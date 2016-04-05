Zuinige wasmachines

Een zuinige wasmachine kiezen loont

Een wasmachine is een grote energievreter in een huishouden. Hij draait regelmatig en verbruikt daarbij stroom, water en wasmiddel. Per jaar ben je gemiddeld zo'n €70 kwijt aan stroom en water*. Maar er zitten grote verschillen tussen wasmachines. Het verschil kan oplopen tot zo'n €50 per jaar.

Het verbruik nemen we ook mee in de berekening voor de Beste Koop wasmachine. We kijken daarbij naar het verbruik over 8 jaar én de aanschafprijs van de machine.

*Berekend op basis van 4 wasbeurten per week (3 katoen + 1 synthetisch). En met €0,24 / kWh (prijspeil vast contract 1 februari 2026).

Dit zegt het energielabel

Sinds 2021 hebben wasmachines een energielabel met energie-efficiëntieklassen van G tot A. Voorheen hadden vrijwel alle wasmachines met het oude energielabel energie-efficientieklasse A+++.

Dit staat op het energielabel:

Energie-efficiëntieklasse: van G (minst zuinig) tot A (zuinigst).

Energieverbruik: berekend in kWh van het wasprogramma op basis van 100 wasbeurten.

Maximale aantal kg wasgoed: maximale vulgewicht (capaciteit) van de wastrommel.

Programmaduur: duur van het wasprogramma in uren en minuten bij een volle trommel.

Waterverbruik: aantal liters water per wasbeurt.

Centrifuge-efficiëntieklasse: van G (minst droog) tot A (droogst).

Geluidsniveau: in decibel (dB) tijdens het centrifugeren.

QR-code: deze linkt naar de productdatabase. Hier vind je de details over het model wasmachine.

Op basis van 1 wasprogramma: Eco 40-60

Alle waarden op het energielabel, zoals het energie- en waterverbruik, gaan alleen over het wasprogramma eco 40-60. Dit wasprogramma is geschikt voor normaal vervuild katoenen wasgoed. Dat kun je volgens het waslabel wassen bij 40 of 60°C. De maximale temperatuur van dit programma is in de praktijk zo’n 40°C.

Energielabel zegt niks bij een ander programma

Gebruik je een ander programma dan eco 40-60, dan zegt het label niets over hoe zuinig de machine wast. In onze wasmachinetest berekenen we het verbruik van het katoenprogramma op 40°C en het synthetische programma op 30°C. Hieruit blijkt geen enkel verband tussen een zuinig energielabel en een zuinig katoenprogramma.

Lees meer over:

Wasprogramma Eco 40-60: hoe goed is het?

Stappenplan: zo vind je een zuinige wasmachine

Stap 1. Kies de juiste capaciteit

Kies een vulgewicht van de trommel die past bij de doorsnee was die je het vaakst draait.

Het verbruik wordt dan wel aangepast als je de trommel met minder kilo's vult. Toch heeft wassen met een trommel die niet goed vol is een aantal nadelen:

Het verbruik wordt niet erg nauwkeurig aangepast aan de hoeveelheid wasgoed. Zo was je misschien halfvol wel zuiniger. Maar als je voor 60% vult, verbruik je per kilo wasgoed weer een stuk meer.

Katoen wasgoed wordt niet goed schoon als de trommel niet goed vol is.

Lees meer over:

Hoe groot moet de wasmachine zijn?

Stap 2. Kijk naar het energiegebruik in kWh

Helaas zijn inmiddels ook de energieklasses op het nieuwe label weinig onderscheidend. Ruim 90% van de verkochte machines in 2024 heeft een A-klasse. Daarom kun je beter kijken naar bijvoorbeeld het energiegebruik in kWh. De zuinigste wasmachine kies je op basis van welk wasprogramma je het vaakst zult gebruiken. Een iets duurdere machine kan op termijn goedkoper zijn.

We hebben in onze vergelijker een speciale selectie van energiezuinigste wasmachines gemaakt die voldoet aan onze strenge normen.

Stap 3. Kies een betrouwbaar merk wasmachine.

Wij testen niet de levensduur van wasmachines, dat is te complex. Wel vragen we regelmatig aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over een bepaald merk wasmachine. En hoelang ze meegaan.

Lees meer over een goed merk wasmachine.

Hoeveel kWh verbruikt een wasmachine gemiddeld?

Nadelen zuinige wasmachines

Zuinig wassen duurt lang

Het programma duurt vaak langer om de was op een lagere temperatuur met minder energie schoon te krijgen. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, verbruikt een extra lang programma niet meer energie. Een (ver)kort programma verbruikt vaak wel veel energie om de korte tijd te compenseren. In de wasmachinevergelijker zie je welke wasmachines zuinig zijn én relatief snel.

Zuinig met water is slecht uitspoelen

Er wordt steeds minder water gebruikt tijdens wasprogramma's. Vaak gaat dit ten koste van het spoelen. Soms blijft er wasmiddel in het wasgoed achter. Dit zorgt voor wasmiddelresten en mogelijk irritatie van de huid. Op de meeste machines kun je kiezen voor een extra spoelbeurt.

Bekijk en vergelijk:

Wasmachines die goed spoelen

Wasmachines met een optie voor extra spoelen / water

Zuinig wassen

Naast de keuze voor een goede, zuinige wasmachine bespaar je ook door zuinig te wassen. Dat doe je door te wassen met een volle trommel, op lage temperaturen en met het ecoprogramma. Op wasmiddel kun je besparen door de juiste hoeveelheid te gebruiken. Goed voor het milieu en je portemonnee.

Lees meer over:

Zuinig wassen