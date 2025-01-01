Een wasmachine is onmisbaar in je huishouden. Daarom wil je natuurlijk een die goed wast. Welke wasmachine kies je dan? Wij helpen je met onze video's.
We testen tientallen wasmachines per jaar. Onze expert laat je zien hoe wij ze uitgebreid testen in ons lab.
Een wasmachine is voor veel huishoudens een grote aankoop. Dus wil je een wasmachine kopen die goed bij je past.
Op zoek naar een nieuwe wasmachine? Onze expert geeft je 3 tips waar op kunt letten zodat jij de beste keuze maakt.
Veel wasmachines hebben een trommel voor 9 kilo wasgoed. Maar hoeveel is dat precies? Onze expert laat het je zien.
Onze expert laat je zien hoe je je wasmachine schoon houdt. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je wasmachine gaat stinken.
Deze wasmachine met aangepaste trommel is een tijdje op de markt, maar nog steeds te koop. Onze expert laat zien hoe deze wasmachine werkt.
Met deze vlekkenpen kun je met ultrasone geluidsgolven vlekken uit je kleding halen. Ons expert laat zien hoe hij werkt.
Mensen vertellen over hun gouwe ouwe wasmachines.
Met onze test zie je meteen welke wasmachines goed zijn. Maar óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.