Wasmachine kopen: waar let je op?

Wasmachines worden steeds groter. Voorheen was een wastrommel met een capaciteit van 5 á 6 kilo heel normaal. Tegenwoordig zijn deze vrijwel niet meer te koop. Machines met een vulgewicht van 8 of 9 kilo zijn standaard. Maar er komen ook steeds meer echt grote machines voor meer dan 10 kilo.

Was je vooral katoen (of katoen/gemengd)? Dan was je het zuinigst én beste schoon met een volle trommel. Koop dus alleen een grote wasmachine als je hem vol krijgt. Uit onderzoek weten we dat een wastrommel vrijwel nooit gevuld wordt tot het maximale gewicht. Om het geschikte formaat te weten, kun je eens een standaard was wegen.

Lees meer over:

Vulgewicht van een wasmachine: hoeveel kilo in de trommel?