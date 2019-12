Wasmachines installeren: tips

Zelf installeren of laten installeren

Vaak is installatie inbegrepen bij de koop van een wasmachine, soms moet je er extra voor betalen. Informeer naar de levering bij de aankoop. Zelf een wasmachine installeren is op zich niet moeilijk. Het verplaatsen van de oude en nieuwe wasmachine is vaak de grootste uitdaging. Bij de levering wordt de oude machine meegenomen. Lees meer over het afdanken van je oude wasmachine.

Wasmachine tillen

Een wasmachine til je niet zomaar naar boven: het gewicht van een wasmachine varieert van 55 kg tot 100 kg. Je hebt er zeker 2 mensen voor nodig. Om de wasmachine beter tilbaar te maken zijn er speciale verhuiszakken of witgoedzakken te huur of te koop. Deze hang je om de wasmachine heen.

Je kunt ook overwegen een speciale steekwagen te huren of kopen. Er zijn zelfs speciale trapsteekwagentjes waarmee je de wasmachine de trap op en af kunt rijden. Vraag ernaar bij een bouwmarkt of het verhuisbedrijf.

Geschikte locatie

Plaats de wasmachine in een geschikte ruimte met een stevige, vlakke ondergrond waarbij de temperatuur niet onder 0 °C komt. Check vooraf of de wasmachine op de plek en door de deur/trapgat past. De meeste wasmachines zijn 60 cm breed en 82 tot 90 cm hoog. De diepte varieert van 50 tot 65 cm. Een wasmachine van 10 kilo of meer is vaak nog groter.

Plaats op een stevige ondergrond

Het is van belang dat de wasmachine op een stevige, vlakke, stabiele ondergrond staat. Als dit niet het geval is, kan de wasmachine tijdens het centrifugeren gaat trillen en wandelen. Dit maakt veel lawaai en het centrifugeren minder effectief.

Een betonnen vloer is het meest geschikt. Een houten vloer kan mee gaan trillen. Je kunt dan een stevige plaat van tenminste 3 cm dik onder de wasmachine plaatsen. Het beste plaats je de machine in de hoek van de ruimte. Daar is de vloer het meest stabiel.

Afkoppelen oude wasmachine

De oude wasmachine wordt meegenomen wanneer de nieuwe wordt geleverd. Je kunt de oude wasmachine hiervoor vast klaarmaken.

Koppel de oude wasmachine los van stroom en water. Laat de waterslang goed uitlekken en plak de slang dan aan de wasmachine met het uiteinde omhoog om nog eventuele lekkage te voorkomen. Laat het water uit de wasmachine lopen. Pak hiervoor een teiltje en zet deze onder het klepje bij het filter. Maak het filter voorzichtig los en laat het water eruit lopen. Kantel de wasmachine voor het laatste restje water. Zet daarna het filter weer op zijn plaats. Zet de trommel het liefst weer vast met de transportbeveiliging voor het vervoer.

Stappenplan aansluiten wasmachine

Verwijder verpakkingsmateriaal. Verwijder de transsportbeveiliging aan de achterkant van de machine. Een transportbeveiliging zorgt dat de trommel niet kan draaien tijdens transport, om beschadigingen te voorkomen. Bewaar de transportbeveiligingsonderdelen voor wanneer de wasmachine weer vervoerd moet worden. Sluit de watertoevoerslang aan op de wasmachine en de op de wasmachinekraan. Check of er geen water lekt. Zet de machine bijna op zijn plek. Sluit de afvoerslang aan op de wasmachine, eventueel met een beugel om de slang overheen te leggen. Sluit de slang aan op de afvoer. Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact en zet de wasmachine op zijn definitieve plek. Zet de wasmachine waterpas door middel van de stelvoetjes.

Door de wasmachine aan te sluiten op de warmwaterkraan, kun je energie besparen. Lees meer over het aansluiten van een wasmachine met hotfill.

Wasdroger op de wasmachine

Heb je ook een wasdroger en wil je ruimte besparen? Dan kun je de droger op de wasmachine zetten. Soms heb je hiervoor een tussenstuk nodig (stapelset of stapelkit). Deze kunnen van de fabrikant zijn, maar er zijn ook universele stapelkits. Lees meer over het aansluiten van de wasdroger.

Onderbouw en inbouw

Vaak staat een wasmachine vrij in de ruimte, maar sommige wasmachines zijn geschikt als onderbouw, onder een werkblad bijvoorbeeld. Hoewel van veel wasmachines het bovenblad te verwijderen is, is dit niet aan te raden. Er zijn slechts een aantal wasmachines die als onderbouw worden aangemerkt. Bij de fabrikant kun je soms een afdekplaat kopen die het bovenblad vervangt.

Een enkele wasmachine kun je inbouwen. Hierop kan een kastdeur worden bevestigd om in het interieur van bijvoorbeeld een keuken op te gaan. Laat voor de ventilatie wat ruimte rondom de wasmachine vrij, zo'n 5 tot 10 cm aan de achterkant en 2 cm aan de zijkanten. Lees onze eerste indruk van een wastoren.

