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Wasmachines met toerental van 1600

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

De was al zoveel mogelijk drooggeslingerd hebben kan met een wasmachine die centrifugeert op 1600 toeren. Vind bij ons de beste.

Keuzehulp

  • Beko BM3WFU4861B
    BekoBM3WFU4861B
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • AEG LR86CBC86
    AEGLR86CBC86
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A

    € 750,-

    Richtprijs

  • Miele WEJ 895 WPS
    MieleWEJ 895 WPS
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WSJ 883 WCS
    MieleWSJ 883 WCS
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WWJ 880 WCS
    MieleWWJ 880 WCS
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WQ 1000 WPS
    MieleWQ 1000 WPS
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WEC 395 WPS
    MieleWEC 395 WPS
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WWC 380 WCS
    MieleWWC 380 WCS
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Miele WSC 383 WCS
    MieleWSC 383 WCS
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A

    € 1.350,-

    Richtprijs

  • AEG LR7696UD4
    AEGLR7696UD4
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG46H2A7NL
    SiemensWG46H2A7NL
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH256A5NL
    BoschWGH256A5NL
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG46H2A9NL
    SiemensWG46H2A9NL
    9 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH256A9NL
    BoschWGH256A9NL
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • AEG LR8KOBLENZ
    AEGLR8KOBLENZ
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • Whirlpool FFB 10658 BEV F
    WhirlpoolFFB 10658 BEV F
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse B
  • AEG LF628600
    AEGLF628600
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • AEG LR86CB86
    AEGLR86CB86
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A
    Expert review

Wasmachines 1600 toeren getest

We hebben verschillende modellen die centrifugeren op 1600 toeren uitgebreid getest. Zo maak jij de beste keuze. We hebben o.a. wasmachines van Bosch, Miele, Samsung, AEG en andere merken getest. Onze experts in het lab kijken naar de prestaties, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid van elke machine.

Wasmachine met 1600 toeren kopen

Wanneer je besluit om een wasmachine met 1600 toeren te kopen, zijn er een aantal belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Zoek je een wasmachine van 7 kg en 1600 toeren, of juist een grote wasmachine van bijvoorbeeld 10 kg en 1600 toeren? In een grotere trommel kun je meer wasgoed kwijt. Dat kan handig zijn voor grotere huishoudens of mensen die regelmatig grote hoeveelheden was moeten verwerken. 

En wil je ook een goede energieklasse? Je kunt kijken naar het energielabel van de machine. Daarmee kies je een energiezuinige optie die je helpt besparen op je energierekening.

Daarnaast is het de moeite waard om te kijken naar extra functies, zoals speciale wasprogramma's voor delicate en wollen stoffen. Of een startuitstelfunctie, die je meer flexibiliteit geeft bij het plannen van je wasbeurten.

Wasmachines 1600 toeren vergelijken

Op onze vergelijkingspagina kun je eenvoudig verschillende wasmachines met een toerental van 1600 vergelijken. We hebben alle belangrijke specificaties voor je op een rijtje gezet. Zo zie je snel de verschillen en vind je de machine die het beste past bij jouw behoeften. Of je nu op zoek bent naar een wasmachine met een specifieke capaciteit, energiezuinigheid of extra functies, onze vergelijker helpt je de beste keuze te maken.

Bij het vergelijken van wasmachines is het ook belangrijk om naar de prijs-kwaliteitverhouding te kijken. Sommige modellen zijn misschien iets duurder. Maar je kunt op de lange termijn kosten besparen omdat de machine energie-efficiënter is, of een langere levensduur heeft. Onze experts hebben dit alles in overweging genomen bij het samenstellen van de vergelijking. Zo kun je met vertrouwen beslissen welke wasmachine met 1600 toeren het beste bij jou past.

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