting van de waterslang op de kraan. Draai de kraan dicht als je de waterslang losmaakt. Bij de aansluiting op de wasmachine kan een tweede zeefje zitten. In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staan instructies voor het schoonmaken van het zeefje. Vergeet het zeefje niet weer terug te zetten.

2. Pluizenfilter

Controleer en reinig af en toe het pluizenfilter van de afvoerpomp. In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staat hoe je de pomp en het pluizenfilter schoonmaakt.

3. Geen losse voorwerpen

Zorg dat er geen losse voorwerpen zoals munten in de was zitten. Deze kunnen in de pomp van de wasmachine belanden. Of ze beschadigen het rubber en de trommel.

Lees meer over wasmachineproblemen en oplossingen.

Roestvlekken in de trommel

Verwijder roestvlekken in de trommel met een speciaal middel voor roestvrij staal (rvs) zonder chloor. Gebruik altijd een zachte spons of doek. Een staalborstel beschadigt de trommel. Draai na het schoonmaken een kort programma om de machine te reinigen.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Verwijder het water uit de afvoerslang en afvoerpomp als de temperatuur daalt tot onder het vriespunt in de ruimte waar de wasmachine staat. Zo voorkom je schade door vorst. Zet de machine pas weer aan als de temperatuur hoger is dan 0°C.

Wasmachine repareren of vervangen?

Gaat je wasmachine ondanks al je inspanningen toch kapot? Bekijk of je het probleem met de wasmachine zelf kunt oplossen. Of lees meer over het repareren, vervangen of afdanken van een wasmachine.