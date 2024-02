Wasmachine met stoomfunctie

Stoomprogramma of stoomoptie?

Op de meeste nieuwe wasmachines kun je kiezen voor stoom. De stoomfunctie herken je aan termen als FreshCare+, Steam Refresh, SteamCare. Je kunt voor stoom kiezen met een apart stoomprogramma. Of je kiest voor extra stoom bij je gebruikelijke wasprogramma.

Stoomprogramma

Een stoomprogramma kies je als wasprogramma. Het is een volledig programma dat in plaats van water stoom gebruikt. Je kleding komt hierbij dus niet nat uit de trommel. Per stoombeurt kun je slechts een paar kledingstukken in de trommel doen: zo’n 1 á 2 kg in totaal.

Stoomoptie

Bij sommige wasprogramma’s kun je kiezen voor de stoomoptie. Tijdens de wasbeurt voegt de wasmachine dan stoom toe. Het hangt van de machine af bij welke wasprogramma’s je hiervoor kunt kiezen.

Wat doet de stoom?

Het doel van de stoom bij al die stoomprogramma's en stoomopties verschilt behoorlijk. Grofweg zijn er 4 soorten claims over wat de stoom voor het wasgoed doet.

Opfrissen

Het wasgoed wordt kort opgefrist waardoor vieze geurtjes verminderen of verdwijnen. Gedragen kleding of wasgoed dat muf ruikt, kun je zo even opfrissen in plaats van daadwerkelijk te wassen met water en wasmiddel. Dat is ook minder belastend voor het textiel.

Minder kreuk

Door stoom zou het wasgoed minder gekreukt uit de wasmachine komen, waardoor je minder lang hoeft te strijken. Haal het wasgoed zo snel mogelijk uit de machine, voordat de kreukels er weer in komen.

Hygiëne

Door de hoge temperatuur van de stoom, zou het mogelijk zijn om bacteriën te verwijderen. Als je de stoom als optie toevoegt aan een wasprogramma, kun je zo op lagere temperatuur wassen.

Schoonwassen

Door de hoge temperatuur van de stoom zouden hardnekkige vlekken beter uit het wasgoed gaan en de was schoner uit de machine komen.

Hoe goed werkt stoom?

Stoom doet wel iets voor je wasgoed, maar verwacht geen wonderen zoals sommige claims doen lijken. Omdat de stoom bij elke wasmachine weer anders wordt toegepast, is een goede onderlinge vergelijking lastig. We hebben een aantal stoomprogramma’s van verschillende merken wasmachines getest.

Minder vieze geurtjes

We draaiden wasgoed met vieze geurtjes en vergeleken het frisse resultaat met wasgoed dat buiten aan de waslijn had gehangen. De geurtjes waren aanzienlijk verminderd ten opzichte van hoe ze de wasmachine in gingen. En het wasgoed kwam net iets frisser uit de wasmachine dan van de waslijn.

Je verbruikt met het stoomprogramma uiteraard meer energie en water dan wanneer je je wasgoed uithangt. Maar een stoomprogramma is een stuk zuiniger als je het in plaats van een heel wasprogramma draait. Is je wasgoed niet erg vies, dan kan een opfrisbeurt met stoom best handig zijn.

Verwacht geen strijkresultaten

We stopten flink gekreukt wasgoed in de trommel en draaiden het stoomprogramma. De resultaten vielen wat tegen. Het wasgoed kwam nog steeds erg gekreukt uit de trommel. Bij een enkele wasmachine waren de kreukels van het synthetische wasgoed sterk verminderd. Kortom, verwacht geen echte ‘strijkresultaten’ als je het wasgoed uit de trommel haalt. Hooguit hoef je zelf iets minder lang te strijken op de hardnekkigste kreukels.