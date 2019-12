Zuinige wasmachines

Een zuinige wasmachine is niet alleen goed voor het milieu. Hij kan je jaarlijks ook een aantal tientjes besparen op je energierekening. Het loont daarom al snel om een zuinige wasmachine te kopen. En hoe kan het energielabel je daarbij helpen?

Stroom- en waterverbruik

Gemiddeld verbruikt een wasmachine jaarlijks bijna €60 aan stroom en water. Hierbij rekenen we 4 wasbeurten per week; 3 keer met het katoenprogramma (voor 80% gevuld) en 1 keer het programma voor synthetische was (voor 40% gevuld).

Er zitten grote verschillen tussen de machines; met een zuinige machine was je de katoenwas voor zo’n €0,13, terwijl de minst zuinige bijna €0,50 kost. Jaarlijks kan het verschil tussen de zuinigste en minst zuinige oplopen tot €65! Over de gehele levensduur van de machine, kun je dus behoorlijk wat besparen door een zuinige te kiezen.

Energielabel

Het energielabel kan je helpen bij het kiezen van een zuinige wasmachine. Je kunt machines vergelijken op de volgende aspecten van het label:

De energie-efficiëntieklasse . Van C (het minst zuinig) tot A+++ (het zuinigst), gebaseerd op het energieverbruik en standby-verbruik per jaar. Tegenwoordig kun je hierin amper meer onderscheid ontdekken; vrijwel alle machines hebben A+++. Beter is het om te kijken naar het energieverbruik per jaar.

. Van C (het minst zuinig) tot A+++ (het zuinigst), gebaseerd op het energieverbruik en standby-verbruik per jaar. Tegenwoordig kun je hierin amper meer onderscheid ontdekken; vrijwel alle machines hebben A+++. Beter is het om te kijken naar het energieverbruik per jaar. Het energieverbruik per jaar. Bij 220 wasbeurten per jaar met een volle en halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 60°C en een halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 40°C. Ook het standby-verbruik wordt meegerekend.

per jaar. Bij 220 wasbeurten per jaar met een volle en halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 60°C en een halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 40°C. Ook het standby-verbruik wordt meegerekend. Het waterverbruik per jaar. Bij 220 wasbeurten per jaar met een volle en halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 60°C en een halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 40°C.

per jaar. Bij 220 wasbeurten per jaar met een volle en halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 60°C en een halfvolle trommel met het standaard katoenprogramma op 40°C. De centrifuge-efficiëntieklasse : van G (het minst droog) tot A (het droogst), gebaseerd op het katoenprogramma op 40°C en 60°C.

: van G (het minst droog) tot A (het droogst), gebaseerd op het katoenprogramma op 40°C en 60°C. Het geluid in decibel (dB) tijdens wassen en centrifugeren.

Let op: in de berekening voor het energielabel wordt de capaciteit van de machines meegenomen. De energieklasse geldt alleen als de machine ook daadwerkelijk vol wordt gestopt. Energielabels kun je dus het beste vergelijken van wasmachine met dezelfde capaciteit.

Wasprogramma voor het energielabel

Voor de berekening van het jaarlijks energie- en waterverbruik op het label wordt het ‘standaard katoenprogramma’ gebruikt. Dit standaard programma wordt meestal aangegeven met ‘eco’ of met een pijltje naast het programma (in de handleiding staat vermeld op welk programma het berekende verbruik is gebaseerd).

Vaak is er nog een normaal katoenprogramma dat sneller is. Wij testen het gewone katoenprogramma en het synthetische programma op 40°C voor de berekening van het verbruik.

Nieuw energielabel?

Het huidige label loopt tot A+++. Maar omdat bijna alle wasmachines tegenwoordig dit label hebben, geven fabrikanten met -10% tot -50% aan dat hun machine zuiniger is.

Het wordt er zo niet duidelijker op, en bovendien minder bruikbaar om te vergelijken. Daarom wordt het energielabel aangepast. Dat zal naar verwachting in 2021 gebeuren.

Keerzijde zuinigheid

Minder snelle programma's

Om de was op een lagere temperatuur (met minder energie) alsnog schoon te krijgen, duurt het programma vaak langer. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, verbruikt een extra lang programma dus niet meer energie.

Een (ver-)kort programma verbruikt vaak wél veel energie, om de korte tijd te compenseren.

Bekijk welke machines zuinig en relatief snel zijn in de wasmachinevergelijker.

Slecht spoelen

Omdat er steeds minder water wordt gebruikt tijdens een wasprogramma, gaat dit vaak ten koste van het spoelen. Soms blijft er dan wasmiddel in het wasgoed achter, wat zorgt voor wasmiddelresten en slecht is voor je huid. Je kunt dan op de meeste machines kiezen voor een extra spoelbeurt.

Bekijk welke wasmachines voldoende spoelen.

Hotfill-wasmachine

Een hotfill-wasmachine sluit je rechtstreeks aan op de warmwaterkraan. Zo kun je 10 tot 35% aan energiekosten besparen. In combinatie met een zonneboiler of warmtepomp kun je tot wel 40% besparen (€10 tot €20 per jaar).

Zuinig wassen

Naast de keuze voor een zuinige wasmachine, valt er ook te besparen door zuinig te wassen. Goed voor zowel het milieu als je portemonnee. Lees hier meer over besparen op de was.

