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Wasmachines 7kg

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een wasmachine met een vulcapaciteit van 7 kilo is ideaal voor een huishouden van 4 personen. Kies de beste wasmachine voor 7 kg door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Beko BM3WFU3741W
    BekoBM3WFU3741W
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Beko BM3WFU3741B
    BekoBM3WFU3741B
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGE02404NL
    BoschWGE02404NL
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • Bosch WGE02406NL
    BoschWGE02406NL
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Expert review
  • AEG LTR7573A
    AEGLTR7573A
    7 kg|1300 toeren|Energieklasse A
  • Beko WUV75420W
    BekoWUV75420W
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse B
  • Ikea Uddarp 7kg
    IkeaUddarp 7kg
    7 kg|1200 toeren|Energieklasse D

    € 300,-

    Richtprijs

  • AEG LF627400
    AEGLF627400
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Wasmachines voor 7 kg getest  

Wij hebben wasmachines voor 7 kg in de test beoordeeld op een aantal belangrijke onderdelen. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van onder andere Miele, Bosch, Siemens, Samsung, AEG.

Wasmachine voor 7 kg kopen

Als je een wasmachine voor 7 kg gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Wasmachines voor 7 kg vergelijken.

Vergelijk de wasmachines voor 7 kg op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.
- Automatische dosering.
- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope wasmachine voor 7 kilo is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste wasmachine voor 7 kg wasgoed kopen.

Wasmachines per merk