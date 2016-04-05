Zuinige wasmachines

Petri Buijn Expert wasmachinesBijgewerkt op:18 februari 2026
Een wasmachine is een grote energievreter in een huishouden. Hij draait regelmatig en verbruikt daarbij stroom, water en wasmiddel. Per jaar ben je gemiddeld zo'n €70 kwijt aan stroom en water*. Maar er zitten grote verschillen tussen wasmachines. Het verschil kan oplopen tot zo'n €50 per jaar.
Het verbruik nemen we ook mee in de berekening voor de Beste Koop wasmachine. We kijken daarbij naar het verbruik over 8 jaar én de aanschafprijs van de machine.
*Berekend op basis van 4 wasbeurten per week (3 katoen + 1 synthetisch). En met €0,24 / kWh (prijspeil vast contract 1 februari 2026).
Sinds 2021 hebben wasmachines een energielabel met energie-efficiëntieklassen van G tot A. Voorheen hadden vrijwel alle wasmachines met het oude energielabel energie-efficientieklasse A+++.
Dit staat op het energielabel:
Alle waarden op het energielabel, zoals het energie- en waterverbruik, gaan alleen over het wasprogramma eco 40-60. Dit wasprogramma is geschikt voor normaal vervuild katoenen wasgoed. Dat kun je volgens het waslabel wassen bij 40 of 60°C. De maximale temperatuur van dit programma is in de praktijk zo’n 40°C.
Gebruik je een ander programma dan eco 40-60, dan zegt het label niets over hoe zuinig de machine wast. In onze wasmachinetest berekenen we het verbruik van het katoenprogramma op 40°C en het synthetische programma op 30°C. Hieruit blijkt geen enkel verband tussen een zuinig energielabel en een zuinig katoenprogramma.
Lees meer over:
Wasprogramma Eco 40-60: hoe goed is het?
Kies een vulgewicht van de trommel die past bij de doorsnee was die je het vaakst draait.
Het verbruik wordt dan wel aangepast als je de trommel met minder kilo's vult. Toch heeft wassen met een trommel die niet goed vol is een aantal nadelen:
Lees meer over:
Hoe groot moet de wasmachine zijn?
Helaas zijn inmiddels ook de energieklasses op het nieuwe label weinig onderscheidend. Ruim 90% van de verkochte machines in 2024 heeft een A-klasse. Daarom kun je beter kijken naar bijvoorbeeld het energiegebruik in kWh. De zuinigste wasmachine kies je op basis van welk wasprogramma je het vaakst zult gebruiken. Een iets duurdere machine kan op termijn goedkoper zijn.
We hebben in onze vergelijker een speciale selectie van energiezuinigste wasmachines gemaakt die voldoet aan onze strenge normen.
Wij testen niet de levensduur van wasmachines, dat is te complex. Wel vragen we regelmatig aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over een bepaald merk wasmachine. En hoelang ze meegaan.
Lees meer over een goed merk wasmachine.
Het programma duurt vaak langer om de was op een lagere temperatuur met minder energie schoon te krijgen. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, verbruikt een extra lang programma niet meer energie. Een (ver)kort programma verbruikt vaak wel veel energie om de korte tijd te compenseren. In de wasmachinevergelijker zie je welke wasmachines zuinig zijn én relatief snel.
Er wordt steeds minder water gebruikt tijdens wasprogramma's. Vaak gaat dit ten koste van het spoelen. Soms blijft er wasmiddel in het wasgoed achter. Dit zorgt voor wasmiddelresten en mogelijk irritatie van de huid. Op de meeste machines kun je kiezen voor een extra spoelbeurt.
Bekijk en vergelijk:
Wasmachines die goed spoelen
Wasmachines met een optie voor extra spoelen / water
Naast de keuze voor een goede, zuinige wasmachine bespaar je ook door zuinig te wassen. Dat doe je door te wassen met een volle trommel, op lage temperaturen en met het ecoprogramma. Op wasmiddel kun je besparen door de juiste hoeveelheid te gebruiken. Goed voor het milieu en je portemonnee.
Lees meer over:
Zuinig wassen