Wasmachines: problemen en oplossingen

Als je wasmachine niet meer werkt, is dat heel vervelend. Gelukkig kun je problemen vaak zelf oplossen. Het is niet altijd nodig om een monteur te bellen of een nieuwe machine te kopen.

Storingsmeldingen

Een wasmachine geeft vaak met een storingsnummer aan wat er mis is. Dit nummer kun je opzoeken in de gebruiksaanwijzing. Ben je de handleiding kwijt? Dan kun je deze meestal downloaden op de website van de fabrikant. Verschillende wasmachines bieden ook hulp via een app.

Op de website van de fabrikant vind je soms ook andere hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een probleemoplosser of 'veelgestelde vragen' over storingen.

Ook als er geen melding is, kun je mogelijk de oorzaak van het probleem vinden. De meeste problemen ontstaan door de printplaat en koolborstels, deurslot/deurvergrendeling, pomp(motor), lagers, rubbermanchet/rubberring, trommelophanging en deurscharnieren. Van oudere wasmachines zijn lagers en de motor vaker het probleem. Als je die onderdelen langsloopt, kun je wellicht het probleem vinden.

Wasmachine werkt niet

Spanning

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. En controleer of er spanning op het stopcontact staat. Dit doe je door er een ander apparaat op aan te sluiten. Misschien is er kortsluiting geweest.

Controleer of de deur goed dicht zit. Als de deur niet goed is gesloten, gaat de wasmachine niet aan. Als de deurschakelaar defect is, en daarmee niet goed registreert dat de deur dicht is, schakel dan een wasmachinemonteur in.

Controleer of de kraan van de watertoevoer goed open staat. Soms zitten de magneetventielen vast door kalkaanslag of zijn ze doorgebrand. Hiervoor schakel je ht beste een wasmachinemonteur in.

Wanneer de programmaschakelaar defect is, kan het gekozen programma niet worden doorgegeven. Schakel dan een wasmachinemonteur in.

Zit het probleem in de motor van de wasmachine? Schakel ook dan een wasmachinemonteur in.

Lawaai of vreemde geluiden

Het wasgoed in de trommel

Als de was in de trommel niet goed verdeeld is, kan de boel uit balans raken en veel lawaai maken. Zet in zo'n geval de machine uit, verdeel de was opnieuw en start het programma.

Als er te weinig wasgoed in de trommel zit, kan de wasmachine uit balans raken met centrifugeren.

Hoor je een ratelend geluid? Dan kan er een munt of ander klein voorwerp tussen de trommel en de kuip zitten. Je hoort de boosdoener dan ratelen in de machine. Dit kan de trommel beschadigen. Verwijder daarom het voorwerp direct. Lees meer over het schoonmaken en onderhouden van een wasmachine.

Trilt de omgeving mee? De wasmachine kan erg gaan schudden bij het centrifugeren als hij op een onstabiele ondergrond staat.

Hoor je een luide, hoge toon? Dan kan het zijn dat er een probleem in de motor of pomp zit. Schakel dan een wasmachinemonteur in.

Maakt de machine het geluid alleen voor en na het draaien? Dan is er een probleem met de ophanging van de wastrommel. Schakel dan een wasmachinemonteur in.

Hoor je een knarsend of piepend geluid tijdens het wassen? Dan is de aandrijfriem vaak slecht afgesteld. Schakel dan een wasmachinemonteur in.

Water wordt niet afgepompt

Water dat niet of slecht wordt afgevoerd en in de machine blijft staan, is een veelvoorkomend probleem.

Afvoerslang

Als de wasmachine wel draait maar het water niet afvoert, kan de afvoerslang geknikt of verstopt zijn.

Controleer op verstopping van het filter. Je kunt het filter gemakkelijk reinigen: kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing van je wasmachine.

Er kan iets vastzitten in de afvoerpomp waardoor het water niet weggepompt wordt. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je wasmachine of je dit kunt oplossen. Als de pomp defect is, hoor je de mtor wel, maar draait de trommel niet of wordt het water niet weggepompt. Dan kun je de pomp (laten) vervangen.

Lekkage

Toevoerslang

Lekt de machine als deze wordt gevuld, dan is er waarschijnlijk een probleem met de toevoerslang. Controleer of deze goed is aangesloten, niet beschadigd of geknikt is en of de rubberen ring intact is. Ook kan het probleem in het waterinlaatventiel zitten.

Lekt er water tijdens het pompen en centrifugeren? Dan zit het probleem mogelijk in de afvoerslang. Controleer of deze goed is aangesloten, niet beschadigd of geknikt is en of de rubberen ring intact is.

Lekt er water bij de deur, check dan of de sluitringen nog intact zijn. Als deze zijn beschadigd, moeten ze worden vervangen. Het kan ook zijn dat er teveel wasmiddel is gedoseerd. De boel gaat dan zo erg schuimen dat het door de deur kan komen.

Als de afvoerslang niet het probleem is, maar de machine water lekt tijdens het pompen en centrifugeren, dan kan er een beschadiging in de kuip zitten< Een andere mogelijkheid is dat de pomp kapot is.

Een defecte kuip of pomp repareren of vervangen is een kostbare zaak. Je moet dan overwegen of je niet beter een nieuwe (zuiniger) wasmachine kunt aanschaffen.

Overige problemen

Het water wordt niet warm

Dit wijst op een probleem met de thermostaat of het verwarmingselement.

Dit kan allerlei oorzaken hebben. Schakel dan een wasmachinemonteur in.

Zelf repareren

Er zijn boeken vol geschreven over wasmachines repareren, zoals de Haynes Washing machine manual.

Het is gemakkelijker om reparaties uit te leggen in een video. Er zijn verschillende Youtube-kanalen waar je een reparatie kunt volgen. Sommige zijn van creatieve klussers.

Wij vinden de Youtube-kanalen van onderdelenwinkels beter. Via hen kun je meestal ook het betreffende onderdeel direct bestellen.

Kijk eens of je geholpen bent met de video's van:

Via een skype-, facetime- of telefoongesprek met een monteur op afstand kun je het probleem misschien ook oplossen.

Soms kun je losse onderdelen bestellen bij de fabrikant, maar je vindt meestal meer onderdelen bij speciaalzaken of via bijvoorbeeld europart.nl, Handyman of FixPart.com

Deel je ervaringen

Heb je een oplossing gevonden voor jouw probleem? Deel je reparatie tips op onze community.

Probleem niet opgelost?

Is je probleem niet opgelost met bovenstaande tips? Lees dan verder over het repareren, vervangen en afdanken van je wasmachine.

Houd er ook rekening mee dat je reparate wellicht nog binnen de garantie valt. Controleer of je nog garantie hebt met onze Garantiechecker. Maar ook buiten de garantie heb je nog rechten.

Kan een monteur de machine ook niet aan de praat krijgen of is reparatie te duur? Bekijk dan alle geteste wasmachines en ons koopadvies voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine.

Problemen na een aankoop? Je gelijk halen kan soms flink tegenvallen. We helpen je graag verder. Afhankelijk van de aard van je klacht kan dat bijvoorbeeld met een Brief op maat of persoonlijke Bemiddeling. Bel 070 - 445 45 45 en bespreek je mogelijkheden.

