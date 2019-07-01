Test wasmiddelen voor de witte was

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Beste wasmiddel voor de witte was

Test
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Er zijn enorm veel verschillende wasmiddelen voor de witte was, maar welke wast het beste schoon? En welke houdt je wasgoed het beste wit? We testten 40 witwasmiddelen. Zo kun je precies uitzoeken welke je moet hebben. 
Elles van Steijn_S

Elles van Steijn   Expert wasmachinesBijgewerkt op:22 september 2022

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Test witwasmiddelen

Laatste update: 22 september 2022

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test wasmiddelen voor witte was

  1. 1
    Poeders voor hardnekkige vlekken

    Met een poeder krijg je hardnekkige vlekken het beste weg. In de meeste poeders zitten zuurstofbleekmiddel. Dit werkt heel goed bij kleurstofhoudende vlekken als thee, fruitsap en gras. Bovendien houden poeders de was goed wit. Toch doen niet alle poeders het goed.

  2. 2
    Vloeibaar middel voor wit en kleur samen

    Was je samen met de witte was ook (licht) gekleurde was, of bijvoorbeeld een zwart wit gestreept shirt? Dan kun je beter een vloeibaar witwasmiddel of pod kiezen. Die zijn zonder zuurstofbleekmiddel. Daardoor zijn ze milder voor kleuren. Vlekken krijgen ze minder goed weg dan poeders.

  3. 3
    Milieubewust

    Ecologische wasmiddelen moeten aan strenge eisen voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om de verpakking of om ingrediënten. In de meeste gevallen gaan ze daar helaas niet beter van schoonwassen. Één eco-wasmiddel uit de test kan de strijd aan met de gewone wasmiddelen. 

Conclusie

We testten 40 wasmiddelen voor de witte was uitgebreid, op de volgende onderdelen: 

  • Het verwijderen van 27 verschillende soorten vlekken, zoals tomatenpuree, chocolademelk, bloed, boter en zonnebrandcreme. We wassen daarbij op 40 °C en 60 °C.
  • Het tegengaan van vergrauwing: blijft de was mooi wit?
  • Milieu: we beoordeelden onder meer de ingrediënten en het verpakkingsmateriaal.
  • Het achterblijven van poederresten op het wasgoed.
  • Kleurbehoud: blijven kleuren mooi?
  • Kleuroverdracht: wordt de rest van de was rood als een rood shirt afgeeft?

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