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Wasmachines 10kg

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Doe je regelmatig de was voor een heel sportteam? Dan kan een wasmachine met vulgewicht van 10 kilo of meer een uitkomst zijn. Kies de beste wasmachine voor 10 kg door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Whirlpool WPM 011W ADS BE
    WhirlpoolWPM 011W ADS BE
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Samsung WW10FG6U94LBU3
    SamsungWW10FG6U94LBU3
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Inventum VWM1010W
    InventumVWM1010W
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Inventum VWM1010B
    InventumVWM1010B
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Samsung WW1UFG5U34AEEN
    SamsungWW1UFG5U34AEEN
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Samsung WW1UFG5U34THEN
    SamsungWW1UFG5U34THEN
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    € 675,-

    Richtprijs

  • AEG LR7604UC4
    AEGLR7604UC4
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko BM3WFT31041W 
    BekoBM3WFT31041W 
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH256A5NL
    BoschWGH256A5NL
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH256A9NL
    BoschWGH256A9NL
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
  • AEG LR8KOBLENZ
    AEGLR8KOBLENZ
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • Whirlpool FFB 10658 BEV F
    WhirlpoolFFB 10658 BEV F
    10 kg|1600 toeren|Energieklasse B
  • Beko B5WT5104111M
    BekoB5WT5104111M
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool FFB 10469E BV BE
    WhirlpoolFFB 10469E BV BE
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Wasmachines voor 10 kg getest  

Wij hebben wasmachines voor 10 kg in de test beoordeeld op een aantal belangrijke onderdelen. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Bosch, Miele, Samsung, AEG en anderen.

Wasmachine voor 10 kg kopen

Voor een gezin is een wasmachine voor 10 kilo wasgoed al snel te groot. Wassen met een halflege trommel maakt de was minder schoon en is minder zuinig. Maar spaar je de was op, of doe je de was voor grote groepen, dan kan het handig zijn. Als je een wasmachine voor 10 kg gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld welke functies je wilt. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Wasmachines voor 10 kg vergelijken.  

Vergelijk de wasmachines voor 10 kg op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.
- Automatische dosering.
- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope wasmachine voor 10 kilo is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste wasmachine voor 10 kg kopen.

Wasmachines per merk