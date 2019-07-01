Test wasmiddelen voor de witte was

Elles van Steijn Expert wasmachinesBijgewerkt op:22 september 2022
Met een poeder krijg je hardnekkige vlekken het beste weg. In de meeste poeders zitten zuurstofbleekmiddel. Dit werkt heel goed bij kleurstofhoudende vlekken als thee, fruitsap en gras. Bovendien houden poeders de was goed wit. Toch doen niet alle poeders het goed.
Was je samen met de witte was ook (licht) gekleurde was, of bijvoorbeeld een zwart wit gestreept shirt? Dan kun je beter een vloeibaar witwasmiddel of pod kiezen. Die zijn zonder zuurstofbleekmiddel. Daardoor zijn ze milder voor kleuren. Vlekken krijgen ze minder goed weg dan poeders.
Ecologische wasmiddelen moeten aan strenge eisen voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om de verpakking of om ingrediënten. In de meeste gevallen gaan ze daar helaas niet beter van schoonwassen. Één eco-wasmiddel uit de test kan de strijd aan met de gewone wasmiddelen.
We testten 40 wasmiddelen voor de witte was uitgebreid, op de volgende onderdelen: