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Wasmachines A-klasse

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Zoek je naar de zuinigste wasmachine, dan zocht je voorheen naar een wasmachine met energieklasse A+++. Sinds maart 2021 is er een nieuw energielabel en hebben de energiezuinigste wasmachines energieklasse A op het label staan. Hier vergelijk je de zuinige wasmachines met klasse A.

Keuzehulp

  • Bosch WGJ23400NL
    BoschWGJ23400NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23403FG
    BoschWGJ23403FG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23405NL
    BoschWGJ23405NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23407NL
    BoschWGJ23407NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44J2A9NL
    SiemensWG44J2A9NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 011W ADS BE
    WhirlpoolWPM 011W ADS BE
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827GNL
    BoschWAN2827GNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2829ZNL
    BoschWAN2829ZNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20BNL
    SiemensWG44G20BNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20MNL
    SiemensWG44G20MNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Hisense WF3S8043BW3/BLX
    HisenseWF3S8043BW3/BLX
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko B1W864BB BE
    BekoB1W864BB BE
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko B1W864WB BE
    BekoB1W864WB BE
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27TNL
    SiemensWM14N27TNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 912W ADS BE
    WhirlpoolWPM 912W ADS BE
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827DNL
    BoschWAN2827DNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827CNL
    BoschWAN2827CNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27XFG
    SiemensWM14N27XFG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Wasmachines met energieklasse A getest  

Wij hebben wasmachines met A klasse in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van onder meer Bosch, Miele, Samsung, Siemens, AEG en anderen.

Wasmachine energieklasse A kopen

Als je een wasmachine van energieklasse A gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op de functies en het geluid. De zuinigste wasmachines voor maart 2021 hadden A+++ op het label staan. De berekening is iets gewijzigd. Wil je nu de zuinigste wasmachine, dan zoek je naar A in plaats van A+++ op het energielabel.

Wasmachines energieklasse A vergelijken

Vergelijk de wasmachines met A-label op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.
- Automatische dosering.
- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope A-klasse wasmachine is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste A-klasse wasmachine  kopen.

Wasmachines per merk