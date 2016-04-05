Standaard wasprogramma's

Deze wasprogramma’s zitten op vrijwel elke wasmachine en worden veel gebruikt. Elk wasprogramma heeft een bepaald temperatuurverloop, toerental en bepaalde trommelbewegingen. Ook programmaduur en verbruik hangen af van het programma én van de hoeveelheid wasgoed in de wastrommel.

In de test wasmachines beoordelen we hoe schoon de was wordt met het katoenprogramma en met het programma voor synthetische was.

Handige extra wasprogramma's

Naast standaard wasprogramma's vind je nog veel meer programma's op je machine. Onderstaande programma's zien we regelmatig terug en kunnen handig zijn afhankelijk van wat en hoe je precies wast.

In de vergelijker zie je bij elke wasmachine de wasprogramma's.

Wasgoedspecifieke wasprogramma's

Wasmachines hebben regelmatig programma's die speciaal geschikt zijn voor een bepaald type materiaal of wasgoed. Vaak mag je met zo'n speciaal programma geen volle trommel wassen.

Dit zijn een paar voorbeelden:

Opties wasprogramma aanpassen

Een wasprogramma heeft een bepaald temperatuurverloop, waterverbruik, trommelbeweging, toerental en programmaduur. Met onderstaande opties pas je een wasprogramma aan op 1 of meer van die onderdelen.

Uitgestelde start of timer

Met uitgestelde start draai je het wasprogramma op een later moment. Je draait een was op een tijd dat het jou uitkomt. Wanneer je een laag energietarief betaalt. Of wanneer de zon schijnt op je zonnepanelen.

Bij vrijwel alle wasmachines kun je het wasprogramma uitstellen. Op sommige machines stel je in wanneer het programma begint. Op andere wanneer het programma klaar moet zijn. De machine bepaalt dan zelf wanneer het programma moet starten.

Bekijk en vergelijk:

Wasmachines met uitgestelde start

Programmaduur

Het is handig als je op het display ziet hoelang de wasbeurt nog duurt. Hoelang een wasbeurt duurt, is afhankelijk van meerdere factoren. Hoe beter de timer is afgesteld op de slimme sensoren in de machine, hoe nauwkeuriger de tijd die op het display wordt aangegeven.

Waarom duren die laatste minuten zo lang?

De programmaduur wordt bepaald door de hoeveelheid wasgoed en het type wasgoed in de trommel. Vooraf geeft een wasprogramma een gemiddelde tijd aan. Maar de machine weet halverwege het wassen pas goed hoeveel en welk type wasgoed in de trommel zit.

Bij meer of zwaarder wasgoed in de trommel heeft de machine meer tijd nodig dan hij eerst dacht. Als het wasgoed meer water vasthoudt, dan moet hij langer centrifugeren om de was droog genoeg te krijgen.

Het kan ook zijn dat je te veel wasmiddel hebt gebruikt. De wasmachine heeft dan langer nodig om alle wasmiddelresten en schuim weg te spoelen.

Wasgoed later toevoegen

Heb je net het wasprogramma aangezet, zie je dat je nog een sok bent vergeten in de trommel te stoppen. Bij de meeste wasmachines kun je het programma tussentijds pauzeren om vergeten wasgoed alsnog toe te voegen. Dit kan meestal alleen op bepaalde momenten in de wasbeurt. Bij Samsung machines zit er een soort luikje in de deur (Samsung Addwash). Daarmee komt het wasgoed in de draaiende trommel.

Bekijk en vergelijk:

Wasmachines waarbij je later wasgoed kunt toevoegen

Signaal einde wasprogramma

Het is handig om op tijd te weten dat de was klaar is. Als je het wasgoed er snel uithaalt, voorkom je dat het gaat kreuken of stinken. Vaak hoor je dan een geluidssignaal. Als je je daar aan stoort, kun je het geluid meestal uitschakelen.

Bekijk en vergelijk:

Wasmachines waarbij je het geluidssignaal kunt uitzetten