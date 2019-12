Wasmachines hebben allerlei programma's. Deze zijn specifiek afgestemd op bijvoorbeeld katoen, synthetische was, jeans of lingerie. Welke programma's moeten er zeker op de wasmachine zitten die je koopt?

Veelvoud aan wasprogramma's

Met de komst van koolborstelloze wasmachines, kan er meer worden gevarieerd in trommelbewegingen. Daardoor verschijnen er steeds meer verschillende soorten wasprogramma's op de wasmachines. Bijvoorbeeld heel gericht op een specifiek soort wasgoed. Je kunt je afvragen of je al deze programma's nodig hebt. Uit onze enquete over wasgedrag is gebleken dat er maar een beperkt aantal programma's wordt gebruikt.

Standaard wasprogramma's

Deze programma's worden door zoveel mensen gebruikt dat je het tot de minimale uitrusting van een wasmachine kunt rekenen:

Katoen: Voor katoen en linnen. Te gebruiken met uiteenlopende temperaturen en de maximale belading en toerental.

Voor katoen en linnen. Te gebruiken met uiteenlopende temperaturen en de maximale belading en toerental. Gemengde was/mix: Voor een mix van katoen, linnen, synthetische of gemengde vezels. Je kunt meestal zo'n 4 kg wassen en hij centrifugeert minder. Het programma is vaak sneller dan een katoenprogramma.

Voor een mix van katoen, linnen, synthetische of gemengde vezels. Je kunt meestal zo'n 4 kg wassen en hij centrifugeert minder. Het programma is vaak sneller dan een katoenprogramma. Synthetisch: Geschikt voor synthetisch wasgoed, vaak maar tot 40 graden. Ook hierbij is het aantal kilo's belading vaak maar de helft van de maximale capaciteit.

Geschikt voor synthetisch wasgoed, vaak maar tot 40 graden. Ook hierbij is het aantal kilo's belading vaak maar de helft van de maximale capaciteit. Fijne was / sensitieve was: Milde wasbeurt voor gevoeliger stoffen met een laag centrifugetoerental. Vaak tot maar 40 graden en met weinig belading.

/ Milde wasbeurt voor gevoeliger stoffen met een laag centrifugetoerental. Vaak tot maar 40 graden en met weinig belading. Spoelen of extra water : de machine doet een extra spoelgang voor een beter spoelresultaat. Handig wanneer je een gevoelige huid hebt, of als er regelmatig restjes wasmiddel achterblijven.

: de machine doet een extra spoelgang voor een beter spoelresultaat. Handig wanneer je een gevoelige huid hebt, of als er regelmatig restjes wasmiddel achterblijven. Spoelen en centrifugeren: apart programma, handig na bijvoorbeeld een handwas.

Extra wasprogramma's

Naast de standaard programma's, zijn ook deze programma's het overwegen waard:

Verkort programma : dit programma is sneller klaar, maar verbruikt wel meer energie en spoelt minder.

: dit programma is sneller klaar, maar verbruikt wel meer energie en spoelt minder. Eco-programma : hiermee kun je zuiniger wassen, maar het programma duurt wel langer. Een eco-programma herken je aan de naam of een soort pijltje bij het programma.

: hiermee kun je zuiniger wassen, maar het programma duurt wel langer. Een eco-programma herken je aan de naam of een soort pijltje bij het programma. Voorwas : voor wasgoed met bijvoorbeeld veel stof of zand.

: voor wasgoed met bijvoorbeeld veel stof of zand. Zeer kort/opfrissen : een programma van 15 tot 30 minuten voor een kleine hoeveelheid niet zo vuile was. Soms wordt hierbij gebruikgemaakt van stoom om luchtjes te verwijderen.

