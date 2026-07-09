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Wasmachines 9kg

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een wasmachine met een vulgewicht van 9 kilo kies je als je voor 5 personen of meer wast. Er past veel wasgoed in. Kies de beste wasmachine voor 9 kg door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Siemens WG44J2A9NL
    SiemensWG44J2A9NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20BNL
    SiemensWG44G20BNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20MNL
    SiemensWG44G20MNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 912W ADS BE
    WhirlpoolWPM 912W ADS BE
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • LG F4X5009THB
    LGF4X5009THB
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGB244ABNL
    BoschWGB244ABNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • Bosch WGB244AMNL
    BoschWGB244AMNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Expert review

    € 1.150,-

    Richtprijs

  • Miele WED 388 WCS
    MieleWED 388 WCS
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Miele WWD 380 WCS
    MieleWWD 380 WCS
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGB244ACNL
    BoschWGB244ACNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • Miele WED 395 WPS
    MieleWED 395 WPS
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko B5WM69418W
    BekoB5WM69418W
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH244A7NL
    BoschWGH244A7NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGH244A9NL
    BoschWGH244A9NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Koenic KWM 9116 A INV
    KoenicKWM 9116 A INV
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 99W ADS BE
    WhirlpoolWPM 99W ADS BE
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44H2A5NL
    SiemensWG44H2A5NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • AEG LR7694EUD4  
    AEGLR7694EUD4  
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Wasmachines voor 9 kg getest

Wij hebben wasmachines voor 9 kilo in de test beoordeeld op een aantal belangrijke onderdelen. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Bosch, Miele, Samsung, AEG en anderen.

Wasmachine voor 9 kg kopen

Als je een wasmachine voor 9 kg gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld welke functies en wasprogramma's de machine heeft. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Wasmachines voor 9 kg vergelijken 

Vergelijk de wasmachines voor 9 kilo op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.
- Automatische dosering.
- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope wasmachine voor 9 kilo is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste wasmachine voor 9 kg kopen.

Wasmachines per merk