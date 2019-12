Test wasmiddelen voor de witte was

Was je samen met de witte was ook (licht) gekleurde was, of bijvoorbeeld een zwart wit gestreept shirt? Dan kun je beter een vloeibaar witwasmiddel kiezen. Optische witmiddelen in vloeibare middelen zorgen ervoor dat witte was extra wit lijkt. En ze zijn milder voor kleuren.

Voor was waarvan je de kleuren zo lang mogelijk mooi wilt houden, of was die af kan geven zijn bontwasmiddelen beter geschikt.