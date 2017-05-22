Wat kost een wasmachine in 2026?

De prijzen van wasmachines verschillen enorm. Van €400 tot meer dan €1500. Gemiddeld kost een nieuwe wasmachine ongeveer €900.

De duurdere modellen doen het meestal prima in onze test. Maar de prijs bepaalt niet altijd de kwaliteit. Sommige goedkopere wasmachines tot €550 scoren ook prima in onze wasmachinetest.

Wat zijn de grootste verschillen tussen budget- en duurdere wasmachines?

Goedkopere wasmachines zijn vaak eenvoudiger en hebben minder functies en extra's. Duurdere modellen bieden vaak meer keuze en luxe functies. Denk aan automatische wasmiddeldosering of bediening via een app.

Ook de bouwkwaliteit verschilt. Onderdelen van duurdere modellen zijn vaak stevigerer. Dat kan zorgen voor een langere levensduur.

Grotere trommels van 9 kg of meer zijn vaak duurder. Fabrikanten brengen nieuwe functies meestal eerst uit op deze modellen.

Goedkoop én goed

Ben je op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding? Dan zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten.

Welke extra's heb je nodig?

Goedkopere wasmachines zijn vaak eenvoudiger en beperkter in het aantal functies en extra's. Je kunt jezelf afvragen welke functies en extra's je echt nodig hebt. Wasmachines worden duurder door:

Meer programma's en opties. Bedenk welke wasprogramma's en opties je echt nodig hebt.

Uitgebreidere waterbeveiliging. Bedenk hoeveel schade een lekkende wasmachine zou brengen. En stem de juiste mate van waterbeveiliging daarop af.

Een uitgebreider display of vernieuwende wastechnieken. Nieuwe technieken worden vaak eerst op de duurste modellen gelanceerd, maar hoeven niet altijd beter te zijn. Als een techniek aanslaat, zie je het later ook op goedkopere modellen.

Extra functies zoals automatische wasmiddeldosering.

Extra technologie zoals bediening via een app.

Degelijker bouwkwaliteit door gebruik van betere onderdelen en materialen. Lees meer over de verwachte levensduur van verschillende merken wasmachines.

Kies niet een te grote wasmachine

Wasmachines met een vulgewicht tot en met 8 kg zijn vaak voordeliger dan wasmachines van 9 kg en groter. Dit komt vooral omdat speciale functies door fabrikanten eerst op de grotere topmodellen worden geïntroduceerd.

Lees meer over:

Vulgewicht van een wasmachine: hoe groot moet de trommel zijn?

Zoek de goedkopere variant

Er zijn honderden typenamen te vinden, maar sommige verschillen weinig van elkaar. Soms is alleen de kleur van de ring van de deur anders, soms het verkoopkanaal. Deze modellen presteren hetzelfde, maar de prijs kan flink verschillen. Je bespaart makkelijk door de voordeligste variant te kiezen.

Soms is dezelfde machine onder een andere merknaam te koop. Ook dan kunnen prijzen behoorlijk verschillen. Dat zijn vooral wasmachines van Bosch en Siemens.

Het is helaas niet altijd even makkelijk om te zien welke modellen gelijk zijn. Daarom hebben wij dit zo goed mogelijk in kaart gebracht. De verschillende varianten met verschillen en bijbehorende prijzen zijn te vinden in de wasmachinevergelijker.

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'Exclusief' model: zelfde wasmachine, hogere prijs

Zoek de laagste winkelprijs

De aanschafprijs van een wasmachine kan per winkel verschillen. Het is de moeite waard om de goedkoopste aanbieder te zoeken als je een wasmachine wilt bestellen. Soms zitten er honderden euro’s verschil tussen de hoogste en laagste winkelprijs.

Wil je een nieuwe wasmachine bestellen, vergelijk dan eerst online de prijzen van verschillende winkels. Wellicht vind je interessante aanbiedingen. Per wasmachine staan de actuele winkelprijzen in de wasmachinevergelijker. Je kunt onderaan de productpagina's ook de prijshistorie van het model vinden.

Beste budget wasmachines

De gemiddelde wasmachineprijzen verschillen sterk per merk. Merken als Indesit, Beko, Inventum en IKEA hebben de voordeligere modellen in het assortiment. Toch hebben vrijwel alle merken modellen rond de €650. Behalve Miele, maar dit is dan ook het duurste merk.

Ga je een nieuwe wasmachine bestellen? Kijk dan ook even hoe andere consumenten denken over de verschillende wasmachinemerken.

Lage verbruikskosten

De verbruikskosten van wasmachines verschillen onderling flink. Je bespaart veel door te kiezen voor een zuinige wasmachine. Daarmee kun je tot wel €70 per jaar besparen. Lees meer over zuinige wasmachines. Of kijk naar het oordeel voor verbruik in de wasmachinevergelijker voordat je een wasmachine gaat bestellen.

De verbruikskosten nemen we mee in de berekening voor de Beste Koop wasmachines.

Stappenplan: kies de beste budgetoptie voor jou

Bepaal het maximale budget.

Bedenk welk vulgewicht past bij je huishouden.

Kies alleen functies die echt nodig zijn.

Vergelijk daarna modellen op wasresultaat, energie gebruik en geluidsniveau.

Controleer tot slot de laagste winkelprijs.

Zo vind je een goedkope wasmachine met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De beste budget wasmachine is het model dat past bij je wensen én budget.