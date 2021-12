Teveel herrie van je wasmachine is niet fijn. Zeker als je 's nachts de was draait, of de wasmachine staat vlakbij je werkplek. Hier vind je de beste stille wasmachine door bij ons te vergelijken.

Stille wasmachines getest

Wij hebben stillere wasmachines in de test beoordeeld op hoeveel lawaai de wasmachine wast em centrifugeert. En natuurlijk testen we hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert, maar ook hoeveel energie erbij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Miele, SIemens, Samsung, Bosch, AEG en anderen.

Stille wasmachine kopen

Als je een wasmachine die stil is gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Naast de geluidsklasse op het label, kijk je bijvoorbeeld naar welke functies de machines hebben. Kies voor een wasmachine met koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur. Wij helpen je de beste koop wasmachine voor jou te vinden.

Stille wasmachines vergelijken

Vergelijk de wasmachines die stil is op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over automatische dosering of uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren .En kijk ook wat een goedkope stille wasmachine is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste stillere wasmachine kopen.