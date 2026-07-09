Bespaar geld en energie met onze geteste energiezuinige wasmachines. We tonen je de zuinigste wasmachines volgens onze test.

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Energiezuinige wasmachines getest

Ben je op zoek naar een wasmachine die zowel krachtig als energiezuinig is? We testen regelmatig een uitgebreide reeks wasmachines, zodat jij de beste keuze kunt maken. Ons team van experts heeft in een lab elke wasmachine grondig geanalyseerd op energie-efficiëntie, prestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Een energiezuinige wasmachine is vaak niet zo snel, maar bespaart je wel geld. We helpen je de beste energiezuinige wasmachine vinden.

Energiezuinige wasmachines kopen

Als je een nieuwe zuinige wasmachine zoekt, let dan op het energiegebruik. Dat scheelt op termijn in kosten. En ze zijn milieuvriendelijker.

Stappenplan: zo vind je een energiezuinige wasmachine

Stap 1 Bepaal het laadvermogen dat je nodig hebt. Denk aan 8 kg voor een klein huishouden. Grote gezinnen kiezen vaak 9 kg of meer.

Stap 2 Kijk naar het verbruik op het energielabel. Daar staat het stroomverbruik per 100 wasbeurten.

Stap 3 De energieklasse van een wasmachine zegt niet alles over energiezuinigheid van de wasmachines. We hebben in onze vergelijker een speciale selectie van energiezuinigste wasmachines gemaakt die voldoet aan onze strenge normen.

Stap 4 Kies de functies die je echt gebruikt. Extra opties kunnen handig zijn, maar ze maken de machine soms duurder.

Stap 5 Vergelijk testresultaten. De was moet ook goed schoon zijn. En misschien zoek je een wasmachine die zuinig en stil is. Daarom kun je de wasmachines filteren en met elkaar vergelijken.

Energiezuinige keuze vinden

Grote gezinnen

Kies een voldoende groot laadvermogen. Dan was je meer in 1 keer. Dat is zuiniger. Let ook op goede wasprestaties bij een volle trommel.

Beperkt budget

Kijk naar de aanschafprijs en het stroomverbruik. Een iets duurdere machine kan op termijn goedkoper zijn. Bekijk ook welke merken langer meegaan.

Klein huishouden

Kies een laadvermogen dat past bij je hoeveelheid was. Een te grote trommel draait vaak halfvol. Dat is minder zuinig en wast minder goed schoon.

Hoeveel kWh verbruikt een wasmachine gemiddeld?

Het energielabel toont het stroomverbruik per 100 wasbeurten bij het eco 40-60 wasprogramma. Wij meten onder meer het energiegebruik van het katoenprogramma op 40°C. Daaruit blijkt dat wasmachines gemiddeld 115 kWh verbruiken bij 100 katoenwasbeurten op 40°C.

Energiezuinige wasmachines vergelijken

In onze vergelijker vind je een overzicht van de meest energiezuinige wasmachines op de markt. Hier kun je gemakkelijk de specificaties, prijzen en klantbeoordelingen vergelijken. Waarschijnlijk heb je ook andere wensen dan alleen energiegebruik.

Met de filters kun je een zoekopdracht verfijnen op basis van specifieke behoeften en budget. Of je nu op zoek bent naar een stille machine, een groot laadvermogen of speciale wasprogramma's. We helpen je bij het vinden van de perfecte energiezuinige wasmachine die aan al je wensen voldoet.