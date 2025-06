Apparaten bedienen met een app: is dat handig?

Handig, maar niet noodzakelijk

Steeds meer witgoedapparaten zijn 'smart' of 'connected'. Dat betekent dat je ze kunt bedienen met een app. Meestal gaat dit via wifi. Met de app kun je een apparaat op afstand bedienen en er zijn een paar functies die iets extra's bieden. Toch maken ze de app niet echt onmisbaar. Of je de app wilt gebruiken, hangt vooral af van wat je zelf prettig vindt.

Voordelen van bediening met een app

Beter zicht op de status van het draaiende programma. Je weet het direct als de was klaar is. Zo voorkom je muffe of gekreukte was.

Beter zicht op het verbruik per programma. Daardoor kies je makkelijker voor zuinige opties of start je de machine wanneer stroom het goedkoopst is.

Makkelijker toegang tot alle functies. Met een app heb je vaak duidelijker overzicht dan via het bedieningspaneel van het apparaat.

Advies over de programma's of opties die je kunt kiezen.

Een programma plannen is overzichtelijker dan via het display van het apparaat.

Je krijgt een signaal wanneer het tijd is voor onderhoud. Dit kan de levensduur van een apparaat verlengen.

Hulp bij problemen. Direct zicht op error-codes, veelvoorkomende problemen of zelfs diagnose op afstand.

Nadelen van bediening met een app

Je moet de machine toch echt nog zelf in- en uitladen. In veel gevallen zou je dan net zo goed het programma op de machine kunnen starten.

Bij de meeste apps moet je bij elk gebruik de verbinding 'aanzetten'. Daarna kan de app pas verbinding maken.

Je gebruikt het apparaat via het bedieningspaneel óf via de app. Tegelijk of door elkaar kan helaas niet.

Problemen met de verbinding. De verbinding tussen de app en apparaat was in onze test niet stabiel, of werkte pas na een paar pogingen. Dit is niet handig.

Functies van apps

Het verschilt per app welke functies er zijn. Vaak kun je meerdere apparaten van hetzelfde merk met één app bedienen. De functies voor wasmachines, wasdrogers en vaatwassers zijn dan vergelijkbaar. We zien geen opvallende verschillen tussen de versie voor iOS of Android.

Apps getest: hoe goed zijn ze?

We hebben 8 verschillende apps getest. Elke app is verbonden met een 'smart' wasmachine, wasdroger én vaatwasser van dat merk. De apps zijn beoordeeld op:

Installatie en instellen.

Account en reset mogelijkheden.

Mogelijkheden van de app.

Gebruik.

Gebruiksgemak.

Uitblinker: Home Connect van Bosch/Siemens

De best bruikbare en meest veelzijdige app. De app heeft een aantal functies die we bij andere apps niet terugzien. Zo kun je meerdere accounts aansluiten, verschillende apparaten met elkaar verbinden en het niveau van bediening aangeven.

Deze wasmachines, wasdrogers en vaatwassers kun je verbinden met Home Connect.

Tegenvallers: Miele en Etna

Beide apps zijn niet stabiel tijdens de test. De verbinding moesten we meerdere keren opnieuw instellen. Ook ontbreken belangrijke functies, zoals hulp bij problemen of extra programma's of opties.

Tips voor het installeren

Verbinding maken

Je kunt het apparaat met je smartphone verbinden via wifi. Het signaal van het wifinetwerk moet voldoende sterk zijn op de plek waar het apparaat staat. Je download de app op je smartphone of tablet. Daarna kun je ook buiten dat wifibereik het apparaat met de app bedienen.



Als je het apparaat op afstand wil bedienen moet je deze functie aanzetten op het apparaat. Dit moet je bij bijna elk apparaat iedere keer opnieuw doen. Je kunt het apparaat óf op afstand bedienen, óf op het apparaat zelf. Dit kan niet tegelijkertijd.



Je hebt een account bij de fabrikant nodig om de app te gebruiken. Meestal kan een apparaat maar aan 1 account gekoppeld worden. Als verschillende mensen de app willen gebruiken, gebruiken ze hetzelfde account. Bij Home Connect (Bosch, Siemens), HomeWhiz (Beko) en hOn (Haier, Candy) zijn meer accounts mogelijk.



Houd er rekening mee dat je apparaten van verschillende merken meestal niet met één app kunt bedienen. Een paar apps ondersteunen ‘Matter’. Dat is een systeem waarmee je slimme apparaten van verschillende merken vanuit één app kunt bedienen. Voorbeelden van zulke merken zijn LG en Samsung. Maar dit wordt nog niet vaak gebruikt.

Internetveiligheid

Als je slimme apparaten gebruikt, loop je een risico om gehackt te worden. Je kunt deze risico's beperken:

Sluit elk smart-apparaat op het gasten-wifinetwerk van je router aan.

Houd je apparaten up-to-date. Installeer beveiligingsupdates als die er zijn. Dit geldt ook voor je wifi-router.

Ga verstandig om met wachtwoorden.

Op het moment dat je een product koopt, weet je meestal niet of en hoe lang het product nog updates krijgt. Dat vertellen de meeste fabrikanten je niet. Wij strijden voor slimme apparaten die veilig zijn én blijven.