Hoe wij wasmachines testen

Wasmachines worden doorlopend getest. Elke maand vind je kersverse testresultaten. We testen voorladers van 6 tot 12 kg en uit alle prijsklassen. We beoordelen ze op schoon wassen, centrifugeren, spoelen, energie- en waterverbruik, programmaduur, lawaai en gebruiksgemak.

Wasmachines in de test

We testen voorladers van 6 tot 12 kilo van uiteenlopende merken en prijzen. We selecteren de wasmachines op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Daarom testen we in verhouding meer 7 en 8 kg-modellen dan wasmachines van 6 of 12 kg. Je vindt daarom voornamelijk de grote merken in de gangbare prijsklassen terug in de wasmachinevergelijker.

Maar we proberen af en toe ook kleinere merken te testen. Heel af en toe testen we bovenladers, en bijzondere of innovatieve modellen, zodat we je kunnen voorzien van informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Waarom zit mijn product niet in de test? Als je als consument op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat uitgerekend het product waarop jij je oog hebt laten vallen niet in onze test zit.

Waarom we niet alles kunnen testen

Wasprogramma's

In het lab worden de apparaten flink op de proef gesteld tijdens de wasmachinetest. We draaien de wasmachines meerdere keren op twee verschillende programma's.

Katoenprogramma 40°C

Dit veelgebruikte programma wordt vaak aangemerkt voor de normale, dagelijkse was. We vullen de trommel met katoenen testwasgoed, zoals witte lakens, kussenslopen, kleine handdoeken, spijkerbroeken en T-shirts.

De trommel wordt voor 80% van de aangegeven maximale capaciteit gevuld. Omdat we weten dat er zelden 8 kg wasgoed in een wasmachine voor 8 kg gestopt wordt. Bij 80% van de maximale capaciteit zit de wasmachine gevoelsmatig vol.

Synthetische was 40°C

Dit programma wordt gebruikt voor gevoeliger wasgoed, vaak aangeduidt met delicaat of synthetisch. We vullen de trommel met polyester testwasgoed. Omdat het voor dergelijk gevoelig wasgoed niet goed is om de trommel vol te stoppen, vullen we de machine met de hoeveelheid die bij dit programma wordt geadviseerd. Dit is vaak maar de helft van de maximale capaciteit.

Testonderdelen

Schoonwassen

Speciale doeken met verschillende vlekken nieten we vast op het wasgoed wat de machine in gaat. We gebruiken vlekken van bijvoorbeeld motorolie, lippenstift, bloed, saladedressing, chocolade-ijs, wijn en thee. Na de wasbeurt meten we de vlekkendoeken met een spectrophotometer om te bepalen hoe goed het vuil eruit is gegaan.

Centrifugeren

Om te meten hoe goed de wasmachine centrifugeert, wegen we de was voor en na de wasbeurt. Hoe kleiner het verschil, des te beter de wasmachine centrifugeert.

Spoelen

Nadat de was uit de machine komt, gooien we het in een supercentrifuge om nog water uit het wasgoed te persen. Dit opgevangen water wordt doorgemeten om te kijken hoeveel wasmiddelresten er nog in zitten en dus hoe goed (of slecht) de machine heeft gespoeld.

Verbruik

Tijdens de wasbeurt wordt gemeten hoeveel energie en water wordt verbruikt. In de berekeningen voor de jaarlijkse kosten voor energie en water gaan we uit van 4 wasbeurten per week: 3 keer met het katoenprogramma (voor 80% gevuld) en 1 keer het programma voor synthetische was (voor 40% gevuld).

Programmaduur

We houden bij hoelang het programma er in onze test daadwerkelijk over doet. Dit kan afwijken van de tijdsduur die wordt aangegeven in handleiding of op het display.

Lawaai

We plaatsen de wasmachine in een realistische opstelling en meten en beoordelen met 3 experts het geluid tijdens het wassen en het centrifugeren.

Gebruiksgemak

Drie experts beoordelen het gebruiksgemak, waaronder hoe gemakkelijk de was in en uit de trommel gaat, het gebruik van de wasmiddellade, de bediening van de wasmachine, de feedback die je krijgt tijdens een wasbeurt, het onderhoud en de gebruiksaanwijzing.

Wat we niet kunnen testen

Levensduur

Wij testen niet hoelang een wasmachine zonder problemen meegaat, omdat dit ingewikkeld is en te lang duurt. Om toch iets over de te verwachten levensduur te kunnen zeggen, vragen we regelmatig aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over een bepaald merk wasmachine, zoals hoelang ze meegaan.

Alle programma’s

We testen niet alle wasprogramma’s van de wasmachine. Simpelweg omdat wasmachines enorm veel verschillende wasprogramma's hebben. We kiezen voor het katoenprogramma en het synthetische programma, omdat deze veel worden gebruikt en zich onderscheiden van het ecoprogramma dat voor het energielabel wordt gebruikt.

Soms testen we andere programma’s, om algemeen iets over de werking hiervan te kunnen zeggen.