: een programma van 15 tot 30 minuten voor een kleine hoeveelheid niet zo vuile was. Soms wordt hierbij gebruikgemaakt van stoom om luchtjes te verwijderen. Antikreuk : wasgoed wordt voorzichtiger gewassen en/of gecentrifugeerd. Soms wordt stoom gebruikt om kreuk te verminderen. De kreukvorming kan ook beperkt worden met de antikreukstand. De trommel blijft dan na afloop van het programma af en toe draaien totdat je de was eruit haalt.

: wasgoed wordt voorzichtiger gewassen en/of gecentrifugeerd. Soms wordt stoom gebruikt om kreuk te verminderen. De kreukvorming kan ook beperkt worden met de antikreukstand. De trommel blijft dan na afloop van het programma af en toe draaien totdat je de was eruit haalt. Overhemden : dit programma wast en centrifugeert extra voorzichtig.

: dit programma wast en centrifugeert extra voorzichtig. Jeans en donkere was : er wordt meer water gebruikt en/of extra gespoeld om te voorkomen dat zichtbare wasmiddelresten achterblijven.

: er wordt meer water gebruikt en/of extra gespoeld om te voorkomen dat zichtbare wasmiddelresten achterblijven. Vlekken : het programma wast langer op hoge temperatuur en/of spoelt extra.

: het programma wast langer op hoge temperatuur en/of spoelt extra. Machine- of trommelreiniging: met een hoger waterniveau, temperatuur en/of centrifugetoerental. Als je veel op lage temperaturen wast kan er vetluis ontstaan. Deze bacteriën groeien op restjes vuil en zeep en zorgen voor nare geurtjes en soms vlekken. Regelmatig op 60°C wassen - of bij erge geuren op 90°C - volstaat ook.

Bijzondere wasprogramma's

Vlekkenautomaat : hiermee kan een programma op 1 tot 3 van de rond 20 voorgeprogrammeerde vlekken afgestemd worden.

: hiermee kan een programma op 1 tot 3 van de rond 20 voorgeprogrammeerde vlekken afgestemd worden. Bosch en Siemens hebben wasmachines die werken met actieve zuurstof , ofwel ozon, om de bacteriegroei en geurtjes in het wasgoed en de machine tegen te gaan. Ozon is inderdaad een vijand van bacteriën, maar regelmatig op 60°C wassen - of bij erge geuren op 90°C - doodt de bacteriën ook.

, ofwel ozon, om de bacteriegroei en geurtjes in het wasgoed en de machine tegen te gaan. Ozon is inderdaad een vijand van bacteriën, maar regelmatig op 60°C wassen - of bij erge geuren op 90°C - doodt de bacteriën ook. Stoomprogramma in 2 versies: opfrisprogramma voor het verminderen van kreuk en geurtjes bij een kleine hoeveelheid wasgoed. voor erg vieze vlekken en extra hygiëne (beschikbaar op enkele wasmachines).

in 2 versies: Gordijnen of vitrage : een programma met voorwas om stof te verwijderen.

: een programma met voorwas om stof te verwijderen. Allergie, gevoelige huid, hygiëne : het wasprogramma blijft langer op de ingestelde temperatuur en spoelt extra.

: het wasprogramma blijft langer op de ingestelde temperatuur en spoelt extra. Babywas en extra verzorging : een wasprogramma met hoge temperatuur en extra spoelen. Zodat vlekken beter worden verwijderd en er geen wasmiddel achterblijft.

: een wasprogramma met hoge temperatuur en extra spoelen. Zodat vlekken beter worden verwijderd en er geen wasmiddel achterblijft. Extra stil/nachtcyclus: de machine maakt minder lawaai en trilt minder.

Sommige fabrikanten bieden programmapakketten aan. Je kunt kiezen voor een set programma's afgestemd op bijvoorbeeld baby, hygiëne of sport/wellness.

Bekijk in de vergelijker per wasmachine welke wasprogramma's erop zitten.

Opties en functies

Naast wasprogramma's heeft een wasmachine ook opties of functies die het gebruik kunnen vergemakkelijken. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor een uitgestelde start of automatische wasmiddeldosering. Lees meer over opties en functies op een wasmachine.

