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Stille wasmachines

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Teveel herrie van je centrifugerende wasmachine is niet fijn. Zeker als je 's nachts de was draait, of de wasmachine staat vlakbij je werkplek. Hier vind je de beste stille wasmachine door bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Bosch WGJ23400NL
    BoschWGJ23400NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23403FG
    BoschWGJ23403FG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23405NL
    BoschWGJ23405NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WGJ23407NL
    BoschWGJ23407NL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44J2A9NL
    SiemensWG44J2A9NL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 011W ADS BE
    WhirlpoolWPM 011W ADS BE
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827GNL
    BoschWAN2827GNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2829ZNL
    BoschWAN2829ZNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20BNL
    SiemensWG44G20BNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WG44G20MNL
    SiemensWG44G20MNL
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Hisense WF3S8043BW3/BLX
    HisenseWF3S8043BW3/BLX
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27TNL
    SiemensWM14N27TNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Whirlpool WPM 912W ADS BE
    WhirlpoolWPM 912W ADS BE
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827DNL
    BoschWAN2827DNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827CNL
    BoschWAN2827CNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Siemens WM14N27XFG
    SiemensWM14N27XFG
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Bosch WAN2827BNL
    BoschWAN2827BNL
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Samsung WW10FG6U94LBU3
    SamsungWW10FG6U94LBU3
    10 kg|1400 toeren|Energieklasse A

Stille wasmachines getest  

We tonen hier wasmachines die volgens het energielabel weinig decibellen produceren bij het centrifugeren. Maar wij hebben de wasmachines in de test ook beoordeeld op hoeveel lawaai de wasmachine maakt terwijl hij wast en centrifugeert. Niet alleen het aantal decibel is van belang, maar ook het soort geluid.

Natuurlijk testen we ook hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert, en hoeveel energie erbij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Miele, Siemens, Samsung, Bosch, AEG en anderen.

Stille wasmachine kopen

Als je een wasmachine die stil is gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Naast de geluidsklasse op het label, kijk je bijvoorbeeld naar welke functies de machines hebben. Kies voor een wasmachine met koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur. Wij helpen je de beste koop wasmachine voor jou te vinden.

Stille wasmachines vergelijken

Vergelijk de wasmachines die stil is op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over automatische dosering of uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren. En kijk ook wat een goedkope stille wasmachine is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste stillere wasmachine kopen.

Wasmachines per merk