Geluid op het energielabel

Wasmachines maken het meeste lawaai tijdens het centrifugeren. Maar ook tijdens een wasbeurt zien we grote verschillen in het geluid. De stilste machines wassen onder de 50 decibel (dB) en centrifugeren onder 75 dB.

Op het energielabel staat hoeveel geluid een wasmachine maakt tijdens het wassen en centrifugeren. Dit wordt aangegeven in decibel (dB) en werkt als volgt:

Een verschil van 3 dB tussen 2 machines staat voor 2x zoveel geluid.

Een verschil van 5 dB tussen 2 machines staat voor 3x zoveel geluid.

Een verschil van 7 dB tussen 2 machines staat voor 5x zoveel geluid.

Beoordeling lawaai in onze test

Het aantal decibel zegt niet alles over het geluid. Het is namelijk niet alleen belangrijk hoe hard het geluid klinkt, maar ook op welke toonhoogte. Het ene geluid klinkt vervelender in de oren dan het andere. Daarom laten we in onze test het geluid ook beoordelen door 3 experts. Zij luisteren naar de machines tijdens het wassen en het centrifugeren en geven een oordeel voor hoe storend zij het geluid ervaren.

Nachtprogramma voor een stille wasmachine

Sommige wasmachines hebben een speciaal nachtprogramma. Dan maakt de machine minder lawaai dan met een gewoon programma. In de vergelijker vermelden we per wasmachine bij de specificaties onder 'programma's' of de machine een stil of nachtprogramma heeft.

