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Wasmachines vergelijken

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een goede wasmachine is onmisbaar in elk huishouden.

Keuzehulp

  • Bosch WGJ23400NL
    BoschWGJ23400NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23403FG
    BoschWGJ23403FG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23405NL
    BoschWGJ23405NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23407NL
    BoschWGJ23407NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44J2A9NL
    SiemensWG44J2A9NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 011W ADS BE
    WhirlpoolWPM 011W ADS BE
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827GNL
    BoschWAN2827GNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2829ZNL
    BoschWAN2829ZNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20BNL
    SiemensWG44G20BNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20MNL
    SiemensWG44G20MNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Hisense WF3S8043BW3/BLX
    HisenseWF3S8043BW3/BLX
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko B1W864BB BE
    BekoB1W864BB BE
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko B1W864WB BE
    BekoB1W864WB BE
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27TNL
    SiemensWM14N27TNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 912W ADS BE
    WhirlpoolWPM 912W ADS BE
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827DNL
    BoschWAN2827DNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827CNL
    BoschWAN2827CNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27XFG
    SiemensWM14N27XFG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Wasmachines getest 

We testen wasmachines bijna elke maand, het hele jaar door. In een professioneel lab meten we hoe schoon ze wassen en hoe goed ze centrifugeren. Daarbij kijken we ook naar stroomverbruik, watergebruik, lawaai, gebruiksgemak en degelijkheid.

We testen wasmachines van bekende merken als Bosch, Miele, AEG en Siemens.

Wasmachine kopen 

Een wasmachine is een grote aankoop. Dan wil je natuurlijk weten hoe goed hij je was schoonwast. Dat testen wij voor je. Zodat jij een goede wasmachine kunt kopen. 

Wasmachines vergelijken

Modellen verschillen sterk in prijs, kwaliteit en gebruikskosten. Door te vergelijken voorkom je een miskoop. Ook zie je snel welke wasmachine het beste past bij je wensen.

Bij ons vergelijk je wasmachines op hoe goed ze schoonwassen. Ook kun je vergelijken op hoeveel energie een wasmachine verbruikt en hoe snel hij is. Zo vind je de beste wasmachine.

Wil je een stille wasmachine? Vergelijk dan op geluidsniveau bij wassen en centrifugeren. Zoek je extra gemak? Let dan op functies zoals een snelprogramma, automatische dosering of bediening via een app.

Je kunt wasmachines ook vergelijken op voor hoeveel personen wasgoed erin kan. Dat is handig, want zo kies je de wasmachine die past bij jouw huishouden. 

Wasmachines per merk