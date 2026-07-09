Siemens is al jaren een bekend en betrouwbaar merk voor wasmachines. Het Duitse merk blijft doorontwikkelen en functies en mogelijkheden toevoegen. Zoek je een Siemens wasmachine? Vergelijk ze hier en vind de beste Siemens wasmachine voor jou.

Wat is een goede Siemens wasmachine?

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je testresultaten. Zo vind je een goede Siemens-wasmachine. Siemens heeft modellen in verschillende prijsklassen. Daardoor is de kans groot dat je een goede koop vindt.

Wij testen wasmachines onder andere op schoonwassen, centrifugeren, lawaai en spoelen. Daarnaast vroegen we consumenten hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine en hoe zij de levensduur van Siemens beoordelen.

Vind de beste Siemens wasmachine voor jou

De beste Siemens-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met weten wat je nodig hebt. Denk aan de grootte van je huishouden, het toerental en extra functies. In onze test zie je snel welke Siemens-wasmachine het beste past bij jouw wensen en budget.

Welke Siemens wasmachine kopen?

Siemens deelt wasmachines in series in, met elk hun eigenschappen en programma's. Hoe hoger het serienummer, hoe uitgebreider en luxer de machine.

Siemens Home Connect wasmachines bedien je op afstand via je smartphone. Helaas moet je wel zelf nog je was erin doen en eruit halen.

Siemens extraKlasse wasmachines met sensoFresh verwijderen binnen 30 minuten geuren uit kleding. Zo fris je het snel op.

Met het Siemens antiVlekkensysteem hoef je vlekken niet vooraf te behandelen. Je voegt speciale behandelingen toe aan een wasprogramma. Daarmee verwijder je de meest voorkomende vlekken.

Siemens wasmachines met I-DOS doseren automatisch wasmiddel. Met smartFinish verminder je het strijkwerk.

Er zijn ook wasmachines van Siemens met een trommelreinigingsprogramma. De wasmachine geeft een seintje als reiniging nodig is. Dit gebeurt na 20 wasbeurten onder de 40°C. Het reinigingsprogramma draait een lege trommel op 90°C met een wasmachinereinigingsmiddel.

Waarom een Siemens wasmachine?

Wasmachines van Siemens en Bosch worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen zijn technisch gelijk. Alleen het uiterlijk verschilt en soms de programma’s.

Alle Siemens wasmachines gebruiken iSensoric-technologie. Met intelligente sensoren wegen ze het wasgoed en stellen het soort textiel en bevuiling vast. De machine past het programma daar automatisch op aan.

Per wasbeurt kun je kiezen voor de varioSpeed- of powerSpeed-functie voor een snelle was. Hiermee bespaar je tijd. Of je kiest voor energie besparen. De wasbeurt duurt dan langer, maar gebruikt minder energie.

Goed onderhoud is belangrijk. Zo gaat ook een goedkopere Siemens-wasmachine langer mee. Maak regelmatig het filter schoon. Niet alleen als het filter vast zit, maar ook tussendoor om haren, muntgeld en dergelijke te verwijderen. Draai af en toe een kookwas. Zo behoudt je Siemens wasmachine een lange levensduur.