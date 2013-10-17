Wasmachines installeren: tips

Zelf aansluiten of laten installeren

Koop je een nieuwe wasmachine, dan is de installatie ervan vaak in de aankoopprijs meegerekend. Soms moet je hier extra voor betalen. Informeer naar de bezorging bij de aankoop.

Het is op zich niet moeilijk om zelf een wasmachine te installeren. Het verplaatsen van de wasmachine is vaak de grootste uitdaging. Bij de levering van een nieuwe machine, wordt de oude weer meegenomen. Je kunt de oude machine vast klaarmaken om mee te laten nemen.

Wasmachine verhuizen of verplaatsen

Wil je de wasmachine verhuizen, dan kun je op een aantal dingen letten.

1. Koppel de wasmachine los

Draai de waterkraan dicht en haal de stekker uit het stopcontact. Daarna haal je de aanvoerslang van de waterkraan af. Houd hiervoor een emmer bij de hand. Er kan nog water in de slang zitten. Hetzelfde doe je met de afvoerslang. Het is handig om de slangen aan de wasmachine vast te plakken voordat je hem gaat verplaatsen. Doe dit met de opening van de slang omhoog. Er kan nog wat water uitlopen.

2. Laat al het water uit de machine lopen

Pak een teiltje of handdoek en draai het filter onderaan de wasmachine open. Door de machine naar voren te kantelen zorg je dat al het water naar buiten loopt. Plaats dan het filter weer terug.

3. Vervoer met transportbouten

Voorkom schade en vervoer de wasmachine veilig door de trommel vast te zetten met transportbouten. Met deze transportbeveiliging zal de trommel minder schudden en draaien tijdens het vervoer. De transportbouten zaten bij de aanschaf van de machine. Kijk in de handleiding hoe je deze moet plaatsen.

4. Vervoer rechtop

Houd de wasmachine zoveel mogelijk rechtop tijdens het verplaatsen. Vervoer je hem in een busje? Zorg dan dat hij vast staat. Wikkel hem in om schade te voorkomen.

5. Tillen of met een steekwagen

Een wasmachine til je niet zomaar de trap op. Het gewicht van een wasmachine ligt tussen de 60 en 90 kg. Je hebt er zeker 2 mensen voor nodig. Om hem beter te kunnen tillen, zijn er speciale tilhulpmiddelen te huur of te koop. Zoals banden, beugels, verhuis- of witgoedzakken. Deze hang je om de wasmachine heen.

Je kunt ook nadenken over het huren of kopen van een speciale steekwagen. Er zijn zelfs speciale trapsteekwagentjes (ook wel traplopers). Daarmee kun je de wasmachine de trap op en af rijden. Vraag ernaar bij een bouwmarkt of een verhuisbedrijf.

Lees meer over:

Afdanken van je oude wasmachine

De wasmachine aansluiten

Als je wasmachine op de juiste manier wilt aansluiten, moet je rekening houden met het volgende:

1. Kies een geschikte plaats voor de wasmachine

Een wasmachine plaats je het beste in een ruimte met een stevige, vlakke ondergrond. Een betonnen vloer is het meest geschikt. Een houten vloer kan gaan meetrillen. Je kunt dan een stevige plaat van tenminste 3 cm dik onder de wasmachine plaatsen.

Het beste plaats je de machine in de hoek van de ruimte. De vloer is daar het meest stabiel. Check verder of de deur voldoende ruimte heeft om te openen. Plaats de wasmachine niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen.

En check vooraf de afmetingen van de wasmachine. Dan weet je of de machine door de deur of het trapgat past.

Lees meer over:

Draairichting van de wasmachinedeur

2. Verwijder en bewaar de transportbouten

Aan de achterkant van de machine zit de transportbeveiliging. Dit zorgt ervoor dat de wasmachine geen schade oploopt tijdens het transport. Het is belangrijk om deze te verwijderen, voordat je gaat wassen. Anders kan de trommel niet goed draaien en raakt hij beschadigd. Lees in de handleiding hoe je de transportbouten moet verwijderen. Bewaar ze goed, voor als de machine weer eens vervoerd moet worden.

