Stille wasmachine

Verschil in decibel

De hoeveelheid geluid wordt gemeten aan de hand van decibellen. Maar bij decibellen is het niet zo dat 60 dB 2 keer zoveel geluid is als 30 dB. Een verdubbeling van het geluid ontstaat al bij een toename van 3 dB. Al ervaar je dat pas zo bij 10 dB.

Centrifugeren maakt lawaai

Wasmachines maken het meeste lawaai tijdens het centrifugeren. Op het energielabel staat het aantal decibel (in dB(A)). En ook de bijbehorende geluidsklasse tijdens centrifugeren met het Eco 40-60 wasprogramma. De stilste machines met een A-klasse produceert voor het centrifugeren een geluid van minder dan 73 dB(A). De luidruchtigste (C- en D-klasse) boven de 77 dB(A).

In onze test meten we het aantal decibel iets anders dan voor het energielabel. Gemiddeld centrifugeren wasmachines op 64 dB, dat klinkt als een gemiddelde stofzuiger. Maar het geluid loopt uiteen van 55 dB tot wel 75 dB.

Zachtjes wassen

Tijdens het wassen maakt een wasmachine minder lawaai, gemiddeld zo'n 50 dB. Maar ook hierbij zijn de verschillen behoorlijk, van 45 dB tot bijna 60 dB.

Geluid ervaren

Hoe je geluid ervaart, hangt niet alleen af van het aantal decibellen. Ook de toonhoogte speelt een belangrijke rol. Het ene geluid klinkt vervelender in de oren dan het andere. Daarom laten we in onze test het geluid ook beoordelen door 3 experts. Zij luisteren naar de machines tijdens het wassen en centrifugeren. Ze geven dan een oordeel voor hoe storend zij het geluid ervaren.

Kies voor een nachtprogramma

Sommige wasmachines hebben een speciaal nachtprogramma. Dan maakt de machine minder lawaai dan met een gewoon programma. Vergelijk wasmachines met een specifiek stil of nachtprogramma.

Stille motor

Een motor zonder koolborstels wordt ook wel een invertermotor genoemd. Deze is een stuk stiller dan een motor mét koolborstels. Alle nieuwe wasmachines hebben tegenwoordig een koolborstelloze motor. De allerstilste koolborstelloze motor werkt op magnetisme (Direct Drive). Die is stiller dan een motor met een aandrijfriem.

Juiste plaatsing van de wasmachine

Een wasmachine maakt meer lawaai als hij niet goed geplaatst is. Plaats de wasmachine op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Lees meer tips hoe je een wasmachine goed plaatst.