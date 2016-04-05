Wasmachines: problemen en oplossingen

Petri Buijn Expert wasmachinesBijgewerkt op:9 maart 2026
Is het probleem zo groot dat je het niet eenvoudig zelf kunt oplossen, check dan eerst je recht op garantie, voordat je zelf gaat sleutelen.
Er komt een vieze, muffe geur uit de wasmachine en het wasgoed is niet lekker fris.
De wasmachine pompt het water niet weg.
Op het display van de wasmachine is een foutcode te lezen en het programma start niet.
De wasmachine bonkt, ratelt, trilt, knarst of piept.
Heb je geen garantie meer en heb je het probleem niet zelf kunnen oplossen? Bekijk dan welke stappen je kunt doorlopen om je wasmachine te laten repareren of vervangen.
Lees meer over:
Je wasmachine (laten) repareren