3. Toevoerslang aansluiten op wasmachinekraan

Sluit de slang van de watertoevoer aan op de wasmachinekraan en draai de kraan open. Controleer of er geen water lekt.

4. Afvoerslang aansluiten

Nu kun je de machine bijna op zijn plek schuiven en de afvoerslang in de afvoer hangen. Zorg dat afvoerslang niet te strak staat en ver genoeg in de afvoer hangt. Zo voorkom je dat hij eruit schiet als er water met druk doorheen wordt gepompt. Vaak gebruik je een beugel of bocht om de slang overheen te leggen.

5. Stekker in het stopcontact

Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact en zet de wasmachine op zijn definitieve plek.

6. Zet de wasmachine waterpas

Het is belangrijk dat de wasmachine goed horizontaal staat. Op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Anders kan de wasmachine tijdens het centrifugeren gaan trillen en verschuiven. Dit maakt veel lawaai en de machine centrifugeert minder goed.

Nieuwe wasmachines hebben rubberen pootjes, die trillingen dempen. Draai de stelvoetjes zo, totdat de machine helemaal waterpas staat.

Extra waterbeveiliging installeren

Heeft de wasmachine geen of weinig waterbeveiliging? Dan kun je dit extra aanschaffen. Zo kun je de wasmachine in een lekbak zetten. Of je installeert een waterstop tussen de toevoerslang en de kraan.

Lees meer over:

Zelf waterslot aansluiten

Trekschakelaar in badkamer

Wil je de wasmachine in de badkamer plaatsen, dan is een waterdichte stroomtoevoer nodig. Dit voorkomt kortsluiting als er vocht bij komt. Je hebt dan een trekschakelaar nodig. Je kunt deze laten installeren door een elektricien.

Wasdroger op de wasmachine

Heb je ook een wasdroger en wil je ruimte besparen? Dan kun je de droger op de wasmachine plaatsen. Soms heb je hiervoor een tussenstuk nodig. Een stapelset of stapelkit. Deze kunnen van de fabrikant zijn, maar er zijn ook universele stapelkits.

Lees meer over:

Aansluiten van de wasdroger

Afvoer wasmachine en droger

Heb je een condens- of warmptepompdroger? Dan kun je het water hiervan ook laten afvoeren via de afvoerbuis. De afvoerslang van zowel de wasmachine als de -droger passen niet altijd samen in de afvoerbuis. Je kunt dan kiezen om een Y-stuk op de afvoerbuis te zetten en hier de 2 slangen in te plaatsen.

Onderbouw en inbouw

De meeste wasmachines zijn vrijstaand. Maar een klein aantal modellen is geschikt voor onderbouw. Voor onder een werkblad bijvoorbeeld. Zomaar het bovenblad verwijderen is meestal niet verstandig. Dat kan vaak alleen veilig met een afdekplaat of onderbouwset van de fabrikant. Echte onderbouwwasmachines komen weinig voor.

Inbouwen in kast of keuken

Sommige wasmachines kun je inbouwen. Hierop kun je een kastdeur bevestigen. Zo gaat de machine bijvoorbeeld in het interieur van een keuken op. Laat voor de ventilatie wat ruimte rondom de wasmachine vrij. Zo'n 5 tot 10 cm aan de achterkant en 2 cm aan de zijkanten.

Wasmachinekast

Je kunt de wasmachine ook ombouwen met een waskast of wasombouw. Dit zijn speciale kasten waarin je de wasmachine en eventueel ook wasdroger kunt plaatsen. Vaak heeft zo'n kast ook lades voor bijvoorbeeld wasmiddel. Of een schuiflade om de wasmand op te plaatsen.