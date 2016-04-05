Wat is een bovenlader?

Een bovenlader wasmachine open je met een klep aan de bovenkant. Er zit dus geen deur aan de voorkant, zoals bij voorladers.

Anders dan voorladers

Wasmachine bovenladers zijn smaller dan voorladers, ongeveer 40 cm breed in plaats van standaard 60 cm. Ook zijn ze iets hoger, 90 cm in plaats van 85 cm. Ze hebben een beperktere inhoud, maximaal 6 of 7 kg.

Bovenladers zijn meestal ongeveer even duur als voorladers, al is het aanbod (veel) kleiner. Ook maken ze niet meer of minder lawaai dan een gemiddelde voorlader. Veel bovenladers hebben ook een motor met koolborstelloze aandrijving.

Bovenlader wasmachines vergelijken

Bovenladers worden heel weinig verkocht. Daarom testen we ze nauwelijks en staan er weinig modellen in de vergelijker.

Voordelen van een bovenlader

Ze zijn smal. Handig als je weinig ruimte voor de wasmachine hebt.

Je hoeft niet door de knieën bij het in- en uitladen van het wasgoed. Prettig als je last van je rug of knieën hebt.

Er zit weinig poespas op de machines. Daarmee zijn ze eenvoudig en prettig in gebruik.

Nadelen van een bovenlader