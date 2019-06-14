Wasmachine kopen: waar let je op?

Een nieuwe wasmachine is voor veel huishoudens een grote aankoop. Dan wil je een wasmachine die goed bij je past. Waar moet je op letten? Bedenk welke capaciteit je nodig hebt, wat je budget is en welke functies je handig vindt.
Expert wasmachines
Wil je weten welke wasmachine het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies een nieuwe wasmachine.
Waar kun je in grote lijnen op letten als je een nieuwe wasmachine wilt kopen? We laten je het zien in deze video.
We geven 3 tips:
Bekijk:
De beste wasmachine voor huishoudens t/m 4 personen
De beste wasmachine voor huishoudens van 5 personen of meer
Wasmachines worden steeds groter. Voorheen was een wastrommel met een capaciteit van 5 á 6 kilo heel normaal. Tegenwoordig zijn deze vrijwel niet meer te koop. Machines met een vulgewicht van 8 of 9 kilo zijn standaard. Maar er komen ook steeds meer echt grote machines voor meer dan 10 kilo.
Was je vooral katoen (of katoen/gemengd)? Dan was je het zuinigst én beste schoon met een volle trommel. Koop dus alleen een grote wasmachine als je hem vol krijgt. Uit onderzoek weten we dat een wastrommel vrijwel nooit gevuld wordt tot het maximale gewicht. Om het geschikte formaat te weten, kun je eens een standaard was wegen.
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Vulgewicht van een wasmachine: hoeveel kilo in de trommel?
Een standaard wasmachine is altijd ongeveer 60 cm breed en 85 cm hoog. En tussen de 50 en 70 cm diep, afhankelijk van het vulgewicht. Er zit ook verschil in de grootte van de vulopening van de trommel en de grootte van de deur.
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Afmetingen van wasmachines
Heb je weinig ruimte voor een gewone wasmachine? Dan kan een bovenlader of een wasdroogcombinatie een uitkomst zijn.
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Bovenladers
Wasdroogcombinaties
In theorie geldt: hoe hoger het toerental, hoe droger de was. Maar de kans op kreuk neemt ook toe. Toch kan een wasmachine met 1400 toeren net zo goed droog centrifugeren als een met 1600 toeren. Het toerental verschilt per wasprogramma. Sommige programma's zoals de handwas en kreukvrije was gebruiken hele lage toerentallen. Bij een katoenwas kiest de machine automatisch het hoogste toerental. Vaak kun je het toerental zelf naar wens bijstellen.
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Instellingen bij een wasprogramma
Er zit groot verschil in het lawaai dat wasmachines maken. Staat je wasmachine bijvoorbeeld bij de slaapkamer en was je 's nachts? Koop dan een stille wasmachine of eentje met een speciaal nachtprogramma.
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Stille wasmachines
Een wasmachine met automatische wasmiddeldosering, zoals TwinDos of i-Dos, past de hoeveelheid wasmiddel aan de wasbeurt aan. Een voordeel is dat je niet zelf hoeft te doseren en je bespaart wasmiddel en water. Dit kan bijdragen aan een duurzamer gebruik.
Nadeel is dat de dosering niet heel nauwkeurig is met een minder volle trommel. En je bent beperkt tot 2 soorten vloeibaar wasmiddel.
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Automatische wasmiddeldosering
Steeds meer nieuwe wasmachines kun je via wifi verbinden met een app. Zo bedien je de wasmachine op afstand met je telefoon. Je ziet de status van de wasbeurt, slaat favoriete programma’s op of leest oplossingen voor een eventuele storing.
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Apparaten bedienen met een app
Wasmachines hebben een vorm van waterbeveiliging. Die beschermen tegen ernstige lekkage en waterschade. Er zijn verschillende soorten beveiliging. Een gecombineerde beveiliging op meerdere punten in de machine, levert de beste beveiliging op.
De meest geavanceerde beveiliging is vaak ook het duurst.
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Waterslot en waterbeveiliging op wasmachines
Vrijwel alle wasmachines hebben tegenwoordig een motor zonder koolborstels. Dat maakt ze stiller, efficiënter en minder slijtgevoelig. Er zijn 2 type koolborstelloze motors:
Er zijn veel verschillende soorten wasprogramma's. Wat doen ze en zijn ze handig voor jou? Uit onderzoek weten we dat deze programma's het meest worden gebruikt:
Met bepaalde instellingen kun je het gekozen wasprogramma aanpassen. Denk daarbij aan programmaduur verkorten, zuiniger wassen, extra water of stoom gebruiken.
Denk ook aan instellingen zoals 'uitgestelde start', 'eindsignaal' aan- of uitzetten of tussentijds wasgoed in de trommel doen.
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Verschillende wasprogramma’s en opties: welke zijn handig?
Wasmachines met stoomfunctie
De kosten voor het energie- en waterverbruik van een wasmachine variëren van zo'n €70 tot €140 per jaar. Met een zuinige machine kun je dus heel wat energie en geld besparen.
Wij testen het water- en stroomverbruik met het katoenprogramma op 40°C en het programma voor synthetische was op 30°C. Je kunt wasmachines ook vergelijken met behulp van het energielabel. Hierop vind je het verbruik van het Eco 40-60 wasprogramma.
