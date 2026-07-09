Teveel herrie van je centrifugerende wasmachine is niet fijn. Zeker als je 's nachts de was draait, of de wasmachine staat vlakbij je werkplek. Hier vind je de beste stille wasmachine door bij ons te vergelijken.

Stille wasmachines getest

We tonen hier wasmachines die volgens het energielabel weinig decibellen produceren bij het centrifugeren. Maar wij hebben de wasmachines in de test ook beoordeeld op hoeveel lawaai de wasmachine maakt terwijl hij wast en centrifugeert. Niet alleen het aantal decibel is van belang, maar ook het soort geluid.

Natuurlijk testen we ook hoe goed de wasmachine wast, spoelt en centrifugeert, en hoeveel energie erbij wordt verbruikt.

We testen wasmachines van Miele, Siemens, Samsung, Bosch, AEG en anderen.

Stille wasmachine kopen

Als je een wasmachine die stil is gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Naast de geluidsklasse op het label, kijk je bijvoorbeeld naar welke functies de machines hebben. Kies voor een wasmachine met koolborstelloze motor voor minder lawaai en langere levensduur. Wij helpen je de beste koop wasmachine voor jou te vinden.

Stille wasmachines vergelijken

Vergelijk de wasmachines die stil is op opties en mogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld of hij beschikt over automatische dosering of uitgestelde start als je de wasmachine wilt voorprogrammeren. En kijk ook wat een goedkope stille wasmachine is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste stillere wasmachine kopen.