Wasmachines 7kg

Een wasmachine met een vulcapaciteit van 7 kilo is ideaal voor een huishouden van 4 personen. Kies de beste wasmachine voor 7 kg door ze bij ons te vergelijken.

Wasmachines voor 7 kg getest

Wij hebben wasmachines voor 7 kg in de test beoordeeld op een aantal belangrijke onderdelen. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert. We kijken ook naar met hoeveel lawaai de wasmachine dit doet en hoeveel energie er bij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van onder andere Miele, Bosch, Siemens, Samsung, AEG.

Wasmachine voor 7 kg kopen

Als je een wasmachine voor 7 kg gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Wasmachines voor 7 kg vergelijken.

Vergelijk de wasmachines voor 7 kg op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over:

- Uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren.

- Automatische dosering.

- Een koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur.

En kijk ook wat een goedkope wasmachine voor 7 kilo is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste wasmachine voor 7 kg wasgoed kopen.