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Energiezuinige wasmachines
Wasprogramma Eco 40-60: hoe goed is het?
De was doen is een stuk prettiger als de wasmachine makkelijk in gebruik is. Je kunt hier op letten als je een nieuwe wasmachine koopt. Tussen machines kan veel verschil zitten.
Gaat de deur gemakkelijk en ver genoeg open? Is de trommelopening ruim en zit het venster niet in de weg? Lees meer over de grootte van de vulopening en vergelijk de verschillende diameters in de wasmachinevergelijker.
Kun je de wasmiddellade goed openen? En zijn de wasmiddelvakjes duidelijk vormgegeven en gemakkelijk toegankelijk met wasmiddel? Het is goed als in de wasmiddellade een blokkade zit. Dan kunnen er geen grotere voorwerpen in de wasmachine komen. En ook is het handig als in de wasmiddellade een inzet voor vloeibaar wasmiddel heeft. Kijk daarvoor in de wasmachinevergelijker
Bedieningspanelen kunnen veel van elkaar verschillen. Variërend van tiptoetsen tot analoge knoppen of een draaiknop. Kijk of je de indeling logisch en duidelijk vindt. Worden de programma’s en de tijd goed weergegeven?
Wordt het in- of uitschakelen ondersteund door een geluid? En kun je dat ook uitzetten? Meestal zie je in welk stadium van de wasbeurt hij is en hoelang het wasprogramma nog duurt. Nog mooier is als de wasmachine ook aangeeft hoeveel energie het gekozen wasprogramma gebruikt.
Kun je het pluizenfilter van de afvoerpomp gemakkelijk openen en leeghalen? Kun je de wasmiddellade gemakkelijk schoonmaken, bijvoorbeeld door hem eenvoudig uit de machine te halen? Lees meer over het schoonmaken van de wasmachine.
Wasmachines zijn te koop met uiteenlopende prijzen van €400 tot meer dan €1500. En er zijn ook talloze merken te koop. De grootste merken zijn Bosch, Miele, AEG en Samsung. Miele is verreweg het duurste merk. De goedkoopste zijn merken als Indesit, Beko of Zanussi.
Er zijn prima wasmachines te vinden rond de €550 á €600. Duurdere wasmachines hebben vaak meer programma’s en opties en extra’s zoals automatische wasmiddeldosering of uitgebreide waterbeveiliging.
Wil je besparen op je wasmachine?
We testen wasmachines in het lab op hun prestaties. Maar hoe tevreden zijn gebruikers over hun wasmachine? We vroegen het ruim 30.000 consumenten uit heel Europa. Lees wat zij goede wasmachinemerken vinden.
Lees meer over:
Goedkope wasmachines
Wasmachinemerken
We testen wasmachines onder meer op wasresultaat, energiegebruik, geluid en gebruiksgemak. Niet elk onderdeel is voor iedereen even belangrijk. Dit zijn de belangrijkste tips per huishouden.
Let niet alleen op de laagste prijs. Een zuinig model bespaart op lange termijn kosten. Voor 1 of 2 personen is 5 of 6 kg in principe genoeg. Kies eventueel voor een mini-wasmachine, die heb je van 2 tot 5 kg vulgewicht. Een kort programma voor sportkleding of een snelle was is handig. Betaal niet voor functies die je niet gebruikt.
Meet de ruimte goed op, ook de diepte en deuropening. Kijk eventueel naar een extra smal model of een bovenlader, die is nog smaller. Let op het geluid, zeker bij dunne muren of een open keuken. Kies een goede waterbeveiliging om de kans op waterschade bij de onderbuurman te verkleinen.
Een trommel van 8 kg is meestal genoeg bij vaak wassen. Goede vlekkenprogramma’s voor modder en knoeien zijn handig. En een hygiëneprogramma voor beddengoed en wasbare luiers. Een kinderslot kan verstandig zijn. Let ook op het geluid. Een hogere centrifugesnelheid verkort de droogtijd.
Kies voor een ruime en stevige machine. Een trommel van 9 kg of meer past bij grote stapels was. Let op daarbij op het energiegebruik. Sportkleding vraagt om een apart programma dat zweetgeur goed verwijdert. Een hoge centrifugesnelheid helpt om dikke handdoeken en spijkerbroeken sneller te drogen. Kies een betrouwbaar merk dat lang meegaat.
Gebruiksgemak is belangrijk. Kies voor grote knoppen en een duidelijk display. Een ruime deuropening maakt vullen en leeghalen makkelijker. Of kies een bovenlader, dan hoef je minder te bukken. Voor 2 personen is 6 of 7 kg meestal genoeg. Een stil model is prettig als de machine dicht bij de woonruimte staat. Automatische wasmiddeldosering kan handig zijn.
Met een wasmachine met uitgestelde start plan je de wasbeurt op zonnige uren. Nog handiger is een app waarmee je de machine start op afstand zodra de zon schijnt. Sommige slimme wasmachines starten dan zelfs automatisch. Daar heb je nog wel een energiebeheersysteem bij nodig. En je moet de wasmachine al wel hebben gevuld natuurlijk. Kies een duurzaam model van een betrouwbaar merk.
Met onze test zie je meteen welke wasmachines goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.