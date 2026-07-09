Wasmachines A-klasse

Zoek je naar de zuinigste wasmachine, dan zocht je voorheen naar een wasmachine met energieklasse A+++. Sinds maart 2021 is er een nieuw energielabel en hebben de energiezuinigste wasmachines energieklasse A op het label staan. Hier vergelijk je de zuinige wasmachines met klasse A.

Wasmachines met energieklasse A getest

Wij hebben wasmachines met A klasse in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van onder meer Bosch, Miele, Samsung, Siemens, AEG en anderen.

Wasmachine energieklasse A kopen

Als je een wasmachine van energieklasse A gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op de functies en het geluid. De zuinigste wasmachines voor maart 2021 hadden A+++ op het label staan. De berekening is iets gewijzigd. Wil je nu de zuinigste wasmachine, dan zoek je naar A in plaats van A+++ op het energielabel.

Wasmachines energieklasse A vergelijken

Vergelijk de wasmachines met A-label op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.

- Automatische dosering.

- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope A-klasse wasmachine is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste A-klasse wasmachine kopen.