Wasmachine kopen: waar let je op?

We vroegen ruim 5200 consumenten uit het Consumentenbond Internetpanel hoe tevreden zij zijn over hun huidige wasmachine. Zo bepalen we welke wasmachinemerken het meeste lof oogsten.

Het panel is duidelijk: Miele steekt met kop en schouders boven de rest uit. Ze zijn tevreden over de prestaties en het gebruiksgemak. Ook gaan wasmachines van Miele het langst mee. De hoge prijs is het enige minpunt van dit merk. Ook over wasmachines van Bosch, Siemens en AEG is het panel tevreden.

Hoe kiest men voor een bepaald merk? Welke merken hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? Wat is de gemiddelde levensduur en welk merk heeft de meeste mankementen?

Lees meer over:

Goede merken wasmachines