Wasmachines: problemen en oplossingen

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Wasmachine: problemen oplossen

Het is heel vervelend als je wasmachine niet meer (goed) werkt. Gelukkig kun je veel problemen zelf oplossen. Het is niet altijd nodig om een monteur te bellen of een nieuwe machine te kopen.
Petri Buijn rond 700x700

Petri Buijn   Expert wasmachinesBijgewerkt op:9 maart 2026

Problemen met wasmachine oplossen

Check eerst je garantie

Is het probleem zo groot dat je het niet eenvoudig zelf kunt oplossen, check dan eerst je recht op garantie, voordat je zelf gaat sleutelen.

Wasmachine stinkt

Er komt een vieze, muffe geur uit de wasmachine en het wasgoed is niet lekker fris.

Water blijft in de wasmachine staan

De wasmachine pompt het water niet weg.

Storingsmelding

Op het display van de wasmachine is een foutcode te lezen en het programma start niet.

Wasmachine maakt lawaai

De wasmachine bonkt, ratelt, trilt, knarst of piept.

Probleem niet opgelost?

Heb je geen garantie meer en heb je het probleem niet zelf kunnen oplossen? Bekijk dan welke stappen je kunt doorlopen om je wasmachine te laten repareren of vervangen.

Lees meer over:
Je wasmachine (laten) repareren

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