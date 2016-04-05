Hoe wij wasmachines testen

Wasmachines in de test

We testen vooral voorladers van 7 tot wel 13 kilo van verschillende merken en prijzen. De wasmachines selecteren we op basis van (te verwachten) verkoopcijfers. Daarom testen we meer modellen voor 9 kg dan voor 7 of 13 kg. Ook vind je daarom vooral de grote merken in de wasmachinevergelijker. Kleinere merken testen we zo nu en dan. Vanwege de verkoopcijfers testen we vrijwel alleen voorladers. Bovenladers worden zeer weinig verkocht en testen we daarom niet vaak.

Wasprogramma's in de test

In het laboratorium draait een wasmachine verschillende wasbeurten, waarbij we allerlei dingen meten. We selecteren daarbij 2 programma’s die vaak gebruikt worden.

Katoen 40°C

Dit programma wordt vaak gebruikt voor de normale, dagelijkse was. We vullen de trommel met katoenen testwasgoed, zoals witte lakens, kussenslopen, kleine handdoeken, spijkerbroeken en T-shirts.

De trommel wordt voor 80% van de aangegeven maximale capaciteit gevuld. We doen dit omdat we weten dat mensen zelden echt 8 kg wasgoed in een wasmachine voor 8 kg stoppen. Bij 80% van het maximale laadvermogen zit de wasmachine gevoelsmatig al behoorlijk vol.

Synthetisch 30°C

Dit programma wordt gebruikt voor gevoeliger wasgoed en heeft vaak namen als EasyCare, Anti-Kreuk of Kreukherstellend. We vullen de trommel met polyester testwasgoed. We vullen de trommel met het aantal kilo's dat voor het programma wordt geadviseerd. Dit is vaak maar de helft van het maximale vulgewicht. Voor zulk gevoelig wasgoed is het niet goed om de trommel te vol te stoppen.

Testonderdelen

Schoonwassen (45%)

We meten hoe goed de machine schoonwast. Daarvoor gebruiken we lapjes met vlekken. Deze nieten we vast op het wasgoed dat de machine in gaat. De vlekken zijn gestandaardiseerd. Dat betekent dat ze altijd hetzelfde zijn. We gebruiken verschillende vlekken met uiteenlopende eigenschappen, zoals olijfolie, wijn en chocolade-ijs. Na de wasbeurt wordt met een spectrofotometer gemeten hoe goed de vlekken eruit zijn gewassen.

Verbruik (20%)

We beoordelen het energie- en waterverbruik van de machine, samen met andere duurzaamheidsaspecten.

Lees meer over de berekening van de Score Duurzaamheid.

Uitspoelen (6%)

We kijken hoe goed het wasmiddel uit het wasgoed is gespoeld. Daarvoor meten we de hoeveelheid wasmiddeldeeltjes die nog in de katoenen lapjes zitten die we meewassen.

Centrifugeren (8%)

We meten hoe goed de wasmachine centrifugeert. We wegen dan de was voor en na de wasbeurt. Hoe kleiner het verschil, des te beter de wasmachine het vocht uit het wasgoed heeft gecentrifugeerd.

Geluid (8%)

We plaatsen de wasmachine in een levensechte opstelling. We meten en beoordelen met 3 experts het geluid tijdens het wassen en centrifugeren. De stilste wasmachines krijgen de hoogste score op dit onderdeel.

Snelheid (5%)

De duur van een programma kan afhangen van de hoeveelheid en het type wasgoed. En daardoor kan het ook verschillen van de tijd die in de handleiding of op het display staat. Wij stoppen alle trommels even vol en kunnen daarom precies aangeven hoelang de wasprogramma’s daarvoor nodig hebben. De snelste wasmachines krijgen de hoogste score op dit onderdeel.

Gebruiksgemak (8%)

Drie experts beoordelen uitvoerig het gebruiksgemak. Ze letten daarbij op alle details. Die kunnen per wasmachine erg verschillen. Ook houden ze rekening met bijvoorbeeld grote of juist kleine handen, lange nagels of verminderde spierkracht.

Gemak van wasmachinetrommel in- en uitladen.

Duidelijkheid en gebruik van de wasmiddellade.

Duidelijkheid en gemak van de bediening.

De feedback die je krijgt tijdens een wasbeurt.

Het onderhoud en de gebruiksaanwijzing.

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Zo berekenen wij de Score Duurzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van energie en water (naast wasmiddel) in het ‘leven’ van een wasmachine de meeste invloed heeft op het milieu. Daarom weegt dit het zwaarst mee in de Score Duurzaamheid. Daarnaast beoordelen we ook in hoeverre duurzame technologie wordt gebruikt, het model degelijk aanvoelt en zuinig gebruik wordt gestimuleerd. Tenslotte nemen we het oordeel van duizenden panelleden over de betrouwbaarheid van het merk mee.

Score Duurzaamheid

De Score Duurzaamheid bestaat uit de testonderdelen hieronder:

Test vs. energielabel

Soms zijn de testresultaten niet in lijn met de waardes die staan op het energielabel. Dat komt omdat voor het label met een ander wasprogramma wordt getest: Eco 40-60. Dit programma kan bijvoorbeeld zuiniger wassen dan het katoenprogramma uit onze test.

Wat we niet kunnen testen

Levensduur

Wij testen niet hoelang een wasmachine zonder problemen meegaat, omdat dit erg complex is en te lang duurt. Om toch iets te kunnen zeggen over de te verwachten levensduur, vragen we regelmatig aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over een bepaald merk wasmachine. En hoelang ze meegaan.

Lees meer over een goed merk wasmachine.

Alle programma’s

We testen niet alle wasprogramma’s van de wasmachine. Simpelweg omdat wasmachines enorm veel verschillende wasprogramma's hebben. We kiezen voor het katoenprogramma en het synthetische programma. Deze worden veel gebruikt en zijn anders dan het wasprogramma Eco 40-60 dat voor het energielabel wordt gebruikt. Soms testen we andere programma’s zodat we in het algemeen iets kunnen zeggen over de werking ervan.

Lees meer over wasprogramma’s.

Uitgangspunten Beste Koop

De wasmachine met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt Beste Koop.