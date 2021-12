Wasmachines 10kg

Doe je regelmatig de was voor een heel sportteam? Dan kan een wasmachine met vulgewicht van 10 kilo of meer een uitkomst zijn. Kies de beste wasmachine voor 10 kg door ze bij ons te vergelijken.

Wasmachines voor 10 kg getest

Wij hebben wasmachines voor 10 kg in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Bosch, Miele, Samsung, AEG en anderen.

Wasmachine voor 10 kg kopen

Voor een gezin is een wasmachine voor 10 kilo wasgoed al snel te groot. Wassen met een halflege trommel maakt de was minder schoon en is minder zuinig. Maar spaar je de was op, of doe je de was voor grote groepen, dan kan het handig zijn. Als je een wasmachine voor 10 kg gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld welke functies je wilt. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Wasmachines voor 10 kg vergelijken.

Vergelijk de wasmachines voor 10 kg op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren

Automatische dosering

Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur

En kijk ook wat een goedkope wasmachine voor 10 kilo is.

