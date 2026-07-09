Wasmachines getest

We testen wasmachines bijna elke maand, het hele jaar door. In een professioneel lab meten we hoe schoon ze wassen en hoe goed ze centrifugeren. Daarbij kijken we ook naar stroomverbruik, watergebruik, lawaai, gebruiksgemak en degelijkheid.

We testen wasmachines van bekende merken als Bosch, Miele, AEG en Siemens.

Wasmachine kopen

Een wasmachine is een grote aankoop. Dan wil je natuurlijk weten hoe goed hij je was schoonwast. Dat testen wij voor je. Zodat jij een goede wasmachine kunt kopen.

Wasmachines vergelijken

Modellen verschillen sterk in prijs, kwaliteit en gebruikskosten. Door te vergelijken voorkom je een miskoop. Ook zie je snel welke wasmachine het beste past bij je wensen.

Bij ons vergelijk je wasmachines op hoe goed ze schoonwassen. Ook kun je vergelijken op hoeveel energie een wasmachine verbruikt en hoe snel hij is. Zo vind je de beste wasmachine.

Wil je een stille wasmachine? Vergelijk dan op geluidsniveau bij wassen en centrifugeren. Zoek je extra gemak? Let dan op functies zoals een snelprogramma, automatische dosering of bediening via een app.

Je kunt wasmachines ook vergelijken op voor hoeveel personen wasgoed erin kan. Dat is handig, want zo kies je de wasmachine die past bij jouw huishouden.