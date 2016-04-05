Wat is een bovenlader?
Een bovenlader wasmachine open je met een klep aan de bovenkant. Er zit dus geen deur aan de voorkant, zoals bij voorladers.
Anders dan voorladers
Wasmachine bovenladers zijn smaller dan voorladers, ongeveer 40 cm breed in plaats van standaard 60 cm. Ook zijn ze iets hoger, 90 cm in plaats van 85 cm. Ze hebben een beperktere inhoud, maximaal 6 of 7 kg.
Bovenladers zijn meestal ongeveer even duur als voorladers, al is het aanbod (veel) kleiner. Ook maken ze niet meer of minder lawaai dan een gemiddelde voorlader. Veel bovenladers hebben ook een motor met koolborstelloze aandrijving.
Bovenlader wasmachines vergelijken
Bovenladers worden heel weinig verkocht. Daarom testen we ze nauwelijks en staan er weinig modellen in de vergelijker.
Voordelen van een bovenlader
- Ze zijn smal. Handig als je weinig ruimte voor de wasmachine hebt.
- Je hoeft niet door de knieën bij het in- en uitladen van het wasgoed. Prettig als je last van je rug of knieën hebt.
- Er zit weinig poespas op de machines. Daarmee zijn ze eenvoudig en prettig in gebruik.
Nadelen van een bovenlader
- Je kunt de bovenkant niet gebruiken om er iets op te zetten. Ook kun je hem niet inbouwen of onder je aanrechtblad plaatsen.
- Vanwege de beperkte inhoud van 6 à 7 kg is een bovenlader minder geschikt voor grotere huishoudens.
- Er zitten minder extra's op de machines. Zo zijn er bijvoorbeeld bijna nog geen bovenladers met automatische wasmiddeldosering of bediening via een app.
- De bovenladers die wij getest hebben, wassen minder goed dan een standaard voorlader.
- De wasprogramma's duren relatief lang in vergelijking met voorladers.