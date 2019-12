Wasmachine schoonmaken en onderhouden

Wasmachine stinkt

Jakkes, de wasmachine stinkt. Er komt een muffe geur uit en het wasgoed is na het wassen niet lekker fris. Zogenaamde ‘vetluis’ is hiervan de boosdoener. Vetluizen zijn micro-organismen die groeien op restjes vuil en wasmiddel. Ze gedijen op warme, vochtige plekken. Door steeds minder warm te wassen met minder water, krijgt vetluis meer kans. Vetluis kan bruine of zwarte vlekken op het wasgoed maken of de boel flink laten stinken. Wat kun je doen om vetluis en stank te voorkomen?

Draai een heet wasprogramma

Draai minstens 1 of 2 keer per maand een was op 60 graden om de bacteriegroei te beperken. Stinkt de wasmachine erg? Draai dan een wasprogramma op 90 graden. Sommige wasmachines hebben een speciaal trommelreinigingsprogramma of hygiëneprogramma. Dat kun je hier ook goed voor gebruiken.

Om het beste micro-organismen tegen te gaan gebruik je waspoeder voor witte was met zuurstofbleekmiddel. Vergeet ook niet wat (oud) wasgoed in de trommel te doen. Dat veegt de trommel ook schoon.

Extra spoelen

Kies voor de optie extra spoelen. Hiermee gebruik je aan het einde van de wasbeurt meer water om vuil en wasmiddel weg te spoelen.

Niet te veel wasmiddel

Te veel wasmiddel zorgt voor vetluis. Te weinig wasmiddel maakt de was niet goed schoon. Let dus op de juiste dosering van het wasmiddel. Kijk voor het doseeradvies op de verpakking. Lees meer over wasmiddel doseren.

Laat de deur openstaan

Als je de deur na de wasbeurt open laat staan, kan de trommel goed drogen en ontstaan er minder gauw muffige plekken.

Maak de wasmiddellade schoon

Zet ook het doseerbakje open, zodat het kan drogen. Resten wasmiddel of wasverzachter kunnen hier stank veroorzaken. Maak de lade en de ruimte eromheen dus regelmatig schoon. Je kunt hiervoor de wasmiddellade uit de machine halen. Dit geldt ook als je geen wasmiddellade gebruikt, maar een doseerbolletje of automatische wasmiddeldosering.

Maak het rubber schoon

Het rubber rondom de ingang van de trommel is een goeie plek voor vuil om op te hopen. Maak daarom regelmatig het manchet van binnen en buiten rondom schoon. Je kunt hiervoor een vochtige doek gebruiken. Neem dan ook de deur en het deurscharnier even mee.

Kalkaanslag in de wasmachine

Kalkaanslag ontstaat waar hitte en water met kalkdeeltjes samenkomen. Bij een wasmachine is dat op het verwarmingselement. Door een verkalkt verwarmingselement duurt het opwarmen van water langer en kost het meer energie. Kalkaanslag ontstaat op plaatsen met hard kraanwater. Gelukkig is het water op veel plekken in Nederland niet erg hard. Bekijk de waterhardheid van je woonplaats. Hoe voorkom je kalkaanslag?

Doseer wasmiddel goed

In wasmiddel zitten ingrediënten tegen kalk. Heb je hard kraanwater? Dan heb je meer wasmiddel nodig. Kijk voor de juiste hoeveelheid wasmiddel op de verpakking van het wasmiddel. Het doseeradvies verschilt per waterhardheid tussen laag (tot 8,4 °dH), gemiddeld (tot 14 °dH) en hoog. Lees meer over wasmiddel doseren

Was vaak op lagere temperatuur

Omdat kalkaanslag ontstaat door verhitting, was je het best vaker op lage temperaturen (30°C en 40°C) dan hoge temperaturen (60°C en 90°C)

Antikalkmiddelen

Antikalkmiddelen, zoals Calgon, zijn niet nodig als je bovenstaande tips volgt en niet heel hard water hebt. Kosten voor het wekelijks gebruiken van antikalkmiddel kunnen aardig oplopen.

Heb je wel erg hard water en was je met een waspoeder, dan kan een ontkalkingsmiddel effectief zijn. Je kunt ontkalken met azijn, soda of een vaatwastablet. Wasmachinefabrikanten raden vaak speciale ontkalkingsmiddelen voor wasmachines aan. Azijn, soda of een vaatwastablet zouden wasmachineonderdelen, zoals de rubbers, kunnen aantasten.

Gebruik ontkalkingsmiddelen hooguit één keer per maand. Volg het doseeradvies voor zacht water. En voeg het alleen toe wanneer je op 60°C of hoger wast.

Voorkom verstopping

Controleer je wasmachine af en toe om verstopping of beschadiging te voorkomen.

Zeefje in de watertoevoer

Check en reinig elk half jaar het zeefje in de watertoevoer. Dit zeefje zit bij de aansluiting van de waterslang op de kraan. Draai de kraan dicht als je de waterslang losmaakt. Bij de aansluiting op de wasmachine kan een tweede zeefje zitten. In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staan instructies voor het reinigen van het zeefje. Vergeet het zeefje niet weer terug te zetten.

Pluizenfilter

Check en reinig af en toe het pluizenfilter van de afvoerpomp. In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staat hoe je de pomp en het pluizenfilter schoonmaakt.

Losse voorwerpen

Zorg dat er geen losse voorwerpen zoals munten in de was zitten. Deze kunnen in de pomp van de wasmachine belanden of het rubber en de trommel beschadigen.

Lees meer over wasmachineproblemen en oplossingen.

Roestvlekken in de trommel

Verwijder roestvlekken in de trommel met een speciaal middel voor roestvrij staal (rvs), zonder chloor. Gebruik altijd een zachte spons of doek. Een staalborstel kan de trommel beschadigen. Draai na het schoonmaken een kort programma om de machine te reinigen.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Daalt de temperatuur in de ruimte waar de wasmachine staat onder de 0°C? Verwijder dan al het water uit de afvoerslang en afvoerpomp. Zo voorkom je schade door vorst. Zet de machine pas weer aan als de temperatuur hoger is dan 0 °C.

Wasmachine repareren of vervangen?

Is je wasmachine ondanks al je inspanningen kapot gegaan? Bekijk of je het probleem met de wasmachine zelf kunt oplossen. Of lees meer over het repareren, vervangen of afdanken van een wasmachine.

