Waterslot en andere waterbeveiliging

Is waterbeveiliging nodig?

Een waterbeveiligingssysteem is een soort verzekering. Grote kans dat het overbodig is, maar toch fijn om te hebben. Er kan altijd een keer iets misgaan.

Is zo'n waterbeveiliging wel echt nodig? Het helpt misschien als je kunt inschatten hoe groot de gevolgen zijn als de wasmachine gaat lekken. Staat alleen je bijkeuken met tegelvloer onder water? Of stroomt het water 3 verdiepingen naar beneden?

Hoeveel kost een waterbeveiligingssysteem?

De meeste wasmachines hebben een vorm van waterbeveiliging ingebouwd. Het meest geavanceerde systeem zit op de meest geavanceerde modellen. Vaak hebben ze naast het beste waterslot ook een luxere afwerking. Zoals details van chroom of trommelverlichting.

Het verschil tussen de waterbeveiligingen van Bosch en Siemens is enkele tientjes, tot €80. Het verschil in prijs tussen WCS en WPS bij Miele is groter: €100 tot €250. Als je het watercontrol-systeem als voldoende beveiliging inschat, dan kun je dus kosten besparen.

Bekijk en vergelijk:

Wasmachines met waterbeveiliging

Soorten waterbeveiliging

Overstroombeveiliging: water wegpompen

Een overstroombeveiliging zit in de trommel van de wasmachine. Dit wordt ook wel overloopbeveiliging genoemd. Als het water in de trommel te veel stijgt door een storing, pompt hij het extra water direct weg.

Bodemsensor: lekkage detecteren

Wasmachines met een bodemsensor hebben een ingebouwde lekbak met een sensor op de bodem. Bij lekkage komt er water in de lekbak. De sensor merkt dit op en schakelt de machine uit. Meestal in combinatie met een waterslot om de watertoevoer van de wasmachine af te sluiten.

Slangbeveiliging: toevoer afsluiten

Een wasmachine met slangbeveiliging heeft een dubbelwandige aanvoerslang met bovenaan een waterslot. Dit is een beveiligingsklep of afsluitventiel. Gaat de binnenste slang kapot? Dan vangt de buitenste slang het water op en wordt de watertoevoer afgesloten. Je herkent dit aan de verdikking aan de slang waar je hem aan de wasmachinekraan aansluit.

Er zijn 2 types slangbeveiliging: een waterslot en een waterstop. Grotendeels wordt hiermee het onderstaande aangeduid. Maar de termen worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt.

1. Waterslot

Met een waterslot wordt meestal een dubbelwandige toevoerslang met bovenaan een mechanisch afsluitventiel bedoeld. Een waterslot wordt ook wel AquaLock genoemd. Het ventiel sluit de watertoevoer af als de slang lekt. Via een glaasje in het waterslot kun je zien dat er iets mis is met de slang. Zo weet je dat hij vervangen moet worden.

2. Waterstop

Een waterstop is een vorm van slangbeveiliging met bodemsensor. Een waterstop wordt ook wel AquaStop genoemd. Bij de wasmachine zit een elektronisch afsluitventiel. Het ventiel sluit de watertoevoer af als er vocht wordt gedetecteerd op de bodem van de machine. Het systeem heeft daarnaast nog een dubbelwandige slang met een beveiligingsklep bij de waterkraan. Deze sluit af bij lekkage in de slang.

Termen voor soorten waterbeveiliging

Fabrikanten gebruiken verschillende termen voor het type waterbeveiliging. Dat maakt het soms wat verwarrend. We zetten de meest gebruikte op een rijtje. Oplopend van meest eenvoudig tot meest uitgebreid, aangegeven met ***.

Zelf waterslot aansluiten

Heeft je wasmachine geen of onvoldoende ingebouwde beveiliging? Dan kun je zelf een vorm van waterbeveiliging aanschaffen.

Lekbak

Je wasmachine staat in de lekbak die eventuele lekkage opvangt. Handig in combinatie met slangbeveiliging. Een externe lekbak is overbodig als de wasmachine een bodemsensor heeft, omdat die een interne lekbak heeft.

Waterslot

Een losse waterstop (of waterslot) plaats je tussen de toevoerslang en wasmachinekraan. Je stelt in wat de maximale hoeveelheid water is die per tijdseenhoud uit de kraan stroomt. Stroomt er teveel water door? Doordat bijvoorbeeld de slang is geknapt? Dan wordt de watertoevoer afgesloten. Je kunt ook een (dubbelwandige) slang kopen met een waterstop beveiligingssysteem.

Dubbelwandige toevoerslang

Als de binnenste slang van de dubbelwandige toevoerslang breekt, vangt de buitenste slang het water op. De waterstop wordt geactiveerd en de watertoevoer wordt afgesloten. Handig in combinatie met een losse waterstop of een slang met waterstop erbij.