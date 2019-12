Wat kost een wasmachine?

De prijzen van wasmachines kunnen enorm verschillen. Het loopt uiteen van zo’n €250 tot over de €2000. Gemiddeld kost een wasmachine ruim €700. Hoewel alle duurdere, geteste modellen prima scores behalen, hoeft de prijs niet bepalend te zijn voor de kwaliteit; modellen onder de €400 behalen ook prima scores in onze wasmachinetest.

Verschillen tussen goedkope en dure wasmachines

Grofweg kun je een aantal verschillen zien tussen modellen onder en boven de €500:

Goedkopere wasmachines hebben minder programma’s en opties.

Goedkopere wasmachines hebben minder voorzieningen, zoals een waterbeveiliging. Maar ook minder geavanceerde weergave op een display.

Goedkopere wasmachines hebben minder vaak automatische wasmiddeldosering.

Goedkopere wasmachines zijn vaak gemaakt met goedkopere onderdelen. Zo hebben ze vaker een motor met koolborstels in plaats van een koolborstelloze invertermotor .

Soms zien we dat speciale functies uiteindelijk algemeen worden ingezet op álle wasmachines. Zo krijgen wasmachines in lagere prijsklassen van Bosch en Siemens de mogelijkheid voor automatische wasmiddeldosering.

Kleine wasmachines goedkoper dan grote

Wasmachines met een capaciteit tot 8 kg zijn gemiddeld voordeliger dan wasmachines van 8 kg en groter. Grotendeels komt dat omdat de topmodellen met speciale functies voornamelijk grotere wasmachines zijn. Fabrikanten zetten meer in op de grotere wasmachines.

Ben je op zoek naar een voordelige wasmachine, kijk dan eens verder dan de grote machines in de winkels. Heb je echt wel zo’n grote wastrommel nodig? Het wast vaak zuiniger én beter als je de trommel goed kunt vullen. Ben je daarmee ook nog eens voordeliger uit. Lees meer over de capaciteit van een wasmachine.

Goedkopere vergelijkbare wasmachines

Veel modellen hebben varianten die technisch gelijk aan elkaar zijn, maar een andere typenaam hebben. Deze gelijke modellen presteren hetzelfde, maar kunnen wel in prijs verschillen. Je kunt dus gemakkelijk besparen door de voordeligste variant te kiezen.

Modellen kunnen al een andere naam hebben als ze een extra taal display of een andere kleur of design hebben.

Het is helaas niet altijd even makkelijk om te zien of modellen gelijk zijn aan elkaar. Daarom hebben wij dit zover mogelijk in kaart gebracht en geven we dat per model aan in de wasmachinevergelijker.

Laagste winkelprijs en aanbiedingen

De aanschafprijs van een wasmachine kan per winkel sterk verschillen. Het kan erg lonen om de goedkoopste aanbieder te zoeken. Soms zitten er honderden euro’s verschil tussen de hoogste en laagste winkelprijs.

Je kunt online de prijzen van verschillende winkels goed vergelijken. Per wasmachine staan de verschillende, recente winkelprijzen in de wasmachinevergelijker.

Goedkoopste wasmachinemerken

Wasmachines van Indesit zijn het voordeligst geprijsd. Ook merken als Beko en Zanussi hebben zeer betaalbare modellen. Beko heeft volgens ons internetpanel de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Vrijwel alle merken hebben modellen van rond de €400. Behalve Miele, maar dit is dan ook verreweg het duurste merk. Lees meer over wasmachinemerken.

Lage verbruikskosten

De verbruikskosten van wasmachines kunnen onderling sterk verschillen. Met het katoenprogramma kan het verschil tussen de zuinigste en minst zuinige oplopen tot €65. Over de gehele levensduur van een machine kun je zo heel wat besparen door een zuinig model te kiezen.

Lees meer over zuinige wasmachines of kijk naar het oordeel voor verbruik of de energieklasse in de wasmachinevergelijker.

De verbruikskosten nemen we mee in de berekening voor de Beste Koop wasmachines.

