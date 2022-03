Waterslot en andere waterbeveiliging

Overstroombeveiliging: water wegpompen

Een overstroombeveiliging zit in de trommel van de wasmachine. Dit wordt ook wel overloopbeveiliging genoemd. Als het water in de trommel te veel stijgt door een storing, pompt hij het extra water direct weg.

Bodemsensor: lekkage detecteren

Wasmachines met een bodemsensor hebben een ingebouwde lekbak met een sensor op de bodem. Bij lekkage komt er water in de lekbak. De sensor merkt dit op en schakelt de machine uit. Meestal in combinatie met een waterslot om de watertoevoer af te sluiten.

Slangbeveiliging: toevoer afsluiten

Een wasmachine met slangbeveiliging heeft een dubbelwandige aanvoerslang met bovenaan een waterslot. Dit is een beveiligingsklep of afsluitventiel. Gaat de binnenste slang kapot? Dan vangt de buitenste slang het water op en wordt de watertoevoer afgesloten. Je herkent dit aan de verdikking aan de slang waar je hem aan de wasmachinekraan aansluit. Er zijn twee types slangbeveiliging; een waterslot en een waterstop. Grotendeels wordt hiermee het onderstaande aangeduid. Maar de termen worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt.

1. Waterslot

Met een waterslot wordt meestal een dubbelwandige toevoerslang met bovenaan een mechanisch afsluitventiel bedoeld. Een waterslot wordt ook wel AquaLock genoemd. Het ventiel sluit de watertoevoer af als de slang lekt. Via een glaasje in het waterslot kun je zien dat er iets mis is met de slang. Zo weet je dat hij vervangen moet worden.

2. Waterstop

Een waterstop is een vorm van slangbeveiliging met bodemsensor. Een waterstop wordt ook wel AquaStop genoemd. Bij de wasmachine zit een elektronisch afsluitventiel. Het ventiel sluit de watertoevoer af als er vocht wordt gedetecteerd op de bodem van de machine. Het systeem heeft daarnaast nog een dubbelwandige slang met een beveiligingsklep bij de waterkraan. Deze sluit af bij lekkage in de slang.

Termen voor soorten waterbeveiliging

Fabrikanten gebruiken verschillende aanduidingen voor het type waterbeveiliging. Dat maakt het soms wat verwarrend. We zetten de meest gebruikte op een rijtje. Oplopend van meest eenvoudig tot meest uitgebreid.

Bosch en Siemens

1. Meervoudige waterbeveiliging

Meest eenvoudige waterbeveiliging van onder andere Bosch en Siemens. Dit is een enkelwandige toevoerslang die 7 keer de waterdruk aankan. In combinatie met een overloopbeveiliging. Deze slang kan je eventueel verwisselen met een dubbelwandige AquaSecure slang.

2. AquaStop

De meest uitgebreide waterbeveiliging van onder andere Bosch en Siemens. Combinatie van bodemsensor en slangbeveiliging. Hierdoor wordt de watertoevoer afgesloten als ergens in de machine water lekt. In combinatie met een overloopbeveiliging.

3. AquaSecure

Waterbeveiliging van onder andere Bosch en Siemens. Dit is een waterslot- of AquaLock-systeem als vorm van slangbeveiliging. In combinatie met een overloopbeveiliging. AquaSecure kan niet worden uitgebreid tot AquaStop.

Miele

1. Watercontrol-systeem (WCS)

Waterbeveiliging van Miele met slangbeveiliging, bodemsensor en overloopbeveiliging. Dit is gelijk aan WPS. Alleen dan zonder tweede afsluitklep.

2. Waterproof-systeem (WPS)

De meest uitgebreide waterbeveiliging van Miele. Maximale veiligheid met slangbeveiliging, bodemsensor en overloopbeveiliging. Het controleert de watertoevoer. Wordt het normale waterniveau niet bereikt? Dan is er minder druk en mogelijk een lekkage. En dan wordt de watertoevoer afgesloten. Als sensors lekkage detecteren wordt de watertoevoer ook afgesloten en het water uit de trommel gepompt.

Dit systeem heeft nog een tweede magneetventiel aan de wasmachinekraan. Is de eerste afsluitklep kapot? Dan sluit het tweede de watertoevoer af.

AEG

Aqua-Control

Waterbeveiliging van AEG met mechanische slangbeveiliging (waterslot of aqualock) en overloopbeveiliging.

Zelf waterslot aansluiten

Heeft je wasmachine geen of onvoldoende ingebouwde beveiliging? Dan kun je zelf een vorm van waterbeveiliging aanschaffen.

Lekbak

Je wasmachine staat in de lekbak die eventuele lekkage opvangt. Handig in combinatie met een bodemsensor en waterstop.

Waterslot

Een losse waterstop (of waterslot) plaats je tussen de toevoerslang en wasmachinekraan. Je stelt in wat de maximale hoeveelheid water is die per tijdseenhoud uit de kraan stroomt. Stroomt er teveel water door? Doordat bijvoorbeeld de slang is geknapt? Dan wordt de watertoevoer afgesloten. Je kunt ook een (dubbelwandige) slang kopen met een waterstop beveiligingssysteem.

Dubbelwandige toevoerslang

Als de binnenste slang van de dubbelwandige toevoerslang breekt, vangt de buitenste slang het water op. De waterstop wordt geactiveerd en de watertoevoer wordt afgesloten. Handig in combinatie met een losse waterstop of een slang met waterstop erbij.