Slimme apparaten moeten veilig zijn

Risico's van onveilige apparaten

Gevoelige privégegevens komen in verkeerde handen. Denk aan beelden van de slimme babycam, of opgenomen gesprekken van je slimme speakers. Criminelen kunnen je hiermee chanteren.

Je slimme apparaat wordt opgenomen in een botnet. Hackers vallen op die manier websites aan om ze plat te leggen.

Je apparatuur wordt onklaar gemaakt. Een hacker kan je systeem op slot zetten en vragen om geld.

Je apparatuur kan tegen je gebruikt worden. Je moet er niet aan denken dat hackers je slimme thermostaat manipuleren, je slimme wasmaschine laten overstromen of de remmen van je slimme auto blokkeren.

Wat kun je doen als consument?

Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat je als consument zelf vaak helemaal niet kunt weten of je slimme lamp of koelkast veilig is of niet. Het enige dat je zelf kunt doen, is altijd de laatste beveiligingsupdates installeren.

En op het moment dat je zo'n product koopt, weet je vaak niet of en hoe lang dat slimme ding nog updates krijgt. Dat vertellen de meeste fabrikanten je namelijk niet. Meestal moet je maar afwachten.