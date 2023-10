Verbinden met je smartphone

Wasmachines met een app kun je via wifi met je wasmachine verbinden. Vervolgens kun je ook buiten dat wifi-bereik de wasmachine met de app bedienen.

Alle wasmachines zijn ook nog gewoon via het bedieningspaneel te bedienen. Om te bedienen via de app, zul je elke keer de verbinding moeten maken. Dat is ter beveiliging. Op het moment dat de wasmachine verbonden is, kun je hem niet meer via het bedieningspaneel bedienen.

Functies van wasmachine-apps

De apps verschillen per merk, maar de functionaliteit is grotendeels vergelijkbaar. Ze hebben functies zoals:

De wasmachine aan zetten op een ander moment vanaf een andere locatie

Houd er rekening mee dat je de was in de trommel hebt gestopt en vooraf de verbinding moet hebben ‘aan’ gezet.

Programma’s kiezen

Op de app heb je een duidelijk overzicht van de verschillende programma’s en opties die je daarbij kunt selecteren. Soms zie je ook globaal het energie- en waterverbruik en uitleg over het programma. En soms kun je via de app ook extra wasprogramma’s downloaden.

Wasbeurt plannen

Via de app kun je aangeven wanneer de was klaar moet zijn. Of je wordt geholpen met de planning doordat de app het geschikte programma voor het tijdsbestek adviseert. Je kunt de wasbeurt ook aan zetten als je weet dat op dat moment de zon schijnt en je zonnepanelen zo direct de energie kunnen gebruiken.

Hulp bij de juiste wasbeurt

Op sommige apps zit een ‘wasassistent’ die advies geeft over het wasprogramma en welk wasgoed je kunt combineren. Hiervoor selecteer je het wasgoed dat je in de trommel stopt. Helaas werkt dit niet overal even optimaal. De app adviseert heel ‘veilig’. Je kunt maar weinig soorten wasgoed combineren en houdt daarmee erg kleine wasjes over.

Meldingen ontvangen

Je kunt de status van het wasprogramma bijhouden op de app. Zo zie je wanneer de was klaar is. Soms kun je een waarschuwing instellen, zodat je de was niet vergeet uit de trommel te halen. Of je krijgt een melding dat het (autodoserings-)wasmiddel op is. Of dat er onderhoud nodig is.

Hulp bij storingen

Bij een storing kun je in beeld krijgen wat er aan de hand is en wat je kunt doen. Soms kan een fabrikant de storing op afstand uitlezen.

Informatie en wastips

Een app is handig om extra informatie te geven die je niet op je wasmachine kunt aflezen. Zo lees je tips voor de juiste behandeling van je wasgoed.

